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كردستان العراق تعفي الكويتيين ومواطني ((التعاون)) من التأشيرة المسبقة

2/20/2024 10:24:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق السماح لمواطني 53 دولة بينها الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي بدخول الإقليم دون الحصول على تأشيرات مسبقة.
وذكر بيان حكومي أنه وفقا لتوجيهات صادرة من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، يسمح لمواطني 53 دولة بالقدوم الى الإقليم دون الحصول على تأشيرات مسبقة، مشيرا الى أنه بإمكان مواطني تلك الدول الحصول على تأشيرات إلكترونية في المنافذ الحدودية لدخول الإقليم بواسطة جوازات سفرهم.
ولفت البيان الى ضرورة ان يكون جواز سفر الشخص القادم إلى الإقليم من الدول الـ 53 نافذا لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ وصوله.
وشملت قائمة الدول المعفاة من تأشيرات الدخول المسبقة كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا وأستراليا والأردن من بين الـ 53 دولة.

MENAFN20022024000130011022ID1107877726

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