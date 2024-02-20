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((التجارة)): حظر بيع مسدسات المياه حتى 31 مارس

2/20/2024 10:24:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم قرارا بحظر بيع وتداول المسدسات المائية بكل أنواعها والبالونات الصغيرة التي تتم تعبئتها بالماء، وذلك خلال فترة الاحتفالات والأعياد الوطنية، ليسري القرار اعتبارا من تاريخ صدوره اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، حتى 31 مارس 2024. وشدد القرار على استمرار القرار الوزاري رقم (216/2014) بحظر بيع رغوة الصابون والألعاب النارية والبالونات الهوائية ذات الشعلة النارية والأسلحة البيضاء والبنادق والمسدسات وأسلحة الدفاع عن النفس وأجهزة الليزر وأجهزة الإشعاع والمواد المشعة.

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