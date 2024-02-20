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((يد)) الكويت يحقق فوزه الثالث توالياً على حساب الصليبخات

2/20/2024 10:24:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
حقق الكويت فوزه الثالث في الدوري العام لكرة اليد وجاء على حساب الصليبخات بنتيجة 32 - 28 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ورفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط بينما يبقى الصليبخات على رصيده السابق نقطة واحدة.
أدار المباراة الحكمان عبدالله الحداد ومحمد قاسم.
وستغادر بعثة الكويت اليوم إلى الدوحة للمشاركة في بطولة الأندية الخليجية الـ 40 لكرة اليد، ويترأس البعثة سامح الهاجري والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي و20 لاعبا.
وضمن منافسات الجولة الثالثة، يلتقي اليوم القرين (نقطة واحدة) مع التضامن (دون نقاط) في الـ 5:00 مساء، وذلك على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، كما سيلعب كاظمة (4 نقاط) مع الساحل (دون نقاط) على الصالة نفسها في الـ 7:00 مساء.
وتنصب الترشيحات في اللقاء الأول لصالح القرين عطفا على الفوارق الفنية الفردية والجماعية بين الفريقين، فالقرين يعتمد على كوكبة من الشباب ومنهم محمد الشمري وفيصل العنزي إلى جانب الخبرة فيصل الحوطي ومن خلفهم حارس المرمى فهد العميري والمحترفان نيكويلا سيكروبيك وأوليفر رابيك ويقودهم المدرب زيكيكا مياوساكابيتش، في المقابل مازال التضامن يبحث عن ذاته وتكوين فريق قادر على تقديم مستوى مطمئن للهروب من آخر الترتيب العام.
ولا تختلف مواجهة كاظمة مع الساحل كثيرا حيث يمتلك «البرتقالي» الأفضلية الفنية على منافسه ولكن في عالم كرة اليد كل شيء وارد.
نهائي دوري الناشئين
وفي السياق ذاته، تقام اليوم المباراة النهائية لدوري الناشئين تحت 17 سنة في الـ 8:00 مساء على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية والتي تجمع بين الكويت مع القرين، حيث يمتلك الفريقان النقاط نفسها (20 نقطة) ولا تخلو قائمة الترتيب من المنافسة على المركز الثالث والمشتعلة بين العربي وكاظمة ويحمل كلاهما (14 نقطة)، حيث يلعب العربي مع الصليبخات على الملعب رقم (1) في الـ 8:00 بينما يتواجه كاظمة مع النصر في الـ 6:30 مساء اذ ستحدد المواجهتان صاحب المركز الثالث في الترتيب العام. هذا، وتوج الكويت بطلا لدوري تحت 15 سنة بعد فوزه على السالمية 28-21 أمس الأول ضمن الجولة الأخيرة من البطولة، رافعا رصيده إلى 19 نقطة، فيما احتل اليرموك وصافة الترتيب بـ 18 نقطة وبفارق الأهداف عن القرين صاحب المركز الثالث. وبعد نهاية المباراة، قام أمين سر الاتحاد قايد العدواني ومدير اليد بنادي اليرموك عثمان الفيلكاوي ومساعد مدير اليد في نادي القرين حامد مزعل بتقليد الفرق المتوجة بالميداليات وتسليم كأس البطولة للأبيض.

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