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السبيعي: تمكين الشباب من التميز علمياً وتكنولوجياً

2/20/2024 10:24:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي حرص الهيئة على تنمية الشباب وإتاحة المساحات أمامهم وتمكينهم من التميز في الجوانب العلمية والتكنولوجية بإشراكهم في بطولات ومسابقات دولية وتأمين تدريب مناسب لهم لتحقيق مراكز متقدمة فيها.
وقال السبيعي في تصريح صحافي أمس بمناسبة تدشين الهيئة دورات تدريب خاصة للطلبة المشاركين في بطولة تحدي «فيرست» التقني للروبوتات التي تقام بإشراف منظمة FIRST العالمية في مركز شباب مدينة جابر الأحمد إن إشراك الطلبة المميزين من المرحلتين المتوسطة والثانوية في هذه البطولة العالمية يأتي ثمرة تعاون مميز بين الهيئة ووزارة التربية.
وأوضح أن الدورات التي تشهد حضور نحو 240 طالبا وطالبة تهدف إلى تدريبهم على تصميم الروبوتات وإنشائها وبرمجتها وتشغيلها بإشراف معلمين متخصصين، وتم تقسيمهم إلى 24 فريقا لإنجاح تدريبهم استعدادا للبطولة المقررة عقدها يومي 5 و6 مارس المقبل في ذات مكان التدريب، مشيرا إلى أن مشاركة الشباب الكويتي في مثل هذه التجمعات العلمية تكسبهم مهارات مهمة بمجال الروبوتات والهندسة وتطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات وتعزيز الابتكار كما تساعدهم في الوصول إلى المستوى الإقليمي والدولي، مما ينعكس إيجابا على تنمية الجوانب القيادية لديهم.
وذكر أنه سيتم تدريب نحو 60 متطوعا ومتطوعة من الشباب الكويتي للعمل ضمن المسابقة العالمية، كما سيتم منحهم شهادات معتمدة بعد اجتيازهم امتحان البطولة على المستوى الدولي متمنيا لجميع المتدربين النجاح والتفوق. يذكر أن FIRST العالمية هي منظمة غير ربحية وإحدى المنظمات الرائدة دوليا في تقديم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM لخدمة الشباب من خلال مجموعة من برامج الروبوتات الشاملة والمبنية على العمل الجماعي وبدعم من شبكة عالمية من الموجهين والمدربين والمتطوعين والخريجين والجهات الراعية.

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