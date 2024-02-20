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مقترح متحف مركز الصبية

2/20/2024 10:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كان لمديرية الأمن العام والشرطة عام 1959 مبنى باسم مركز الصبية، وكان به من رجالات الرعيل الأول الكويتيين الذين عملوا في هذا المركز من خلال السلك العسكري.
كان والدي عواد زويد في هذ الفترة مساعد آمر المركز، حيث كان يتقاضى شهريا 741 روبية راتبا أساسيا درجة سابعة - عريف و325 روبية عن بدل سكن، وأذكر تلك المعلومات هنا لأوضح للأجيال الحالية مدى تفاني الرعيل الأول وجميع الدفعات التأسيسية بالدولة، الذين كان عطاؤهم دون حدود لوطنهم، دون النظر لبعد المسافة عن السكن في ظل تلك الظروف آنذاك ولا النظر لكم الراتب الشهري، والجميع كانوا يريدون تحقيق الاستقرار لأسرهم وخدمة وطنهم على عكس ما نراه من بعض شباب اليوم، مع الفارق بين رفاهيته اليوم وشظف العيش بالسابق. وفي عام 1989 ذهبت مع والدي في رحلة إلى الصبية وزار مقر عمله السابق ولم يكن تبقى منه سوى آثار وبقايا بسيطة كالحلم ثم اختفى ذلك الأثر بعد التسعينيات.
اليوم يوجد مركز الصبية الساحلي التابع للإدارة العامة لخفر السواحل، واليوم أيضا تحول بر الصبية إلى مكشات لستة شهور من السنة منذ بداية الخريف إلى نهاية الربيع، حيث الناس تلجأ للتخييم في الهواء النقي في الصبية ومنهم من افتتح كافيهات واستراحات للعائلات ومخيمات للمناسبات والفرق الموسيقية والغنائية وتوفير كل ما يسعد الأطفال من ألعاب ترفيهية.. الخ وأصبحت مكتظة بالحركة ويتواجد الناس بها طوال فترة الشتاء.
وحقيقة الأمر أن لدي حلما يراودني منذ سنوات ووددت طرحه على الجهات المعنية. فما دام تم إحياء الصبية وشريطها الساحلي لم لا يكون هناك متحف مطابق لمركز الصبية في خمسينيات القرن الماضي، بإعادة المبنى بشكله الخارجي ومن الداخل بنفس الأثاث المكتبي والكراسي الخشبية، مع توفير عرض اللبس العسكري آنذاك وهو عبارة عن البدلة والشماغ على الرأس وتعليق الشعار على العقال، مع صور موظفي المركز بلباسهم الرسمي وذكر أسمائهم في لوحة في واجهة المتحف، مع تعليق بعض الأوراق الرسمية التي أصدرت من نفس المركز أو لمعاملات رسمية أو شهادات، بمعنى تعزيز المتحف بكل ما يلقي الضوء على تلك الحقبة الزمنية بوثائق ملموسة عن هذا المعلم التاريخي منذ بداية تأسيسه إلى أن تم الاستغناء عنه، تقديرا وعرفانا لهؤلاء الرجال.
أتمنى أن تلتفت الجهات المعنية إلى هذا المقترح، حتى يسلط هذا المتحف الضوء على جهود رجال عملوا بشرف وأمانة وإخلاص لوطنهم، رجال أكفاء عاشوا على عكس رفاهية اليوم سواء رفاهية السيارات أو رفاهية السكن البارد صيفا وقرب المسافة بين مناطق الكويت بسبب بناء الجسور وسهولة الطرق بالأسفلت الحديث.. إلخ. ليكن أيضا إحياء لذكرى هذا الصرح ويغطي تلك الحقبة من حياة الكويت، ولا مانع أن تفتح أبوابه خلال الشتاء لزيارته من العامة ولو بسعر تذكرة دخول رمزية لتكون حافزا لشباب اليوم وغرس الوطنية في أبنائنا، والحياة قائمة، على تسلّم ما توصلنا له في الماضي لنسلمه بدورنا للأجيال القادمة، فأرجو الالتفات لمثل هذا المقترح المتحفي والذي سيثري الداخلية ورجالها بلا شك.

MENAFN20022024000130011022ID1107877701

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