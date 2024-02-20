وزير الإعلام: نجدد دعم الكويت للقضية الفلسطينية على الأصعدة كافة



عمار الحكيم: نحن بأمسّ الحاجة لتعزيز مبادئ السلام السنيورة: لا تنمية بدون سلام.. ولا سلام من دون عدالة

القاهرة - هناء السيدأكد وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري مجددا دعم الكويت الثابت والراسخ قيادة وحكومة وشعبا للقضية الفلسطينية على الأصعدة كافة.وقال الوزير المطيري في كلمته بافتتاح المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل المقام تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «إننا نجدد موقف الكويت الثابت الداعم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية وفي شتى المجالات السياسية والإعلامية والإنسانية».وأضاف أن موقف الكويت ثابت تجاه القضية الفلسطينية «حتى يتحقق للشعب الفلسطيني كامل حقوقه في ظل دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».وجدد الوزير إدانة الكويت الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وتجاوزات، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد فوري لانتهاكات قوات الاحتلال للأراضي الفلسطينية.وأشار إلى حرص وزارة الإعلام في الكويت من خلال قنواتها المسموعة والمرئية والإلكترونية على متابعة الشأن الفلسطيني وإبقاء الوعي بالقضية الفلسطينية حاضرا لدى الأجيال الصاعدة.وقال الوزير المطيري إن المنتدى العالمي الذي يعالج من خلال قضيته الرئيسة لهذا العام دور السلام في تعزيز التنمية ونجاحها في المجالات المختلفة يعتبر فرصة للتواصل والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار والخبرات لتقوم الثقافة بدورها الريادي المنتظر والمأمول.وأضاف أن دول العالم بشعوبها وفكرها تجتمع على الثقافة التي من شأنها توحيد كل أنماط الفكر الانساني من أجل خدمة البشرية، مضيفا أن الكويت حرصت في علاقاتها مع جميع الدول على تعزيز السلام في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية لينعم الجميع ببيئة آمنة ممكنة.وأكد الوزير المطيري أهمية السلام في التقدم والتنمية والرخاء والازدهار، الأمر الذي توج بتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة، معتبرا أن هذا الامر «وسام فخر واعتزاز يترجم الجهود الكويتية الحثيثة في هذا المجال».وأعرب عن إيمان الكويت الراسخ بضرورة البحث عن جميع السبل والسياسات المتعلقة بالسلام والمصالحة ودعم وتوجيه الشباب والنشء وتنميته بشكل خاص على المعارف والمهارات من أجل ممارسة ثقافة السلام لعلمها التام بأن الثقافة هي خير وسيلة لتوحيد الأمم ونهضتها. وأشاد بالمبادرات الرائدة لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية التي حملتها لجميع الحضارات وحرصها على نقاط الالتقاء مع جميع الثقافات حيث تجتمع المعرفة والإبداع والفكر في رحاب هذه المؤسسة العريقة.وأشار الوزير المطيري في هذا الاطار إلى مآثر الشاعر الراحل عبدالعزيز البابطين وجهوده الثقافية وإسهاماته البناءة، لافتا إلى أنه لم يكتف بإحياء القصائد وتكريم الشعراء بل حرص على تعزيز ثقافة السلام والإرشاد الحضاري والإشعاع الثقافي والتعاون من أجل الحوار والتعايش الإنساني.نشر السلاممن جهته، أكد الرئيس التركي السابق عبدالله غول أن مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية لعبت دورا مهما في نشر ثقافة السلام، متقدما بالتهنئة إلى أسرته في استكمال المسيرة بتنظيم المنتدى الثالث بالقاهرة، بعد أن بذلت جهودا كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا.وأضاف غول: يواجه العالم اليوم العديد من المشاكل والتحديات، والشرق الأوسط يقبع في الصراعات، مذكرا بالقضية الفلسطينية وضرورة وقف اعتداءات الكيان الصهيوني التي يرتكبها في غزة، مضيفا «الفلسطينيون يعانون من الاحتلال والاستيطان المتوحش، وهناك عقاب جماعي للمدنيين والأطفال، وعلى الدول التي تدعم اسرائيل أن تدرك ما تفعله ضد التعددية، وهذا أمر له عواقب وخيمة».تيار الحكمةأما رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، فقال، «من أرض الكنانة أرض العروبة والسلام العزيزة على قلوب العراقيين، يسعدني مشاركتكم في المنتدى العالمي للسلام»، مستذكرا مآثر الراحل عبدالعزيز البابطين.وأضاف الحكيم: السلام ليس غيابا للحرب بل حالة من الأمان والاستقرار والحفاظ على كرامة الانسان وتعزيز التفاهم، مشددا على أن ثقافة السلام تتطلب تحقيق أركانه، فلا يمكن الحديث عنه دون إرادة لتطبيقه ودون قدرة فعلية لصناعته، والركن الثالث المهم في عملية السلام هو حفظ السلام العادل، بما يتضمن حقوق الانسان وتشمل الحرية والسعي نحو السعادة، وهو أوسع من غياب الصراعات، نحن بأمسّ الحاجة لتعزيز مبادئ السلام وتعزيز فرص التنمية.وأكد أن الزيادة السكانية التي تشهدها منطقتنا العربية تجعل من التنمية مطلبا ملحا، فلا بديل غير الاسراع في عجلة التنمية، خاصة وأن الشباب لا يمثلون مستقبل الأمة فحسب، بل هم الحاضر الفاعل وهم أكثر من يصلح لتعزيز التعاون بين الديانات والحضارات.لا سلام بلا عدالةمن جانبه، قال رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة إنه لا تنمية من دون سلام، ولا سلام من دون عدالة، مشيرا إلى أن هذا هو التصور المحكم للراحل عبدالعزيز البابطين، بالهمة العالية عمل طوال عقود، فكانت منتدياته منصات ومنابر للاحياء.وأضاف السنيورة: إذا كان النهوض العربي تحديا لا بديل عنه، فإن ثمة تحديات لهذا النهوض من بينها حرب العقاب الجماعي والابادة للشعب الفلسطيني لكنها ليست الحرب الوحيدة الذي تعاني منه أمتنا، فالاضطراب موجود بسبب المحيط الإقليمي والدولي والضغوط التي تمارس على أمتنا العربية.إلى ذلك، عبر رئيس ألبانيا السابق إلير ميتا عن امتنانه لمؤسسة البابطين الثقافية وجهودها ولمصر ورئيسها على استضافة هذا المنتدى، الذي لا يأتي فقط لنشر ثقافة السلام، ولكن لبناء جسور التفاهم بين المجتمعات المتنوعة.