(MENAFN
- Al-Anbaa) انطلق أمس المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل في عاصمة جمهورية مصر العربية، القاهرة، والذي تنظمه مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية متمثلة في المجلس الأعلى للثقافة تحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وقد حظي الافتتاح بتواجد مميز من أعلام ورموز وشموس سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد الثقافي والأدبي أيضا، بالإضافة إلى تلك الكوكبة التي أتت بدعوة كريمة من مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية للمشاركة في المنتدى، لأنه بالفعل وأجزم أن كل اسم من هؤلاء الشخصيات لا تكفيه سطور لإلقاء الضوء على سيرهم الذاتية التي تشتمل على كم هائل من إنجازات علمية وعملية.
إضاءتنا اليوم ستسلط الضوء على الجلسات والأوراق المقدمة من الباحثين والمتحدثين في جلسات المنتدى التي لاتزال مستمرة حتى يوم غدا الخميس بإذن الله من أجل السلام العادل.
امتاز حفل الافتتاح بالسلام وثقافة الآخر، فكل الشكر لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية على هذا التنظيم وحسن الاستقبال وهذا ليس بجديد على أبناء ورجال العم المرحوم عبدالعزيز سعود البابطين.
بعد حفل الافتتاح بدأ انطلاق المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل بأولى جلساته التي كانت تناقش موضوع «السلام والتنمية السياسة» والتي تجزأت إلى شقين:
الجلسة الأولى تناولت «كفاءات الإدارة الحكومية والتنمية» وكان محاورو ومتحدثو تلك الجلسة: السير طوني بالدري من إنجلترا والدكتور محمد الرميحي من الكويت، حملت الجلسة العديد من الاقتراحات والإضاءات على: الكيف؟ والأسباب؟ وما الحلول؟ ندوة حملت بين طيات محاورها وسطورها الكثير من المنهجية والطرق التي تنادي وتبحث حروفها عن كيفية التنمية السياسية من أجل السلام العادل.
الشق الثاني من جلسة «السلام والتنمية السياسية» جاء تحت عنوان «المشاركة الشعبية والتنمية» حيث تحدث كل من: د.آربين سي سي من ألبانيا، ود.معتز سلامة من جمهورية مصر العربية، وكان هذا الجزء ثريا بكم من الحوارات المتميزة أهمها: مدى أهمية وتأثير المشاركة الشعبية في تحقيق السلام، ومدى أهمية ثقافة السلام للمجتمع، ومدى أهمية مشاركة المجتمع والشعب لتحقيق ثقافة السلام العادل.
بعد انتهاء اليوم الأول من المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل أمس، مازلنا نبحث ونتحاور من خلال جلساته المتبقية، وستمتد النقاشات والحوارات حتى ختام المنتدى يوم غدا الخميس على أمل اللقاء في المنتدى العالمي الرابع العالمي لثقافة السلام.
مسك الختام: (لئن شكرتم لأزيدنكم).. كل الشكر لجميع موظفي ومنتسبي ومسؤولي مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية على دعوتهم الكريمة وحسن استقبالهم وعلى تميز تنظيمهم للمنتدى وحسن الاختيار لموضوعات المنتدى والمتحدثين فيها. بالفعل صورة مشرفة للكويت وللثقافة العربية والعالمية، رحم الله العم عبدالعزيز سعود البابطين وأسكنه فسيح جناته، وأقول للقائمين على المنتدى: كنتم خير خلف لخير سلف.
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