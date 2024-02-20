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((أمريكانا)) تعرض منتجات مصانعها بالكويت في ((جلفود 2024))

2/20/2024 10:24:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الممثل القانوني للشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» محمد عيد العازمي أن الشركة حرصت على المشاركة في معرض «جلفود 2024» والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير تحت شعار «منكم وإليكم»، وذلك بحضور القنصل العام للكويت علي الذايدي بالإضافة إلى وفد من اتحاد الصناعات الكويتية، ومدير عام الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» - الكويت خالد عباس. وأضاف العازمي في تصريح صحافي أن مشاركة «أمريكانا» في المعرض هذه السنة متميزة وتختلف عن المشاركات السابقة، حيث إنها تحتفل بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها في الكويت، مشيرا إلى أن الشركة تعرض منتجاتها المصنعة في مصانع الكويت وبأجنحتها في المعرض.
وأوضح أن «أمريكانا» تفتخر بمصنعيها في الكويت مصنع اللحوم الذي تأسس عام 1977 ومصنع المعجنات الذي تأسس عام 1981، والشركة هذه السنة تحتفل مع زوارها في «جلفود 2024» بتعريف زوار المعرض بمنتجات «أمريكانا» الرائدة بالأسواق الخليجية والوطن العربي ومراحل تطورها وجودتها العالية.
يشارك في المعرض أكثر من 200 شخصية بارزة منهم وزراء وقادة قطاع الأغذية والمشروبات العالمية، ورواد أعمال، وخبراء في المجال الغذائي، إلى جانب طهاة وعلماء وأوساط أكاديمية.
ويجمع «جلفود 2024» في دورته الـ 29 أعرق العلامات التجارية العالمية منهم علامة «أمريكانا».

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