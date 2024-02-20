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الظفيري يحقق ذهبية 800 متر لبطولة آسيا للصالات المغلقة

2/20/2024 10:24:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق العداء إبراهيم الظفيري أمس الأول ذهبية سباق 800 متر عدوا في بطولة آسيا لألعاب القوى للصالات المغلقة المقامة حاليا في العاصمة الإيرانية (طهران).
وتوج الظفيري بالمركز الأول بعد أن قطع المسافة في زمن قدره دقيقة و52 ثانية و11 جزءا من الثانية فيما حل الإيراني سبحان أحمدي ثانيا.
وأهدى بطل آسيا هذا الفوز والإنجاز الذي تحقق إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الشعب الكويتي.
وتقام بطولة آسيا لألعاب القوى للصالات المغلقة في دورتها الـ 11 في الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري في العاصمة الإيرانية بمشاركة 26 دولة آسيوية.

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