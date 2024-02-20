الظفيري يحقق ذهبية 800 متر لبطولة آسيا للصالات المغلقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) حقق العداء إبراهيم الظفيري أمس الأول ذهبية سباق 800 متر عدوا في بطولة آسيا لألعاب القوى للصالات المغلقة المقامة حاليا في العاصمة الإيرانية (طهران).
وتوج الظفيري بالمركز الأول بعد أن قطع المسافة في زمن قدره دقيقة و52 ثانية و11 جزءا من الثانية فيما حل الإيراني سبحان أحمدي ثانيا.
وأهدى بطل آسيا هذا الفوز والإنجاز الذي تحقق إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الشعب الكويتي.
وتقام بطولة آسيا لألعاب القوى للصالات المغلقة في دورتها الـ 11 في الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري في العاصمة الإيرانية بمشاركة 26 دولة آسيوية.
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