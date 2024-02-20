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أكثر من 1.5 مليون مستفيد طالتهم مشاريع ((الهلال الأحمر)) في 2023

2/20/2024 10:24:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سجلت جمعية الهلال الاحمر نشاطا متزايدا بتقديم المساعدات الاغاثية أكثر من مليون ونصف المليون شخص عام 2023.
وأوضحت الجمعية، في تقرير صحافي أعدته لهذه الغاية، أن عام 2023 شهد العديد من المآسي والكوارث ابتداء من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال سورية وزلزال المغرب وفيضانات ليبيا إضافة إلى الحرب الروسية ـ الأوكرانية والحرب الدامية في السودان والعدوان الإسرائيلي على غزة وغيرها من الكوارث الإنسانية.
في هذا السياق، أكد رئيس جمعية الهلال الاحمر د.هلال الساير أن الجمعية رغم كل هذه الظروف المأساوية والدامية تحاول الوصول إلى كل مكان لتقديم المساعدة والعون للمحتاجين والمنكوبين حول العالم بالتنسيق مع وزارة الخارجية في دولة الكويت والجهات المعنية والمنظمات الأممية والمؤسسات الدولية الفاعلة.
وأعرب د.الساير عن بالغ الشكر والتقدير للمتبرعين سواء من المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص والشركات والبنوك لدعمهم ومساندتهم لجهود الهلال الأحمر الكويتي في تخفيف معاناة الضعفاء والمحتاجين في كل أرجاء المعمورة.
وشدد على أن القيادة السياسية الحكيمة للكويت حرصت طوال تاريخها على دعم ذلك العمل الإنساني وتشجيعه ورعايته إيمانا منها بدوره الكبير في تعزيز التعاون بين الأمم وتحقيق الهدف الأسمى للبشرية وهو التعاون والتكاتف والتعاضد في وجه الأزمات والتحديات.
ولعبت الجمعية دورا كبيرا في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، حيث سيرت نحو 40 رحلة جوية خلال عام 2023 إلى السودان وفلسطين وتركيا وسورية وليبيا والمغرب كانت محملة بنحو 994 طنا من المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف.
كما قدمت العديد من المساعدات الإنسانية خلال العام المنصرم إلى اليمن وسورية ولبنان والسودان والمغرب والصومال وباكستان اضافة إلى اوكرانيا وتركيا وبنغلادش ودول شرق إفريقيا.
واستطاعت خلال الحرب في السودان تجهيز 16 رحلة جوية محملة بـ 350 طنا من المساعدات كما سيرت 13 رحلة جوية إلى الأشقاء في فلسطين محملة بـ 290 طنا من المساعدات الإنسانية، فضلا عن إرسال 82 طنا من المواد الإغاثية عبر خمس رحلات جوية إلى ليبيا وست رحلات جوية إلى تركيا محملة بـ 272 طنا من المساعدات.
وشملت المساعدات آلاف الأطنان من المواد الاغاثية والمستلزمات الطبية والادوية وسيارات الاسعاف، فضلا عن مشاريع التعليم وتحمل نفقات العلاج للمرضى والمصابين وكفالة الأيتام وإنشاء مدارس ومراكز صحية في مختلف الدول.
وبلغ عدد الدول المستفيدة من المشاريع الإغاثية والتي تعرضت إلى كوارث طبيعية وحروب، 28 دولة، وصل فيها عدد المشاريع إلى 154 مشروعا إغاثيا.
وأكدت الجمعية أن الكويت ستواصل مسيرة دعم العمل الإنساني ولن تألو جهدا في تقديم مساعداتها التي تعكس صورة البلاد المشرفة تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
إضافة إلى مواصلة دورها المجتمعي داخل الكويت عبر تقديم الكثير من البرامج التي تستهدف خدمات الرعاية التعليمية والصحية والمعيشية، حيث سعت إلى معالجة المرضى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ورعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، عملت على تقديم المساعدات لجميع الفئات الموجودة على أرض الكويت.
فيضانات ليبيا
في أكبر كارثة إنسانية، شهدت ليبيا في شهر سبتمبر 2023 مأساة خلفتها العاصفة «دانيال»، حيث ابتلعت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة آلاف الأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء السيول والفيضانات.
ومن خلال الجسر الجوي، أرسلت الجمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية 5 طائرات إغاثية تحمل أكثر من 82 طنا من المواد الإغاثية، كما قام فريق الجمعية الميداني في ليبيا بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الليبي بتوزيع المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام للمساهمة في تخفيف معاناة المنكوبين.
