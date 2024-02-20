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((طائرة)) برقان يخسر من الشرطة القطري

2/20/2024 10:24:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
خسر فريق الطائرة بنادي برقان بنتيجة 3-0 من الشرطة القطري في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على صالة قصر الرياضية في افتتاح منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ 42 المقامة حاليا في الأردن، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.
ومن المقرر أن يلتقى برقان اليوم مع دار كليب البحريني في الـ1.00 ظهرا ضمن الجولة الثانية، فيما سيلعب كاظمة في الـ 4.00 عصرا مع الأهلي بنغازي الليبي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى.
فوزان للقادسية والكويت
إلى ذلك، فاز القادسية على الشباب بنتيجة 3-0 في اللقاء المؤجل الذي دار بينهما مساء أول من أمس على صالة اتحاد الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 37 نقطة بالمركز الثالث، فيما بقي الشباب على رصيده السابق 24 نقطة بالمركز السادس، وفي لقاء آخر فاز الكويت على اليرموك بنتيجة 3-1 ورفع رصيده إلى 37 نقطة تصدر بها الترتيب العام، بينما بقي استقر اليرموك عند 17 نقطة بالمركز السابع.

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