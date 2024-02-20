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في ذكرى العيدين الوطني والتحرير

2/20/2024 10:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمر السنون متسارعة بما تحمله من ذكريات مفرحة أحيانا وأليمة أحيانا أخرى، ونحن نقترب في هذه الأيام من الاحتفال بذكرى العيد الوطني وعيد التحرير من الغزو العراقي الغاشم لبلدنا الغالي الكويت، تمتزج مشاعر الفرحة بالتحرير بمشاعر الألم لذكريات حزينة قضيناها أثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم لبلادنا. أتمنى من الله عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار ممن قدموا أرواحهم الطاهرة فداء لتراب هذا الوطن الغالي، وأن يتم جلاء مصير ما تبقى من مفقودينا الأبطال.
أيام قليلة ونحتفل بالذكرى الثالثة والستين للاستقلال والثالثة والثلاثين للتحرير من الغزو الغاشم. كم أتمنى كما يتمنى الكثير من أبناء وطني المخلصين أن تنتظم أمورنا وتستقر أوضاعنا ويسود التعاون البناء بين الجميع لنهضة الوطن، فحاجتنا اليوم للتكاتف والعمل الجاد المخلص لبناء كويت المستقبل، هي حاجة ملحة في ظل هذا الوضع الإقليمي الملتهب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العالم كله.
ولكن ما يبعث على الأمل والتفاؤل في نفوسنا من جديد..الجهود المباركة والمخلصة لقائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، لدفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار والأمن بجميع المجالات لهذا الوطن الغالي.
أتمنى أن تكلل جهود المخلصين من أبناء هذا الوطن من نساء ورجال دولة في هذه الحكومة برئاسة سمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح، حفظه الله وسدد على طريق الخير خطاه، بالنجاح وأن يضعوا مصلحة الوطن وأهله الأوفياء قبل مصالحهم الشخصية ويسعوا بكل جد واجتهاد لاجتثاث الفساد بكل أنواعه ليتمكنوا من بناء كويت المستقبل، كويت التقدم والازدهار والريادة في كل المجالات.
رسالة: للشعب الكويتي الوفي أن يترك الخلافات جانبا وألا يجعل من وسائل «التواصل الاجتماعي» وسائل للتناحر الاجتماعي وبث الفرقة بين أطيافه وضرب وحدته الوطنية، فهذا هو الشعب ذاته الوفي والمخلص الذي هزم بإرادته ووحدته العدو الغاشم وحرر وطنه من كل معتد وظالم، وأن تكون هذه الذكرى بداية صحوة يشارك فيها جميع أفراد المجتمع الكويتي الطيب ويسهم في تعديل المسار والقضاء على الفرقة وكل الظواهر الدخيلة على مجتمعنا المحافظ.
ختاما.. كل عام والكويت الغالية وشعبها الوفي ومن يقيم على ترابها بخير وأمن وأمان واستقرار.. وتحية حب وتقدير واحترام لكل الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت وشاركت في تحرير بلادنا من الغزو الظالم.
حفظ الله بلادنا وأميرنا الغالي من كل شر ومكروه وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.

[email protected]
fatma_alazmi@

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