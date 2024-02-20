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نجاحات سعودية

2/20/2024 10:24:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نشعر دوما في الكويت بأن يوم التأسيس السعودي هو يوم الكويت أيضا، باعتبار أننا شعب خليجي واحد، ويأتي يوم التأسيس للمملكة في هذا العام ليتقاطع مع دخول المملكة مرحلة جديدة من التأسيس للتطوير والنهوض والانتقال من نجاح إلى نجاح، ومن ريادة إلى آفاق غير متناهية في زعامة الأمتين الإسلامية والعربية الجديرة بقيادتها إلى بر الأمان والاطمئنان.. فمن نجاح في موسم الحج، الذي وبشهادة العديد من المراقبين كان موسما ناجحا وبامتياز غير مسبوق في تاريخ المملكة العربية السعودية، إلى نجاحات أخرى تصادف حدوثها في الوقت نفسه، مع اقتراب مناسبة عزيزة وغالية على قلوب العرب والخليجيين والسعوديين من ورائهم.. هي مناسبة يوم التأسيس في الثاني والعشرين من شهر فبراير.
وتأتي كل تلك النجاحات والإنجازات على الرغم من أنه لم يمر وقت طويل على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، فقد تحققت على يديه، حفظه الله، وفي عهده الكثير من الإنجازات العظيمة التي تفيد شعب المملكة العربية السعودية، وهو ما ينعكس إيجابا على الشعب السعودي الشقيق نتيجة تلك الإنجازات وما رافقتها من تنمية اقتصادية واجتماعية حققت الكثير من المنافع على الصعيد الداخلي.. وتلك الإنجازات في هذا الصدد حدث ولا حرج، ولن نسردها كلها في هذا المقام نظرا لضيق المساحة.
وعلى الصعيد الخارجي، لا بد من الإشارة هنا إلى الدعم اللامحدود الذي قدمه خادم الحرمين إلى الأمة الإسلامية، خصوصا دعمه للمراكز والهيئات الإسلامية في العالم أجمع، والتي كان لها الصدى والأثر الكبيرين. هذا بالإضافة على الدعم الكبير منه - حفظه الله - لسورية في ظل ظروفها الحالية، حيث أثبت هذا الدعم أصالة معدنه تجاه من يحتاج إلى العون والمساعدة، وبطبيعة الحال لا ننسى دعمه لمختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية الأخرى، كذلك هناك الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية، والجهود الجبارة التي تبذلها المملكة من أجل وقف العدوان الصهيوني على غزة وكل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.
إن لمسات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الإنسانية لا يوفيها وصف أو تعبير مهما كان بليغا، وأن الكلمات التي تقال لا تفي أيضا حق هذا الملك العادل حقه. وفي يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية في هذا العام ندعو للمملكة بمزيد من التطور والرقي والازدهار.. والله الموفق.

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