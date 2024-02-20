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4 مرات.. استئذان الموظف في رمضان ويشترط البصمة والساعات يقدرها المسؤول

2/20/2024 10:24:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء»، إن الضوابط حددت شروط استئذان الموظف أثناء شهر رمضان المبارك، ومن أهمها أن يتم احتسابها مثل الشهر الميلادي أي 4 مرات شهريا.
وردا على سؤال حول عدد الساعات المسموح بها، أجابت قائلة: هذه الساعات يقدرها المسؤول المباشر.
وعن البصمة المطلوبة من الموظف الذي يقدم استئذانا، قالت: يؤدي الموظف البصمة حضورا ويستأذن عن بصمة الانصراف والعكس صحيح إذا رغب الموظف في الاستئذان من بصمة الحضور صباحا يقدم طلبا بذلك على أن يؤدي بصمة الانصراف. وعما إذا كان يسمح للموظف من عدمه بالبصمة عند الحضور صباحا متأخرا عن الساعات المحددة (الساعتين المرنة) وفترة السماح (البالغة 15 دقيقة للإناث والذكور)، ردت المصادر: نعم يسمح لهم بأداء البصمة وتخصم دقائق التأخير حسب اللائحة من ساعات الاستئذان الشهرية ويستمر الموظف في دوامه حتى يؤدي البصمة بالوقت المحدد عند الانصراف، وتحسب مبكرا للإناث 15 دقيقة وتزيد إلى 30 دقيقة إن لم يستفدن من فترة السماح صباحا، وكذلك الذكور يسمح لهم بالانصراف مبكرا 15 دقيقة إن لم يستفدوا منها صباحا.

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