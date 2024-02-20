((هندسة المنشآت العسكرية)) احتفلت بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس القطاع

«المنشآت» حاضنة لمبادرات الشباب ولها خدمات مجتمعية كثيرة في المجتمع المدني

عبدالهادي العجميبرعاية وحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل، أقامت هندسة المنشآت العسكرية أمس احتفالية خاصة بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها. وأكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل على أهمية هذا القطاع في خدمة وزارة الدفاع بشقيها العسكري والمدني، مؤكدا أنها حاضنة لمبادرات وإبداعات الشباب الكويتي، والتي كان آخرها مبادرات الحفاظ على البيئة من خلال إعادة التدوير ومعالجة النفايات.واستذكر المشعل بعض الشخصيات التي كان لها دور بارز ساهمت من خلاله في إرساء ركائز هذا القطاع ووفاء لما بذلوه من جهود ليصل القطاع للمستوى الذي هو عليه اليوم، ولعل أبرزها المغفور له الشيخ م.صباح ناصر السعود الذي اهتم بشكل خاص بإعداد الكوادر الوطنية المتميزة للعمل في هندسة المنشآت، والتي بسواعدهم أنشأت ونفذت العديد من المشاريع والمنشآت سواء عسكرية أو مدنية في سبيل خدمة وزارة الدفاع وتوفير البيئة المناسبة لمنتسبيها.وقال في تصريح للصحافيين خلال فعاليات الحفل ان الوزارة اعتمدت خطة استراتيجية تشمل عدة مشاريع انشائية حساسة ومهمة، أهمها الموقع الجديد لأكاديمية علي الصباح العسكرية وسيكون جنوب «المطلاع».من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد لهندسة المنشآت العسكرية بالتكليف العميد الركن م.صلاح سعود ناصر: نتشرف بإحياء ذكرى كل من ساهم في بناء هذا الصرح من المسؤولين، ونشكرهم على جهودهم وإسهاماتهم البارزة، ونعدهم باستكمال مسيرتهم التي بدأوها قبل نصف قرن من الزمن لتحقيق المزيد من التطور في هذا القطاع الحيوي. وشدد ناصر على أن الطموح مستمر والمسيرة ماتزال طويلة لتحقيق المزيد من التطور والازدهار، ونحمل على عاتقنا مسؤولية إعداد جيل واعد من الكوادر الوطنية ليستكمل المسيرة التي بناها السابقون.وأضاف ان قطاع هندسة المنشآت العسكرية هو الذراع الفنية لوزارة الدفاع حيث دعم الوزارة في جميع المنشآت، وما نشاهده الآن احدى المنشآت الجديدة وهي مشاتل إدارة الخدمات بمنطقة صبحان من تصميم وتنفيذ هذا القطاع الحيوي، ونفخر دائما بأن غالبية مهندسي القطاع كوادر وطنية، لافتا إلى ان القطاع يساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة بالمشاريع الحديثة.وأشار إلى ان القطاع له خدمات مجتمعية كثيرة في المجتمع المدني، ومنها بيت العثمان ومساندة اخواننا في الوزارات والمؤسسات الأخرى عند حدوث أي طارئ، وعلى سبيل المثال المساهمة الكبيرة في جائحة كورونا وغرق الشوارع بسبب الأمطار وإسناد قوة الإطفاء العام في إخماد الحرائق وأحدها حريق رحية وصيانة المدارس.وذكر ان مشروع مبنى كلية علي الصباح العسكرية سيكون نموذجا وصديقا للبيئة من ناحية توفير الطاقة واستخدام الطاقة الطبيعية وجميع مشاريعنا صديقة للبيئة، ومنها محطات المعالجة التي تعمل منذ سنوات عديدة ولدينا مشاريع جديدة وهي قاعدة المطار الجديد وإعادة الإعمار والصيانة الدورية، مستغلين الطاقة الطبيعية للحفاظ على المال العام.وفي نهاية الحفل، كرم وكيل وزارة الدفاع عددا من المؤسسين لقطاع المنشآت العسكرية.