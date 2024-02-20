بالفيديو.. معهد المرأة للسلام أطلق ((وطن واحد: قوتنا في وحدتنا))

الجوعان لـ «الأنباء»: الاحتفال بالأعياد الوطنية مسؤولية وطنية ورسالة ثقافية وطنية

آلاء خليفةفي تظاهرة حب ووفاء للوطن، انطلقت أولى فعاليات مهرجان السلام السابع والذي تنظمه لجنة المهرجانات والتراث بمعهد المرأة للتنمية والسلام والمقام تحت شعار «وطن واحد: قوتنا في وحدتنا»، حيث شهد انطلاق المهرجان حضورا كثيفا من المواطنين والمقيمين والضيوف من الوفود الخليجية المشاركة. وأوضحت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان، في تصريح لـ «الأنباء»، ان مهرجان السلام السابع من تنظيم لجنة المهرجانات والتراث بالمعهد للاحتفال بالأعياد الوطنية عيد الاستقلال وعيد التحرير واللذين يمثلان تاريخ أمة في حياة الكويت.وقالت الجوعان: ومن المسؤولية الوطنية ان يحتفل الجميع بالاعياد الوطنية التي تشكل نقلة نوعية في فترة استقلال الكويت وصدور الدستور وكذلك صمود الشعب الكويتي في فترة الغزو العراقي الغاشم ومساندة الشعوب العربية والخليجية والاجنبية في تحرير الكويت واستعادة الشرعية. وذكرت الجوعان أن المعهد أخذ على عاتقه تنظيم مثل هذه الاحتفالات سنويا لإرسال رسالة ثقافية وطنية توعوية بمشاركة جميع الفئات العمرية من المجتمع الكويتي، بالاضافة إلى مشاركة وفود خليجية في الاحتفالية من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة.وأفادت الجوعان بأن الاحتفالات الوطنية توثق العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى ان المعهد يحرص على تطوير الفعاليات في كل عام، حيث سيتم عقد فعاليات على مدار اسبوع بدأت بانطلاق مسيرة مشاة وطنية شاركت فيها هيئات رسمية وأهلية وجمعيات نفع عام ونواد رياضية وبمشاركة جمعيات دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة إلى مسيرة موكب للسيارات التقليدية وسيارات الجهات المشاركة المزدانة بأعلام الكويت وزينه الاعياد الوطنية وكذلك مشاركة جمعية الإبل وموروثها الشعبي والهيئة العامة للرياضة.وتابعت: كما تم تنظيم مسابقة الرسم للموهوبين من طلبة وطالبات المناطق التعليمية لوزارة التربية، كما يتم عمل عرض للفن التراثي الشعبي لدولة الكويت (العرضة الكويتية)، وعرض للفن التراثي الشعبي لمملكة البحرين (العرضة البحرينية) وعرض للفن التراثي الشعبي لسلطنة عمان (العرضة العمانية).وأشارت الجوعان إلى ان نادي الرماية الكويتي من خلال رئيسه د.دعيج العتيبي استضاف الوفود الخليجية للتعرف على انشطة النادي، معلنة عن فعالية ستعقد يوم الجمعة في مزرعة زهرة واستضافة مالكها فهد جواد الأربش للوفود الخليجية في المزرعة التي ستتضمن فعاليتها عروضا للفنون الشعبية التراثية من الوفود الخليجية المشاركة.ولفتت الجوعان إلى تنظيم معرض فن تشكيلي وتراثي يحاكي المناسبة وسيقام في مجمع بوليفارد بإشراف الفنان التشكيلي فاضل الريس.وشكرت جميع الوزارات المشاركة في المهرجان منها وزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجمعية الكشافة الكويتية وكل وسائل الاعلام.بدوره، أعرب رئيس وفد المملكة العربية السعودية يوسف الخميس (مدير جمعية الثقافة والفنون بالإحساء)، في حديث خاص لـ «الأنباء»، عن سعادته البالغة لمشاركة الكويت الاحتفال بأعيادهم الوطنية في مهرجان السلام السابع. وذكر الخميس ان مهرجان السلام يعبر عن التلاحم والاخوة بين الشعوب الخليجية التي تجمعها وحدة الدم والدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك، موضحا ان مشاركة الوفود الخليجية اليوم لدولة الكويت تعبير عن اللحمة الوطنية والمحبة المتبادلة بين الشعوب الخليجية.من ناحيته، قال خالد البلوشي «ممثل عن وفد جمعية شريان الحياة الصحي التطوعي بسلطنة عمان» انها المشاركة الثانية لهم في المهرجان، متقدما بخالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير ولدولة الكويت الحبيبة بمناسبة الاعياد الوطنية.بدوره، قال حرز يعقوب البنكي من جمعية دار المنار لرعاية الوالدين (ممثل عن وفد مملكة البحرين): نهنئ الكويت بالاعياد الوطنية، ونتضرع لله عز وجل ان يديم على الحبيبة الكويت نعمة الامن والامان والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة.