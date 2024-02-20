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كواكب وأفلاك

2/20/2024 10:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل فترة احتجت إلى مراجعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وعادة عندما أراجع جهة حكومية أفكر بحالة مواقف السيارات وتنظيم الأقسام وسير العمل، وأعتبر المراجعة مغامرة، فالجهات الحكومية في العالم كله تعد مراكز حيوية جدا، زحام وفوضى تقليديان، إجراءات جامدة، دخلت عليها التكنولوجيا مؤخرا.
ولأن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تعنى بإصدار بطاقات الهوية لكل الأفراد، فستقابل البشر من كل قطر ولون! ستمشي وسط أفواج بوجوه وألسن متعددة! إنها سمة الحياة المدنية العصرية، أن يحمل كل إنسان بطاقة تعريفية تضم معلوماته الأساسية، ليتمكن من العيش في بلد من البلدان، وفق نظامه وقوانينه ونمطه.
كانت الرحلة مذهلة حقا! هالبشر.. بشر، مهما اختلفت انتماءاتهم، مهما تباينت ظروفهم، مهما تفاوتت مستوياتهم، مهما اختلفت ثقافاتهم، مهما تعددت مفاهيمهم!
وكانت رحلة موفقة أيضا أجريت فيها معاملتي بيسر وتعاون من قبل الموظفين.
إن التنوع البشري على أرض واحدة ليس مسألة حديثة، فالبشر يرتحلون على مر التاريخ، وتقريبا لذات الأسباب. لا يوجد شعب نقي كما يسمي البعض أو عرق نقي كما يدعي آخرون، فذاك يناقض طبيعة الحياة، اللهم إلا في بعض الجماعات البدائية المنعزلة. فالإنسان ينتقل ويعيش ويتأقلم، ينفع وينتفع، يكتسب ويضيف.
ومع قدم موضوع تنوع الأعراق والانتماءات، يأتي موضوع العنصرية، والنعرة، والعصبية! فهو قديم أيضا لكنه ينم عن جهل بالغ ويفضح محاولات يائسة لستر فراغ أو سد نقص، بطريقة هوجاء غير صحية.
إني لأعجب وأشفق على من يعتقد أن التمايز بين الناس يأتي على أساس وثيقة جنسية أو رتبة اجتماعية أو مهنة! والأمر الذي أعجب منه أكثر ذاك الذي يصنف الناس على ألوانهم! فتلك عقلية يستعصي علي فهمها مطلقا.
البشر في هذه الحياة باختلافاتهم كأنهم كواكب تدور في أفلاكها.
بأحجام وألوان، ومدارات وأبعاد،
جميعنا كواكب، وكل له مساره، والكون يسعنا جميعا.

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