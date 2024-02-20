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وزير الخارجية تسلّم أوراق اعتماد سفير أوزبكستان

2/20/2024 10:24:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسلّم وزير الخارجية عبدالله اليحيا نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية أوزبكستان لدى دولة الكويت أيوب خان يونسوف خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية.
وتمنى وزير الخارجية للسفير يونسوف التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

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