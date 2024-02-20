الوكلاء يرصدون رحيل عموتة.. ميساء تحظى بإطراء عراقي.. عوض يوزع الحلوى بتدريب الجليل

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



الحديث عن رحيل عموتة يفتح شهية "الوكلاء"

ساهم الحديث عن قرب رحيل المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة عن المنتخب، في فتح شهية عدد من وكلاء اللاعبين والسماسرة، الذين يدرسون البدء بإرسال رسائل إلى اتحاد الكرة، بضرورة الاهتمام بمدرب معين، والعمل على استقطابه انطلاقا من أن هذا المدرب يخدم مصلحة المنتخب في المرحلة المقبلة.

ووفق المعلومات فإن عددا من وكلاء اللاعبين يستعدون لطرح أكثر من اسم مدرب على الاتحاد، للفوز بالتعاقد معه، وهو ما يفعله أيضا سماسرة في هذا المجال، يبحثون عن ترشيح مدرب معين، تمهيدا للاستفادة من المردود المادي والفوز بنسبة من العقد. يشار إلى أن الشارع الرياضي، ينتظر توضيحا رسميا من اتحاد الكرة حول مستقبل عموتة مع المنتخب، في ظل تصريحات المدرب بقرب رحيله، فيما اعلن الاتحاد أن المدرب مرتبط بعقد طويل الأمد مع المنتخب الوطني.



إشادة عراقية باستمرارية تألق ميساء جبارة

أشاد صحفي عراقي بلاعبة المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم ميساء جبارة، التي باتت على أبواب الـ35 عاما، وهي تقدم مستويات فنية متميزة، كان آخرها أول من أمس أمام المنتخب السعودي في بطولة غرب أسيا المقامة حاليا في جدة، حيث سجلت جبارة هدفا للمنتخب من أصل 3 فاز بها المنتخب النسوي على نظيره السعودي.

واعتبر الزميل العراقي، أن ميساء تعتبر مثالا للاعبة المثابرة القوية المتميزة، التي وصلت إلى هذه المرحلة من العمر، وبالرغم من ذلك تحافظ على أدائها ومستوياتها الفنية القوية، وهو أمر نادرا ما يحدث في الكرة النسوية، بل وأحيانا في كرة القدم عند الرجال، حيث الاستمرارية في الأداء العالي في عمر الـ35 عاما.

الصحفي العراقي نشر صورة للاعبة على صفحتة الشخصية، مشيدا بما وصلت إليه من إنجازات.



أليكس يثير حفيظة مدربين محليين

أثار المدير الفني لاتحاد كرة القدم الهولندي أليكس جيتزي، حفيظة عدد من المدربين المحليين، بسبب تطور نفوذه في الاتحاد، وتعيينه أخيرا رئيسا للجنة اختيار المشاركين في دورة التدريب الدولية "البرو".

وتلقت "الغد" أكثر من اتصال، يستفسرون فيه عن الأسباب التي تدفع الاتحاد لدعم أليكس بهذا الشكل، على اعتبار أن المدرب الهولندي تلقى شهاداته التدريبية في الأردن، وتحديدا شهادة "البرو" التي تلقاها خلال دورة عقدت في الأردن، مؤكدين أن هناك كفاءات أردنية تستحق مثل هذه المناصب.

أحد المدربين طلب إتاحة المجال أمامه للقاء صحفي، يتحدث فيه عن بعض الأمور والتفاصيل التي تتعلق بمثل هذه الجوانب.



فادي عوض يتدرب مع الجليل ويوزع الحلويات



شارك لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم فادي عوض، في تدريب فريق الجليل الذي أقيم أول من أمس، وذلك للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية، لحين التحاقه بفريقه الماليزي لاحقا. ويتواجد عوض حاليا في الأردن، بعد عودة المنتخب من كاس أسيا متوجا بالمركز الثاني، بانتظار تحديد موعد عودته لفريقه الماليزي.



فادي عوض حرص على إحضار الحلويات "الكنافة"، خلال مشاركته في تدريب الجليل، وذلك احتفالا بنتائج منتخب النشامى في البطولة القارية.



مدرب يرسل سيرته الذاتية إلى لبنان

أرسل أحد المدربين المحليين،سيرته الذاتية إلى ناد لبناني، عبر أحد وكلاء اللاعبين، أملا في الحصول على فرصة تدريب هناك. وأكد مصدر أن المدرب المعروف، استجاب لرغبة وكيل اللاعبين وقام بإرسال سيرته الذاتية للفريق اللبناني المعروف، بانتظار البدء في المفاوضات المباشرة، تمهيدا للتوصل إلى قرار نهائي، سواء بالاتفاق أو إعلان فشل المفاوضات.

يشار إلى أن الأندية اللبنانية، لها خبرة في التعامل مع المدربين الأردنيين، من خلال تجارب سابقة.



إصابة عبدالستار تدفع الوحدات للتفاوض مع الجعيدي

دفعت الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم أحمد عبدالستار، إدارة النادي للبحث عن التعاقد مع حارس المرمى أحمد الجعيدي الذي قام بفسخ عقده مع فريق شباب الأردن.

