وزير الخارجية تسلّم أوراق اعتماد سفير أوزبكستان

وزير الخارجية تسلّم أوراق اعتماد سفير أوزبكستان
التاريخ
2/20/2024 10:24:57 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تسلّم وزير الخارجية عبدالله اليحيا نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية أوزبكستان لدى دولة الكويت أيوب خان يونسوف خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية.
وتمنى وزير الخارجية للسفير يونسوف التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.
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