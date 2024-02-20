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مرزوق الغانم عن عبدالعزيز البابطين: كان يتجلى في الشدائد وأفضاله عليَّ لا ينكرها إلا جاحد

2/20/2024 10:24:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة ـ هناء السيد
استذكر رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم مآثر الراحل عبدالعزيز سعود البابطين، مؤكدا أنه كرس حياته في العمل والاجتهاد ونشر مفاهيم السلام.
وفي بداية كلمته التي ألقاها في المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل، قال الغانم «نلتقي معكم في النسخة الثالثة من المنتدى العالمي لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، والذي يقام تحت عنوان «السلام من أجل التنمية»، وأتقدم بجزيل الشكر للرئيس المصري على رعايته لهذا المنتدى واستضافة مصر، فهي القلب النابض للوطن العربي من محيطه إلى خليجه».
واستذكر الغانم مآثر الراحل عبدالعزيز البابطين، رحمه الله، قائلا «كان شخصية عالمية وصانع سلام ورائد تنمية لله درك يا عم بوعبدالعزيز، وقد حصلت بفضل الله وكرم من الشعب الكويتي على شرف تمثيل المجلس في 8 فصول تشريعية، وكنت رئيسا لثلاثة مجالس، ألقيت خلالها العديد من الكلمات في الكثير من المحافل، لكني وجدت صعوبة في كتابة كلمتي هذه، لأن لغة الضاد تصعب في وصف شخصية مثل عبدالعزيز البابطين ولن أتحدث عنه كالعم او رجل الأعمال أو الاديب وصاحب الأيادي البيضاء أو المحسن الكبير أو الوطني الغيور أو الأب الحنون فهذه صفات أغلب من في القاعة يعرفها، لكني سأتكلم اليوم عن الشاب عبدالعزيز البابطين، حتى تتعلم الأجيال وتبقى قصته قدوة ومصدر إلهام، فما أحوجنا اليوم إلى قدوات ولله درك يا عم عبدالعزيز». وعرض الغانم قصة الشاب عبدالعزيز البابطين، مطالبا الشباب بأن يتخذوا نموذجا من قصة هذا الشاب قليل الوزن عندما كان يتنقل بين المرقاب وقبلة، ويقول انه عندما عمل بأول وظيفة كان وزنه 45 كيلو وكان يعمل بثلاث وظائف، وهذه رسالة للشباب «ومن يقول ان الشغل عيب». وشدد على أن هذا الشاب لم يكن مفتونا بالمال بقدر عشقه للثقافة والمحبة وروح الأسرة الواحدة، مشيرا إلى انه انعكاسا لصلابة الشخصية الكويتية التي تضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة، أوليست هذه أخلاق السلام؟!
وشدد الغانم على أن الراحل خلد لنا مكتبة عظيمة زاخرة وقد رحل عنا عبدالعزيز البابطين تاركا لنا ذرية كريمة، رحل ابن المرقاب الأصيل، وعلى المستوى الشخصي عرفته كوالد وكناصح وكموجه، وتعرفون طبيعة السياسي وما يتعرض له من هجمات في بعض الأحيان، ولكنه، رحمة الله عليه، كان يتجلى في الشدائد وأفضاله علي لا ينكرها الا جاحد.

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