ويعاني عبدالستار من إصابة من المرجح أن تبعده عن الفريق حتى نهاية الموسم، وبالتالي ضرورة البحث عن حارس بديل، ليقع الاختيار على الجعيدي الذي دخل في مفاوضات مع النادي بانتظار الإعلان رسميا عن مصير المفاوضات.



أسبوعان غامضان في مرحلة إعداد "الأولمبي"

ما يزال المنتخب الألمبي لكرة القدم، ودائرة المسابقات في الاتحاد، يبحثان عن حلول للمرحلة الغامضة في فترة إعداد المنتخب الأولمبي، استعدادا لنهائيات كأس أسيا التي تقام في قطر منتصف شهر نيسان (إبريل) المقبل.

وتقع المرحلة الغامضة، ما بين يوم 28 أذار (مارس) المقبل موعد انتهاء بطولة غرب أسيا التي تقام في السعودية بمشاركة المنتخب الأولمبي، ويوم 15 نيسان المقبل موعد النهائيات الآسيوية، حيث يعيش الأولمبي في هذه المرحلة في فترة فراغ من المباريات والمعسكرات. ويدرس المعنيون كيفية التحايل على هذه المرحلة بما يخدم المنتخب الأولمبي وتحضيراته، خاصة في ظل غموض هذه الفترة التي من المتوقع أن تشهد غيابا لتجمع المنتخب إذا ما التحق اللاعبون بأنديتهم.

ووفق المعلومات فإن هناك عدة حلول مقترحة، أبرزها إفاد المنتخب في معسكر تدريبي إلى قطر قبيل انطلاق البطولة، في حال وافقت الأندية على السماح للاعبيها بالالتحاق بالمنتخب، بانتظار حسم التفاصيل واتضاح الرؤيا بشأن هذه الفترة.



5 دنانير للاعبي دوري المحترفين



كشف مدير فني لأحد أندية المحترفين، أن عددا من لاعبيه يحصلون على 5 دنانير يوميا أو كل يومين، كأجرة طريق لحضور التدريبات، في ظل عدم قدرة الإدارات على دفع رواتب اللاعبين. المدرب قال في تصريح لـ"الغد" : الإدارة تقوم بمنح أغلب اللاعبين 5 دنانير أو 10 في بعض الأحيان، لضمان حضورهم للتدريبات، مع وعود بصرف المستحقات فور ورود الحلول من اتحاد الكرة وفق ما تتحدث به الإدارة.



حلمي مدربا للحد البحريني



تعاقد نادي الحد البحريني، مع المدرب الأردني إبراهيم حلمي، للإشراف على تدريب فريق كرة القدم، خلال المرحلة المقبلة من المنافسات. وسبق لحلمي وأن اشرف على عدة فرق محلية وخارجية، قبل أن يتولى أخيرا مهمة تدريب فريق الحد.



أندية "الثانية" تهنئ بإنجاز منتخب الكرة

هنأت أندية الدرجة الثانية الـ16، اتحاد كرة القدم، بالإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في نهائيات كأس أسيا التي جرت أخيرا في قطر، وحل فيها منتخب النشامى بالمركز الثاني، بعد سلسلة من العروض الجيد. وأبرقت الأندية إلى اتحاد كرة القدم، مهنئة بهذا الانجاز، ومباركه لسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، بهذا الإنجاز، متمنية أن تتواصل الإنجازات في المرحلة المقبلة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم أندية الثانية ورئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي، أن أندية الثانية تؤكد اعتزازها بإنجاز النشامى، وتؤكد ضرورة الحرص على ديمومة مثل هذه الإنجازات بما يكفل تحقيق المزيد من الانتصارات مستقبلا، وصولا إلى كأس العالم.

كواليس النجوم

. شخصية رياضية قانونية، كشفت أن إنجاز المنتخب الوطني في كاس أسيا، دفع شخصيات رياضية أجنبية لإبراق التهاني بهذا الإنجاز، في مشهد يؤكد أهمية مثل هذه الإنجازات في تسويق الكرة الأردنية ولاعبيها.

. أندية معروفة عربيا وأسيويا أبدت رغبتها بالتعاقد مع لاعبي المنتخب الوطني، ولكنها اصطدمت بإغلاق فترة باب القيد، ما يعني تأجيل المفاوضات غلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

. أندية كرة القدم في مختلف الدرجات، تواصل التعبير عن أمنياتها بأن يقوم اتحاد الكرة، بإعفائها من الغرامات والعقوبات السابقة.. أندية الدرجة الأولى كانت أخر الأندية التي تمنت إقدام اتحاد الكرة على هذه الخطوة.

. فريق الجليل لكرة القدم، يسعى للتعاقد مع حارس مرمى ومدافع خلال المرحلة المقبلة.. النادي بدأ مساعيه للحصول على خدمات حارس المرمى خالد العثامنة الذي سبق وأن تولى حراسة مرمى فريق الصريح.

. مقرب من عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، كشف عن تدهور العلاقة بين عضو المجلس واتحاد الكرة، دون الحديث عن الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع.







لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات ميساء جبارة - (من المصدر)

