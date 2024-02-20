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إصابة محمد صلاح تقلق ليفربول

2/20/2024 10:24:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشعر أنصار ليفربول الإنجليزي بالقلق من الأخبار الرائجة حول عودة الإصابة إلى نجم الفريق المصري محمد صلاح خصوصاً مع عدم تقديم المدرب يورغن كلوب إجابة واضحة عن حالته، بينما أشار موقع "إمباير أوف ذا كوب" المهتم بالنادي الأحمر إلى أن بول جويس الصحفي في "التايمز" هو الوحيد القادر على تأكيد تلك المخاوف أو نفيه ا.

وتعرض صلاح إلى إصابة في أربطة الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا الأخيرة أبعدته عن المشاركة مع الفريق لمدة بلغت 4 أسابيع قبل عودته في نهاية الأسبوع الماضي وقيادته الفريق إلى تحقيق فوز كبير على برنتفورد بعدما سجل هدفاً وصنع آخر في فوز ليفربول 4-1 على مضيفه.

وبعد الفوز وعودة صلاح المظفرة، راجت أخبار عن عودة ذات الإصابة للنجم المصري واحتمالية غيابه لفترة فيها العديد من الاختبارات منها مواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي وكذلك نهائي كأس الرابطة الذي سيجمع ليفربول بتشيلسي على ملعب "ويمبلي" وهو ما أثار مخاوف النادي الأحمر الذي يملك قائمة طويلة من الغيابات في الفترة الحاسمة من الموسم.

وقال المدرب يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء: سيتم تقييم حالة صلاح يوماً بعد يوم. دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأورد الموقع المهتم بأخبار النادي الأحمر يوم الثلاثاء: ننتظر تأكيد بول جويس عبر "التايمز" لحالة صلاح وحقيقة الأخبار التي تحدثت حول معاودة الإصابة له.

وأتبع: جويس كتب أخباراً عن حالة لاعبي ليفربول المصابين وخطط سير تعافيهم، دون الإشارة إلى محمد صلاح، ورغم أن هذا يبعث على الطمأنينة بعض الشيء، لكن علينا الانتظار بعض الوقت لمعرفة حالة "مو" قبل نهائي الكأس.

وانضم البرتغالي ديوغو جوتا إلى قائمة مصابي ليفربول بعد إصابته في مباراة برنتفورد الأخيرة، والتي تشمل الحارس الأساسي أليسون بيكر، جويل ماتيب وكيرتيس جونز، ترنت ألكسندر أرنولد وتياغو ألكانتارا.

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