مسؤولو أندية لـ ((الأنباء)): كأس السوبر تجربة رائجة عالمياً.. وفرصة للفوز بلقب



عقلة: نظام الكأس متّبع في عدة دول وتوقيتها ممتاز

الأنصاري: بطولة مهمة ننظر إليها بشكل جدي

العبكل: بطولة مغايرة وسننافس على لقبها الحريص: فرصة لمراجعة الأداء الفني للفريق





مبارك الخالدي

تنطلق غدا الخميس بطولة كأس السوبر للموسم الحالي بشكل جديد بمشاركة أربعة فرق، هي وفقا للائحة المسابقات: بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس الأمير وبطل كأس ولي العهد، وفي حال كان هناك فريق قد حقق لقبين أو أكثر فيتم إشراك ثالث أو رابع الدوري، وهو ما حدث بالنسبة للقادسية رابع الدوري الموسم الماضي، إلى جانب الكويت بطل الدوري وكأس الأمير، والعربي بطل كأس ولي العهد، وكاظمة ثالث الدوري.

وتنطلق البطولة بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي القادسية مع الكويت، ويليه اللقاء الذي يجمع العربي مع كاظمة، وسيلتقي الفائزان في المباراة النهائية الاثنين المقبل على لقب البطولة. «الأنباء» التقت عددا من مسؤولي الفرق الأربعة المشاركين بالبطولة واستطلعت آراءهم حول نظام البطولة وأهميتها وتوقيتها وهل سيكون الفوز بلقبها هدفا لهم، وإلى التفاصيل:



في البداية قال عضو مجلس إدارة نادي الكويت ورئيس جهاز الكرة عادل عقلة إن بطولة كاس السوبر موجودة في كل دول العالم، وهذا النظام أو الشكل الجديد متبع في العديد من دول العالم منها اسبانيا وغيرها، والكويت إحدى هذه الدول التي تسعى للتطوير فلا مانع في خوض التجربة وفق النظام الحالي ومن ثم نبحث ونقيس النتائج وهل نجحت أم لا.

وتابع بالقول: أعتقد أن اتحاد كرة القدم يحاول الأخذ بكل سبل التطوير للكرة الكويتية وبجهود واضحة ومميزة، ومن الأمثلة على ذلك دوري الـ 6 على مستوى بطولة الدوري وما نراه من نظام جديد في بطولة كأس السوبر، وكذلك بطولة كأس ولي العهد التي كان من المقرر أن تقام بثلاث مجموعات لكنها لضيق الوقت تقرر أن تقام بمجموعتين، وهي محاولات الغاية منها التطوير.

وذكر عقلة أن توقيت إقامة كأس السوبر مناسب وممتاز لتزامنه مع الأعياد الوطنية في هذا الشهر العزيز علينا ككويتيين ورياضيين ويحمل ذكريات خاصة، وأتمنى أن يستمتع الجمهور الرياضي بمباريات عالية المستوى، فالجمهور الكويتي متعطش للمباريات ذات المستوى الفني المرتفع.

سننافس على اللقب

من جانبه، قال المنسق الإعلامي بنادي القادسية عبدالله الأنصاري إن بطولة كأس السوبر مهمة جدا لنا كونها إحدى البطولات الرسمية التي ينظمها اتحاد كرة القدم، وسنتعامل معها بشكل جدي.

وأضاف أنه من الطبيعي أن يكون الهدف الرئيسي للقادسية في مشاركاته في مختلف البطولات هو المنافسة وتحقيق اللقب، وهذا واضح من خلال الاستعدادات التي تجري حاليا في التدريبات لخوض اللقاء المهم أمام فريق الكويت غدا الخميس، إذ يتجه الجهاز الفني لخوض المباراة بتشكيلة أساسية ورئيسية.

نتعامل معها باهتمام

بدوره، أكد المنسق الإعلامي بالنادي العربي مشعل العبكل، أن الأخضر سيشارك في البطولة كونه ضلعا أساسيا ضمن الأربعة فرق التي تشارك فيها، مشيرا إلى أن الأخضر ينظر إلى كل البطولات المدرجة على رزنامة الاتحاد بنفس الأهمية والرغبة في الفوز.

وأكد أننا اعتدنا على إقامة بطولة كأس السوبر بين بطل الدوري وبطل كأس الأمير، ولا نعرف ما الغاية من استحداث شكل ونظام جديد بإقامتها بين أربعة فرق، لكنها في كل الأحوال تبقى بطولة قائمة بحد ذاتها وعلينا التعامل معها بكل جدية واهتمام كعادة فريقنا في كل المناسبات.بطولة للتعويضوقال مدير فريق كاظمة محمد الحريص إننا في نادي كاظمة ننظر لهذه البطولة بأهمية خاصة جدا كونها من البطولات السانحة لتعويض خروجنا من بطولة كأس سمو الأمير وابتعادنا حسابيا عن المنافسة على لقب بطولة الدوري.وأضاف أنه لم يسبق لكاظمة التتويج بلقب كأس السوبر، وهذا يضيف بعدا آخر من الاهتمام والرغبة في تحقيق اللقب، والحقيقة أن النظام الحالي من البطولة ممتاز للغاية وبخلاف النظام السابق فالفرصة سانحة لخوض مباراة أو اثنتين على مستوى عال في ظل توقف بطولة الدوري، وهي أيضا مناسبة لمراجعة الأداء الفني للفريق وتلافي السلبيات في المباريات السابقة.