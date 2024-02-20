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صباح الناصر: العلاقات الكويتية ـ السعودية وثيقة

2/20/2024 10:24:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت سفارتنا في المملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى الـ 63 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 33 ليوم التحرير بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن وعدد من اصحاب السمو والمعالي ورؤساء بعثات ديبلوماسية في المملكة.
وبهذه المناسبة، تقدم سفيرنا في المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، في تصريح لـ «كونا» بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، والى كل أبناء الشعب الكويتي.
وقال سفيرنا لدى السعودية إن الحضور الكبير من اصحاب السمو والمعالي والسعادة والمواطنين السعوديين ما هو الا دليل على وحدة وترابط الشعبين وانعكاس للعلاقات الكويتية ـ السعودية الوثيقة، داعيا المولى عز وجل ان يحفظ قيادتي البلدين ويديم على الشعبين الكويتي والسعودي نعمتي الأمن والأمان.
من جهته، قال أمين مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن ما رأيناه من تجمع خليجي باهر في الحفل الذي اقامته سفارة الكويت لدى المملكة العربية السعودية يعكس المكانة التي تحظى بها لدى الأوساط السعودية والخليجية. وأضاف البديوي ان الحضور يثبت اللحمة الخليجية ويدل على التعاضد والإيمان الخليجي بالمصير المشترك، معربا عن أمنياته بمزيد من الأمن والأمان والازدهار للكويت.
وتقدم البديوي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والى الشعب الكويتي كافة بمناسبة الأعياد الوطنية، متمنيا للكويت المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة سمو الأمير.
وكان الحفل الذي اقامته السفارة قد بدأ بالسلام الوطني للكويت والمملكة العربية السعودية ثم كلمة لسفير الكويت، فعرض مرئي عن العلاقات الكويتية ـ السعودية، وتقديم هدية تذكارية لنائب أمير منطقة الرياض باعتباره ضيف شرف الحفل.

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