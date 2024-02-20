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الثنيان: افتتاح مركز علاجي صحي تأهيلي للمتقاعدين في ((مشرف)) بداية أبريل

2/20/2024 10:24:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يوما مفتوحا بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية في حديقة الشهيد بحضور حشد من المتقاعدين وموظفي المؤسسة.
وأكد المدير العام للمؤسسة بالتكليف أحمد الثنيان لـ «كونا» أمس الثلاثاء حرص المؤسسة على المشاركة بالأعياد الوطنية، لافتا إلى أن هذه الفعالية تخللتها فقرات رياضية وترفيهية.
وأشار الثنيان إلى أن المؤسسة بصدد افتتاح مركز علاجي صحي تأهيلي للمتقاعدين الكويتيين في منطقة مشرف سيرى النور بداية شهر أبريل إذ يعد أول مركز صحي متخصص بفئة كبار السن يقدم لهم تقييما شاملا ويزودهم بالخطط العلاجية المناسبة سيشمل عيادات وصالات رياضية وحمامات سباحة وغرفا للعلاج الطبيعي.
ولفت إلى أنه سيتم تخصيص مدينة الكويت الطبية للمتقاعدين لتكون من أكبر المشاريع على مستوى البلاد موضحا أنه يجري التخطيط وعمل اللازم لتنفيذ المشروع.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار السبائك فهد العجمي في تصريح مماثل لـ «كونا» إن مشاركتهم في الاحتفالات تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية والتزامهم بتحسين جودة الحياة بين أفراد المجتمع.
وأوضح أن (دار السبائك) تعمل على المساهمة الفاعلة في الأنشطة المجتمعية التي تصب في خدمة المجتمع إذ حرصت الشركة على تقديم عدد من الجوائز للفائزين في ماراثون المتقاعدين، مؤكدا حرصهم المستمر على دعم مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام.

MENAFN20022024000130011022ID1107877722

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