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((مسيرة الذكرى الأولى للعيد الوطني 1962)) في المكتبة الوطنية

2/20/2024 10:24:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
أقامت مكتبة الكويت الوطنية معرضا خاصا للباحث جابر الهندال بعنوان «مسيرة الذكرى الأولى للعيد الوطني 1962» تزامنا مع الاحتفالات الوطنية واليوم التراثي الكويتي في المكتبة تحت رعاية الشيخة هالة البدر المحمد الأحمد الصباح والأمين العام المساعد ومدير عام مكتبة الكويت الوطنية سهام الدواس. وقال الهندال إن المعرض يضم 30 صورة تخص أول مسيرة كويتية نظمت من قبل الجيش الكويتي في وزارة الدفاع، كما تتضمن مشاركة من المغاوير والسلاح الجوي والبري إلى جانب صور من وزارة الداخلية والكشافة.
وأضاف ان الصور المشاركة تعرض لأول مرة إذ جاءت بمساهمة كبيرة من مواطنين ومسؤولين رغبة في توثيق تلك الحقبة، مضيفا ان هذا التفاعل جاء بعد إصدار سلسلة كتبه الخاصة (عكوس أول) بأجزائها الـ 6 من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
بدورها، أكدت راعي المعرض الشيخة هالة البدر في كلمة أهمية إحياء مثل هذه الفعاليات التاريخية ودورها التوثيقي في حفظ ذاكرة الكويت واسترجاع الماضي وتعريف الجيل الجديد بهذا التاريخ. وبينت أن أول احتفالية بالعيد الوطني نظمتها وزارة الدفاع في عام 1962 والذي كان يعرف حينها باسم (العيد القومي)، معربة عن اعتزازها بالمشاركة بمثل هذه الفعاليات.
ومن جانبها، قالت مدير عام مكتبة الكويت الوطنية سهام الدواس إنه تم افتتاح معرض توثيق وصور ضمن اليوم التراثي وبمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومعرض لأول مسيرة عيد وطني أقيمت في الكويت عام 62 بالتعاون مع أ.جابر الهندال، حيث جمع اليوم تراث وثقافة وآداب وفن من خلال التعاون والشراكة بين جميع قطاعات المجلس الوطني للثقافة والفنون.

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