((سلة)) العربي والصليبخات.. صراع على البطاقة الأخيرة لـ ((المربع الذهبي)) اليوم

MENAFN - Al-Anbaa) هادي العنزييواجه فريق سلة العربي نظيره الصليبخات في الـ 7:30 مساء اليوم، لحسم المقعد الرابع والأخير المؤهل إلى الدور نصف النهائي الحاسم على لقب الدوري العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة للمسابقة.

ويتساوى العربي والصليخبات برصيد 23 نقطة في المركز الرابع والخامس تواليا، ومن شأن الفوز في مواجهة اليوم أن يحسم المقعد الأخير لفرق «المربع الذهبي» بعدما حجزت أندية القادسية (29 نقطة)، والكويت (28 نقطة وله مباراة مؤجلة)، وكاظمة (25 نقطة) تواليا البطاقات الثلاث الأولى.

ويضم «الأخضر» بقيادة مدربه التونسي نضال بن عبدالكريم العديد من اللاعبين المتميزين، أمثال حسين الخباز، علي الهدهود، صقر عبدالرضا، إبراهيم الشمري، الأميركي كيندال ديكس وجايلين واشنطن، فيما على الجهة الأخرى، يسعى المدرب الوطني فهد برجس إلى تأكيد الجودة العالية التي ظهر بها «الأحمر» هذا الموسم، وتسجيله العديد من المفاجآت المبهرة في الدوري، وذلك بتجاوز آخر العقبات المؤهلة إلى الدور الحاسم، ولا تبدو خيارات برجس الفنية كثيرة مقارنة بنظيره التونسي، لكن يبقى لديه عدة لاعبين بإمكانهم مواصلة المشوار بنجاح، منهم، فهد الناشي، داود الصدي وعادل نافع، بالإضافة إلى المحترفان الأميركي كليبرت والمالي ألكسندر.إلى ذلك، يلتقي في الـ 5 مساء، فريقا اليرموك (17 نقطة)، والنصر (19 نقطة)، في مباراة تحسين مراكز بينهما.