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ثقافة السلام

2/20/2024 10:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلق أمس المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل في عاصمة جمهورية مصر العربية، القاهرة، والذي تنظمه مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية متمثلة في المجلس الأعلى للثقافة تحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وقد حظي الافتتاح بتواجد مميز من أعلام ورموز وشموس سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد الثقافي والأدبي أيضا، بالإضافة إلى تلك الكوكبة التي أتت بدعوة كريمة من مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية للمشاركة في المنتدى، لأنه بالفعل وأجزم أن كل اسم من هؤلاء الشخصيات لا تكفيه سطور لإلقاء الضوء على سيرهم الذاتية التي تشتمل على كم هائل من إنجازات علمية وعملية.
إضاءتنا اليوم ستسلط الضوء على الجلسات والأوراق المقدمة من الباحثين والمتحدثين في جلسات المنتدى التي لاتزال مستمرة حتى يوم غدا الخميس بإذن الله من أجل السلام العادل.
امتاز حفل الافتتاح بالسلام وثقافة الآخر، فكل الشكر لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية على هذا التنظيم وحسن الاستقبال وهذا ليس بجديد على أبناء ورجال العم المرحوم عبدالعزيز سعود البابطين.
بعد حفل الافتتاح بدأ انطلاق المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل بأولى جلساته التي كانت تناقش موضوع «السلام والتنمية السياسة» والتي تجزأت إلى شقين:
الجلسة الأولى تناولت «كفاءات الإدارة الحكومية والتنمية» وكان محاورو ومتحدثو تلك الجلسة: السير طوني بالدري من إنجلترا والدكتور محمد الرميحي من الكويت، حملت الجلسة العديد من الاقتراحات والإضاءات على: الكيف؟ والأسباب؟ وما الحلول؟ ندوة حملت بين طيات محاورها وسطورها الكثير من المنهجية والطرق التي تنادي وتبحث حروفها عن كيفية التنمية السياسية من أجل السلام العادل.
الشق الثاني من جلسة «السلام والتنمية السياسية» جاء تحت عنوان «المشاركة الشعبية والتنمية» حيث تحدث كل من: د.آربين سي سي من ألبانيا، ود.معتز سلامة من جمهورية مصر العربية، وكان هذا الجزء ثريا بكم من الحوارات المتميزة أهمها: مدى أهمية وتأثير المشاركة الشعبية في تحقيق السلام، ومدى أهمية ثقافة السلام للمجتمع، ومدى أهمية مشاركة المجتمع والشعب لتحقيق ثقافة السلام العادل.
بعد انتهاء اليوم الأول من المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل أمس، مازلنا نبحث ونتحاور من خلال جلساته المتبقية، وستمتد النقاشات والحوارات حتى ختام المنتدى يوم غدا الخميس على أمل اللقاء في المنتدى العالمي الرابع العالمي لثقافة السلام.
مسك الختام: (لئن شكرتم لأزيدنكم).. كل الشكر لجميع موظفي ومنتسبي ومسؤولي مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية على دعوتهم الكريمة وحسن استقبالهم وعلى تميز تنظيمهم للمنتدى وحسن الاختيار لموضوعات المنتدى والمتحدثين فيها. بالفعل صورة مشرفة للكويت وللثقافة العربية والعالمية، رحم الله العم عبدالعزيز سعود البابطين وأسكنه فسيح جناته، وأقول للقائمين على المنتدى: كنتم خير خلف لخير سلف.

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