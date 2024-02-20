بالفيديو.. الأوركسترا الحضرمية أمتعت الجمهور بروائع موسيقية بشكل عالمي

محمد القحوم وعبود خواجة قدما الفن الحضرمي بأسلوب تراثي فريد تفاعل معه الحضور بشكل كبير



ياسر العيلة

الغناء الحضرمي ليس بعيدا عن أهل الكويت والجمهور فيها، إنهم معتادون على سماعه ويطربون له في كل وقت، لكن حين تغنيه أصوات أهله الأصليين سيكون حتما شيئا مختلفا، أكثر روعة وجمالا وتناسقا ونغما أيضا، ولا أروع من أن تعيش أجواء حضرمية في الكويت، لأن الجمهور حينها سيكون من نوع خاص، جمهور جاء إلى المسرح ليطرب ويقضي وقتا ممتعا مع فن عرفوه جيدا، فكأن الفرقة حضرت مع جمهورها الكبير.

وفي هذا الصدد، كان جمهور المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على موعد ليلة أمس الأول مع حفل الأوركسترا الحضرمية بقيادة المايسترو محمد القحوم مؤلف السيمفونيات التراثية، والذي يعد من ألمع الأسماء في اليمن والمنطقة العربية ممن تمكنوا من المزج بين فن الأوركسترا بالتراث الموسيقي والإيقاعات الحضرمية الجنوبية واليمنية، حيث استطاع القحوم وفي خطوة مبتكرة إحداث ما يمكن وصفها بالثورة في عالم الموسيقى، ولم يقتصر دوره على تأليف المقاطع الأوركسترالية فحسب، بل قرر أيضا إعادة توزيع مجموعة من الأغاني العالمية والوطنية الشهيرة وتقديمها بأسلوب تراثي حضرمي فريد، وشارك في الحفل الذي يقام لأول مرة في الخليج المطرب اليمني الكبير عبود خواجة، ومن إنتاج شركة «الرندي» للإنتاج الفني وشركة «سمارت سمرات».

شهد برنامج الحفل مقطوعات موسيقية وأغنيات شهيرة أعدها ووزعها اوركستراليا المايسترو محمد القحوم بلغ عددها 14 مقطوعة من الألوان التراثية في قالب أوركسترالي عالمي بلون جديد يقدم للمرة الأولى، حيث بدا الحفل الذي حضره جمهور كبير بمقطوعة «يا حيا» من أداء الكورال، وعقب ذلك رحب القحوم بالحضور وتمنى الشفاء العاجل للمطرب الكبير عبدالله الرويشد الذي تعرض لوعكة صحية قبل أيام، ثم قدمت الفرقة اغنيتي «على مسيري» و«عودة مشتاق»، وتلاها المطرب عبود خواجة بغناء «طاب السمر» و«سقى الهاشمي» و«شارقة مابتغيب»، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، ومن الأغاني الأخرى التي قدمتها الأوركسترا «ماعلينا» و«الا يا طير» و«متيم بالهوى» و«ليله» و«صبوحة»، وغيرها.

شكر وتقديرنجاح حفل الأوركسترا الحضرمية وخروجه بهذا الشكل المتميز وراءه مجهود كبير من قبل فريق مركز جابر الأحمد الثقافي بداية من مراقب المركز الخلوق خالد علي عبدالكريم، ومسؤول العلاقات العامة بالمركز بدر الزواوي، ومسؤولتي الفعاليات نادرة الأحمد ومايا الحناوي، وم.منصور القلوشي، بالإضافة الى المنتجين سعود الرندي وبدر بوغيث، فجميعهم كانوا متعاونين لأكثر درجة مع وسائل الإعلام التي حضرت لمقابلة قائد الأوركسترا محمد القحوم والمطرب عبود خواجة، بجانب تغطية الحفل، حيث كان أداؤهم جميعا احترافيا يستحقون عليه الشكر والإشادة.