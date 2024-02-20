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نحو مجتمع إنساني مُنتج

2/20/2024 10:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في شريعة المجتمعات المتقدمة، يظل تحقيق طفرة في معدلات الإنتاج هو المؤشر الوحيد الدال على الاستقرار، وهذا الانتعاش هو قرين مخططات مدروسة بعناية، ومنظومة تشغيل لا تجدي سوى العمل، حولنا كثير من البلدان أخذت بحظ وافر في طريق التميز، وهي في سبيل ذلك لا تتلكأ أن تدفع بكل ما يعزز هذه الروح، ويجعلها عقيدة يعتنقها أفرادها.
لقد كان العديد من المجتمعات في الشرق والغرب في رهان كبير مع الزمن، فلم تجد من بد إلا توجيه أفرادها نحو حقول العمل والإنتاج، ومن ثم خلق رأي عام يقدس السعي ويجله، وتلك مستلزمات النهضة وأفانينها.
لقد قطع العمل الخيري الكويتي شوطا كبيرا لاعتماد هذه المنهجية، وكانت مشاريعه ذات الصبغة التنموية في منتهى الوفاء، حين أخذت زمام المبادأة لترسيخ تلك المعاني في أذهان المنتفعين بها، فإذا اتفقنا مسبقا على أن هذه المشاريع وجدت لتفتح أبوابا للعون والمساندة، فمن باب أولى ألا يغفل عن تسويقها الممنهج لطرق أبواب العمل وتحصيل الكسب، فهذا هو المضمون، ويمكن الحصول على قراءة مستفيضة لهذه الجزئية عبر متابعة المشاريع الخيرية التي تشتمل على قيم «التنمية المستدامة» وبروز الجاهزية لجعلها بوصلة لتحديد المسار، ومن ذلك التحركات الطموحة لإنشاء «القرى الخيرية النموذجية» التي حققت ثمارها المرجوة، حيث تبشر قرى «الخيرين» في اليمن، وقرية «سلوى» في تشاد وغيرها، بمجتمعات عمرانية قائمة على أعمدة من العمل والإنتاج والتشغيل، تستثمر طاقات الإنسان في ظل الوفرة الكبيرة في الأيدي العاملة التي تحتاج فقط إلى الدعم، بجعل العمل إرادة للشعوب والتسويق لهذه الإيجابية، التي لامست آمال الملايين ممن احتضنتهم، بعد إذ نجحت في أن تنشئ لهم حياة جديدة أكثر إنتاجية، وذلك عبر نظرة استشرافية وإدارة غير منعزلة عن الواقع.
فاشتمال القرى في البلدان الفقيرة على محفزات التنمية يلقي بظلال كثيفة، للرغبة في تكوين ثقافة الإنتاج بين الفقراء وتمريرها، فهذه الآبار لزراعة الحاصلات والأشجار المثمرة، وحظائر الماشية ومزارع الدواجن والأسماك، وهذه المحال التجارية لدخل ثابت، والورش التي تعج بالحرفيين، تقلص أعداد العاطلين، وتنوع مصادر الدخل وتحقق حياة مستقرة.
لا يتأتى الاستقرار مطلقا دون وجود الدافع لممارسته، والتماس معه في منحنياته، فقد أثبتت التجربة أن المساعدات قصيرة الأجل لا تصنع مجتمعا مستقرا، بل هي نوع من الاستجداء حال استمرأت، وما من سبيل بغير الإقلاع عنها، والاصطفاف فورا في طوابير المنتجين، إن أردنا القضاء على بؤر الفقر والجوع حول العالم، ومداواة جسد الإنسانية المنهك بآلامه، والانطلاق نحو مستقبل مستقر.

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