زلزال تركيا وسورية
وشهدت تركيا ومناطق شمال سورية في 6 فبراير 2023 أسوأ كارثة إنسانية منذ عشرات السنوات، فقد ضرب الزلزال بقوة 7.9 درجات ولاية قهرمان مرعش في جنوبي تركيا، مخلفا دمارا شاملا ومئات الآلاف من الضحايا والمصابين والمفقودين وتدميرا واسعا للمرافق، والبنية التحتية، والممتلكات، وقد كانت الكويت من أول المبادرين للمساعدة عبر إنشاء جسر جوي إغاثي لإرسال المساعدات والاحتياجات الطبية العاجلة بمشاركة عدة جهات حكومية.
زلزال المغرب
وفي أعنف زلزال يضرب المغرب منذ نحو قرن من الزمن، شهد إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش في شهر سبتمبر 2023 كارثة إنسانية جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس «ريختر»، كما خلف الزلزال دمارا شاملا ومئات الآلاف من الضحايا والمصابين المفقودين وتدميرا واسعا للمرافق، والبنية التحتية، والممتلكات. واستجابة للنداء الإنساني، سارعت الجمعية إلى مد يد العون على وجه السرعة، وإطلاق حملة لجمع التبرعات وكذلك تفعيل غرفة العمليات والتواصل مع جمعية الهلال الأحمر المغربية لتحديد الاحتياجات الأولية للمساهمة في إنقاذ الأرواح، وتوزيع المساعدات والإيواء العاجل للمتضررين. وتأتي الاستجابة العاجلة للوقوف مع الأشقاء والأصدقاء في هذا الظرف الطارئ، ومواصلة الجمعية مد أذرع الإنسانية لإغاثة المنكوبين من خلال توفير الاحتياجات الإنسانية والإغاثية بغية تجاوز هذه الأزمة.
قطاع غزة
منذ بدء تصاعد وتيرة الأحداث الأخيرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وشن الكيان الصهيوني سلسلة من الغارات وعمليات القصف على المدنيين، وصلت إلى حد الإبادة الجماعية والتهجير القسري وسقط فيها ضحايا وصولا إلى 28.572 ألف شهيد لتاريخ 17 فبراير 2024 وأدت إلى تدمير المباني والمستشفيات والجامعات ومقرات الأمم المتحدة.
وسيرت الجمعية 13 رحلة جوية لإغاثة ومساعدة الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023 ولنهاية العام بلغت حمولتها 290 طنا.
أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتية حملة تبرعات تحت شعار «أغيثوا فلسطين» وأبرمت عدة اتفاقيات مع جمعيات الهلال الأحمر المصري والأردني والفلسطيني وجمعية وفا للتنمية وبناء القدرات وأنشأت مستشفيين ميدانيين.
في ختام عام 2023 فجعت الكويت بوفاة أميرها الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد، والذي كان داعيا للسلام ومساهما في نصرة المظلومين والمنكوبين حول العالم ومعززا للعمل الإنساني ومكملا لمسيرة الكويت وديبلوماسيتها في إشاعة السلام، حيث كان، رحمة الله عليه، سندا للإنسانية وداعما لقيمها عبر ترسيخ الأعمال الخيرية من خلال توجيهاته السامية في تلبية إغاثة المنكوبين في كل دول العالم.
الدور المجتمعي والإنساني داخل الكويت
واصلت عطاءاتها في شهر رمضان المبارك داخل الكويت، ووزعت السلال الغذائية ووجبات إفطار الصائم لدعم المحتاجين والأسر المستضعفة والعمالة وغيرهم.
ونظمت الجمعية حفل «القرقيعان» لقاطني دور الرعاية الاجتماعية.
وبمناسبة عيد الاضحي المبارك، وزعت ملابس العيد لـ 3000 أسرة مستضعفة و900 عامل داخل الكويت، كذلك أطلقت مشروع توزيع كوبونات شراء كسوة عيد الفطر السعيد للأسر المستضعفة وبلغ إجمالي المستفيدين 350 فردا، وحرصا على غرس ثقافة التطوع لدى الأطفال استمرت الجمعية بتعزيز نشاط نادي المتطوع الصغير خلال فترة العطلة الصيفية بمشاركة 100 طفل.
وبهدف تعزيز دخل الأسر المستضعفة وتحسين أوضاعها المعيشية أطلقت مشروع الخياطة والتفصيل، وعملت على لم شمل الأفراد المفقودين بأسرهم من استلام طلبات البحث والعمل على تكثيف عمليات الكشف عنهم داخل البلاد.
وقدمت الجمعية دورات تدريبية متنوعة شملت الإسعافات الأولية والصحة النفسية والقانون الدولي والإعلام الإنساني وقضايا البيئة والكوارث ونظم الإنذار، وبلغ إجمالي الدورات 28 دورة في الإسعافات الأولية استفاد منها 400 فرد.

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