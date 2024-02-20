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نائب مساعد وزير الخارجية: الكويت حريصة على الارتقاء بمكانتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص

2/20/2024 10:24:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الوزير المفوض سعد المهيني حرص الكويت على الارتقاء بمكانتها الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المهيني لـ «كونا» خلال تنظيم الوزارة ممثلة بإدارة حقوق الإنسان وبالتنسيق والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي ورشة عمل تدريبية لأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتستمر يومين.
وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز قدرات أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية والمبادئ التوجيهية في تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وتطوير الاستراتيجية الوطنية وتقديم التقارير الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقال المهيني إن تنظيم هذه الورشة يأتي من منطلق حرص الكويت على الارتقاء بمكانتها الدولية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأضاف أن من بين الغايات المرجو تحقيقها خلال الورشة تطوير آليات عمل اللجنة الوطنية الدائمة عبر تبادل الخبرات والإطلاع على تجارب الدول الأخرى في محيطنا الإقليمي.
من جانبها، قالت وكيلة وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية وعضو اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ «الاستراتيجية الوطنية» ريا الرشيدي، في تصريح مماثل لـ«كونا»، إن الدورة تندرج ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة خلال الفترة الماضية بعنوان «تعزيز قدرات مجموعة الخبراء المركزية باللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين».
وأضافت الرشيدي أن الدورة تهدف إلى تدريب وصقل خبرات الكوادر الوطنية من الجهات وأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين علاوة على التعرف على إطار العمل الدولي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال والتي انضمت إليها دولة الكويت بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006.
وذكرت أن الدورة تتناول استعراض أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية في مجال المنع والوقاية والتحقيق والمقاضاة لجرائم الاتجار بالأشخاص وتدابير وآليات وإجراءات حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات على المستويين الدولي والوطني.
وأشادت بجهود اللجنة الوطنية الدائمة في سبيل مكافحة الجرائم الدخيلة على ما جبل عليه المجتمع الكويتي من قيم إنسانية راسخة أكد عليها دستور دولة الكويت متمثلة في التسامح وتقبل الآخر.

MENAFN20022024000130011022ID1107877724

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