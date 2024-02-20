Wednesday, 21 February 2024 09:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


262.7 ألف مسافر إجمالي حركة الركاب المتوقعة خلال عطلة الأعياد الوطنية

2/20/2024 10:24:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الإدارة العامة للطيران المدني أمس إن إجمالي حركة الركاب المتوقعة خلال عطلة الأعياد الوطنية في الفترة ما بين 22 و26 الجاري تبلغ نحو 262731 مسافرا مقارنة بـ 187152 في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال المتحدث الرسمي للطيران المدني عبدالله الراجحي لـ «كونا» ان حركة الركاب المغادرين المتوقعة في عطلة الأعياد الوطنية تبلغ 113337 راكبا مقارنة بـ 102010 ركاب خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحا أن حركة الركاب القادمين المتوقعة خلال العطلة تبلغ 149394 مسافرا مقارنة بـ 85142 في ذات الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن إجمالي عدد الرحلات المتوقع تسييرها يبلغ 1845 رحلة مقارنة بـ 1367 خلال الفترة نفسها من 2023.
وذكر أن عدد الرحلات القادمة المتوقع تسييرها يبلغ 924 رحلة مقارنة بـ 685 بذات الفترة من العام الماضي فيما سيبلغ عدد الرحلات المغادرة 921 رحلة مقارنة بـ 682 في الفترة نفسها من 2023.
وأفاد بأن الوجهات الأعلى طلبا للسفر كانت دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول والدوحة، مؤكدا استعداد الطيران المدني بكل قطاعاتها التشغيلية لعطلة الأعياد الوطنية بالتعاون مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي.

MENAFN20022024000130011022ID1107877727

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث