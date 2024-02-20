بالفيديو.. الخميس لـ ((الأنباء)): الكويت بلد الخير وأهداف ((إنسان)) كثيرة وطموحاتنا كبيرة



مجموعة «شباب إنسان» تعنى بتأسيس جيل واعٍ ومثقف في مجالات العلم المختلفة وهي أهم برامج الجمعية التعليمية والتربوية

أعمال «إنسان» تمتد من أوغندا حتى غزة والمسجد الأقصى.. ومازلنا مع إخواننا في القطاع قلباً وقالباً ونسأل الله أن يفرج عنهم وأن يهلك عدوهم

العازمي: نحتفل بعد عام من التحديات والإنجازات في كثير من الأحداث حول الأمة الإسلامية والحمد لله كان لنا السبق بفضل الله ثم بجهود الداعمين العتيبي: تميزنا هذا العام بحصول الجمعية على شهادة «الآيزو» في الحوكمة.. وتحقيق رسالتها العلمية بالمساهمة في إنشاء جامعة إنسان في أوغندا

أسامة أبوالسعودأكد رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان الخيرية الشيخ د.عثمان الخميس أن هدف الجمعية هو الرقي بالإنسان بشكل عام، مضيفا: «منذ بدأنا إلى أن يتوفانا الله سبحانه وتعالى منهجنا ومقصدنا هو الرقي بالإنسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون حققنا شيئا من أهدافنا، لكن مازالت الأهداف كثيرة ولله الحمد والمنة».وقال الشيخ د.عثمان الخميس في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على هامش ملتقى جمعية «إنسان» الخيرية السنوي لتكريم شركاء النجاح وتسليط الضوء على النجاحات وأبرز إسهامات الجمعية خلال عام 2023 والذي أقيم مساء أمس الأول في مركز عبدالله السالم الثقافي وسط حضور كبير من السفراء والديبلوماسيين والعاملين بالمجال الخيري والإنساني والمكرمين إنه مر على إنشاء الجمعية 4 أعوام حتى الآن، كان اول عامين منها خلال جائحة كورونا فلم يكن هناك عمل كبير، ولكن الحمد لله خلال العامين الماضيين حققنا إنجازات كبيرة جدا ترضي طموحنا ولله الحمد، ولكن نحن نطمح إلى ما هو اكثر».وشدد الخميس على أن من أهم البرامج التعليمية والتربوية لجمعية إنسان مجموعة «شباب إنسان» التي تعنى تعنى بتأسيس جيل واع ومثقف في مجالات العلم المختلفة.وعن إنجازات الجمعية وأعمالها التي امتدت من اوغندا في شرق افريقيا وحتى غزة والمسجد الاقصى وغيرها من الإنجازات قال الشيخ د.عثمان الخميس: «الحمد لله وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، وهذا بفضل تبرعات الناس وثقتهم بنا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون عند حسن الظن».وعن الخطوات المستقبلية وخاصة في غزة وما تتعرض له قال الشيخ د.الخميس: «ما زلنا معهم قلبا وقالبا، وأسأل الله أن يفرج عنهم وأن يهلك عدوهم».وفيما يخص مشاريع الجمعية داخل الكويت «مشاريع الجمعية داخل الكويت وخارج الكويت كلها بفضل الله، ونحاول ان نتوسع اكثر لكن على الهوينة ان شاء الله».وردا على سؤال عن دعوته لرجال الأعمال وأهل الخير لتقديم المزيد من الدعم لجمعية «إنسان» قال الشيخ د.عثمان الخميس «ما يحتاج، والله أحيانا ندعوهم، واحيانا يأتون من دون دعوة، فالكويت بلد الخير، وحتى من خارج الكويت».تحديات وإنجازاتمن جهته، قال المدير العام للجمعية مبارك سالم العازمي: «نحمد الله على توفيقه ومنه علينا، فهذا العام هو العام الرابع لجمعية إنسان منذ إشهارها، واليوم نحتفل بعد عام من التحديات والانجازات في كثير من الاحداث التي صارت حول الامة الإسلامية، والحمد لله كان لنا السبق بفضل الله ثم بجهود الداعمين، ونحمد الله على هذا الانجاز وهذه الثمرة على الانسان».وعن الخطط المستقبلية قال: «الجمعية لديها العديد من البرامج والخطط استراتيجية والتي تنطلق من رؤيتها «نرتقي بالإنسان بالقيم والعلم»، ولله الحمد لدينا 32 برنامجا تعليمي وتنموي ترتقي بالإنسان داخل وخارج الكويت، واكثرها داخل الكويت حيث نهتم ببلادنا وهو اقل شيء نقدمه للكويت الحبيبة».وعن جامعة إنسان في أوغندا وغيرها من المشاريع قال العازمي: «نحن تخصصنا تعليمي، حيث لدينا جامعة إنسان العالمية في اوغندا ستخدم اوغندا والعديد من دول افريقيا التي حولها، وتعنى بالدراسة الشرعية والدراسة الحياتية، وبإذن الله سيكون لدينا تخصص تمريض قريبا».وأضاف قائلا: «فالمرحلة الاستراتيجية المقبلة وهي 5 سنوات المقبلة سنركز على التمريض لأنه المطلب العالمي الشاغر، ولذلك نقدم هذا الجهد بتوفير الممرضين الذين تحتاجهم اوغندا والدول الافريقية».واختتم العازمي موجها الشكر لـ «الأنباء» وجميع الداعمين للجمعية وجهودها في كل موقع.ومن ناحيته، قال أمين سر جمعية إنسان الخيرية د.خالد شجاع العتيبي: «ملتقى إنجاز «إنسان» هذا العام فيه تميز، ففيما مضى كانت هناك جهود طيبة، لكن هذا العام كان الاكثر انجازا حيث حصلت الجمعية على شهادة «الآيزو» في الحوكمة وايضا في العمل المؤسسي أوالمنظومات بالاضافة إلى انها ايضا قامت برسالتها في تحقيق رسالتها العلمية فلها مساهمة كبيرة جدا في جامعة إنسان في اوغندا».وتابع د.العتيبي: «هذه إنجازات عظيمة تسجل للجمعية، وهذا بفضل الله أولا ثم بفضل الدعم اللامحدود من المسؤولين سواء في وزارة الخارجية او الشؤون أو غيرها من الجهات ورجال الأعمال وأهل الخير من الكويت الداعمين لجهودنا، وهذا كله يدفع بالعمل الخيري لتحقيق الأهداف المرجوة منه».وأضاف: «ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في تلك الجهود، ولا شك ان نجاح «إنسان» انما هو بفضل الله ثم بمشاركة المحسنين والمتبرعــــين الذين طوقوا أعناقنا بهذه الثقة الغالية، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون اهلا لها، وان نقوم بمثل هذه المسؤولية وان ننهض بهذه الاعمال اكثر وتحقيق إنجازات اكبــر ان شاء الله».وعن المشاريع المستقبلية قال د.العتيبي: «هناك العديد من المشاريع المستقبلية وخاصة في إقامة الدورات العلمية المتخصصـــــة والمتنوعة، وأيضا دعم المراكز العلمية في أكثر من دولة بالإضافة إلى دعم المتعلمين داخل الكويت او خارجها ببرنامج «كفالة طالب العلم» ونسأل الله ان يبارك في هذه الجهود».وختم د.العتيبي وردا على سؤال عن دعم غزة قائلا: «أهل غزة لهم نصيب كبير في الدعم، والجمعية قدمت مساعدات ولازالت تقدم الدعم».عدد من إنجازات جمعية إنسانجامعة إنسان في العاصمة الأوغندية كمبالامن المشاريع الكبيرة التي أنجزتها الجمعية هي افتتاح جامعة إنسان في العاصمة الاوغندية كمبالا لتكون احدى صروح «إنسان» التعليمية والأكاديمية حول العالم ويدرس بالجامعة 600 طالب، ويديرها مجلس إدارة متميز يتكون من ثلة من أهل العلم برئاسة الشيخ د.خالد شجاع العتيبي وبعضوية مبارك العازمي ود.مشاري الدليمي.مدن إنسان الخيريةتحقيقا لرؤية إنسان في الرقي بالإنسان نفذت الجمعية مشروع مدن إنسان عبر توفير الحاجيات الأساسية لحياته الكريمة من مسكن وملبس ومأوى بالإضافة إلى التعليم الذي هو أساس تلك الرؤية ومرتكز ذلك الرقي، حيث افتتحت الجمعية خلال عام 2023 اربعة مدن تنموية متكاملة في سورية واليمن وغيرها من المشاريع الإغاثية وكفالة الأيتام وحفر الآبار بالإضافة إلى مشروع سقيا الماء، الذي تم من خلاله توزيع أكثر من 6.83 ملايين قنينة ماء، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات الأخرى.دورات ورثة الأنبياء في تركيا والبحرينعقدت الجمعية العديد من الدورات ضمن برنامج «ورثة الأنبياء» في تركيا والبحرين «واستفاد منها 120 طالبا خلال عام 2023 في عدد من الدورات الشرعية والفقهية.شهادات دولية وشراكة إستراتيجيةحصلت جمعية إنسان على اعتماد منظمة الآيزو العالمية وهي: شهادة الجودة الشاملة للعمل ISO9001:2015، وشهادة المطابقة 10002 لأعلى معايير إدارة خدمة العملاء ISO 10002:2018، وشهادة مكافحة الرشوة ISO 37001:2016، كما حصلت على جائزة الجودة الإدارية لعام 2023 من وزارة الشؤون الاجتماعية.وأبرمت الجمعية اتفاقية تعاون مع كلية الكويت التقنية لإقامة برنامج «خذ بيدي» والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات التقنية والخبرات الإدارية.212 ألف وجبة إفطار رمضانيو50 ألف مستفيد من «زكاة الفطر»تتميز الجمعية بتقديم العديد من الأنشطة خلال شهر رمضان المبارك من مشروع افطار الصائم داخل وخارج الكويت حيث تم إنشاء 4 مراكز رمضانية لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين والتي استفاد منها أكثر من 212 ألف شخص داخل الكويت وخارجها، وكذلك إقامة الدروس والمحاضرات الإيمانية في تلك المراكز.وكذلك مشروع زكاة الفطر والذي استفاد منه اكثر من 50 ألف مستفيد، والسلال الغذائية والأضاحي التي فاق عدد المستفيدين منها 16705 مستفيدين، وغيرها من المشاريع المهمة.تكريم الجهات الداعمة لجهود الجمعيةوزارة الشؤون: وتسلم التكريم سلمي المطيريوزارة الأوقاف: وتسلم التكريم د.بدر الظفيريالأمانة العامة للأوقاف: ويتسلم التكريم م. ناصر الخضركلية الكويت التقنية: ويتسلم التكريم عبدالرحمن عبدالقادر العجيلسلمان عبدالغني وعبدالله أحمد العبيدلي من دولة قطرعبدالعزيز الشايع وعبداللطيف الشايعالمؤثرونيوسف العمران - عبدالرحمن الكندري - محمد العمرانفهد المذنالمتطوعون في مبرة «كافل»عبدالرحمن خالد السنان - بدر فيصل العصفورمشاري محمد العسعوسي - عبدالعزيز صالح الصالحوليد خالد العتيبي