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غياب الفرق الكبيرة بكرة اليد عن منافسات الفئات يثير علامات الاستفهام

2/20/2024 10:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كان لافتا غياب الأندية الكبيرة والمنافسة، عن المشاركة في بطولات فرق الفئات العمرية، في مؤشر ربما يثير الكثير من علامات الاستفهام المتعلقة بمستقبل اللعبة التي يسعى الاتحاد للارتقاء بها على مختلف الصعد.
وتعتبر أندية الأهلي والسلط والحسين إربد، من أبرز الأندية وأقواها، والتي تتنافس دوما على ألقاب بطولات الرجال، قبل أن تأتي هذه الأندية وتحتجب عن بطولات الفئات العمرية.
وأطلق اتحاد كرة اليد مطلع العام 2018، مشروع مراكز الواعدين، وهو المشروع الذي حظي باهتمام ودعم كبيرين من مجلس إدارة الاتحاد في ذلك الوقت، نظرا لما يمثله المشروع من أهمية كبيرة ويساعد على تطوير ونشر اللعبة، خصوصا وأن تركيزه ينصب على اكتشاف المواهب، وهو ما حصل فعليا على أرض الواقع، حيث ساهم المشروع في رفد الأندية ومن ثم المنتخبات الوطنية بالكم الكبير من اللاعبين، مثلما منح الفرصة للمدربين المحليين، بالإشراف على الفرق ومنحهم أيضا التزود بالخبرات التدريبية من خلال الدورات التي أقامها الاتحاد ولم تتوقف لغاية الآن.
المشروع حظي أيضا باهتمام غير محدود ليس من جانب الاتحاد، وإنما من جهة وزارة التربية والتعليم، التي سارعت لإبرام اتفاقية مع الاتحاد الأردني تتضمن على الكثير من الجوانب التي تصب في مصلحة اللعبة ونشرها في محافظات المملكة كافة، كما حظي باهتمام من قبل الأندية المنتسبة للاتحاد، والتي استفادت كثيرا من المشروع، خصوصا فيما يتعلق بأجور المدربين والتجهيزات التي وفرها الاتحاد للأندية.
في بدايات عمل المشروع شاركت أغلب الأندية في المشروع، وكان لتواجدها دور كبير في إنجاح البرامج التدريبية، مثلما وجدت الدعم الكامل من الاتحاد، فبدأت برعاية فرق الفئات العمرية مستفيدة من مشروع الواعدين، الذي بدأ وما يزال في تفريخ اللاعبين أصحاب المواهب والزج بهم في صفوف الأندية التي تشارك بهم في بطولات الفئات العمرية، ولعل الواقع الحالي الذي تعيشه اللعبة يؤكد نجاح هذا المشروع، حيث إن المنتخبات الوطنية الحالية كافة، تضم في صفوفها لاعبين هم نتاج مشروع مراكز الواعدين.
البطولات التي يقيمها الاتحاد والتي تخص فرق الفئات العمرية تشهد مشاركة الكثير من الأندية في مختلف مناطق المملكة، والتي استفادت من مشروع مراكز الواعدين، من خلال جلب اللاعبين لصفوفها، واللافت في البطولات غياب الأندية العريقة وصاحبة التاريخ الواسع في اللعبة وهي (السلط والأهلي والحسين إربد)، ما ترك العديد من التساؤلات جراء هذا الغياب غير المبرر، والذي يهدد مستقبل اللعبة عندهم ما لم تسارع إلى البدء في تشكيل فرق الفئات العمرية وتوفير الدعم والرعاية لهذه الفئات التي تعتير الأساس في مستقبل اللعبة.
الاتحاد الأردني اعتاد على إقامة بطولات الفئات العمرية كافة، في كل عام، وهو يمنح الفرق التي تشارك جوائز وحوافز مالية الهدف منها مساعدة الأندية وتحفيزها على الاهتمام بفرق الفئات العمرية، في الوقت الذي نجح فيه الاتحاد في تشكيل المنتخبات الوطنية الواعدة التي تضم لاعبين جميعهم من الفئات العمرية، وهو الهدف الأسمى من إقامة هذه البطولات.
فرق الفئات العمرية هي الأساس في اللعبة، وعلى الأندية كافة ضرورة الاهتمام بهذه الفرق والاستفادة من البرامج التي يطرحها الاتحاد خصوصا التي تتعلق بالبطولات المحلية، والدورات التدريبية التي يقيمها للمدربين المحليين، كما أن الاتحاد مطالب بإلزام الفرق المنتسبة إليه بالمشاركة في بطولات الفئات العمرية، والخيارات في تطبيق إلزامية المشاركة المتعددة وعلى سبيل المثال (ربط نتائج بطولات الكبار مع نتائج الفئات العمرية، وتخصيص جوائز مالية للفرق التي تشارك في البطولات كافة، علاوة على جوائز مالية تمنح للفرق التي تزود المنتخبات الوطنية باللاعبين من فرق الفئات العمرية).
وأشار رئيس لجنة كرة اليد بنادي السلط سالم الدبعي، إلى أن غياب فرق النادي عن بطولات الفئات العمرية يرجع أساسا إلى عدم وجود صالة رياضية في مدينة السلط، بعد أن أغلقت صالة وزارة التربية والتعليم لفترة طويلة امتدت لست سنوات، حيث تأثر النادي بهذا الإغلاق والذي شمل أيضا فريق الرجال، الذي عانى من الترحال يوميا إلى العاصمة عمان من أجل إجراء التدريبات وخوض المباريات، إلى جانب عدم رفد الفريق بلاعبي الفئات العمرية، علاوة على إرهاق صندوق النادي ماليا.
وأضاف الدبعي، أن نادي السلط بدأ في ترتيب أوراق الفئات العمرية، وستشهد المرحلة المقبلة عودة فرق الفئات من خلال البرامج التدريبية الخاصة بها، ومن ثم المشاركة في البطولات المحلية، مؤكدا أن نادي السلط وعبر تاريخه الطويل يولي الفئات العمرية اهتماما كبيرا، وهي التي تعتبر الأساس في اللعبة، خصوصا فيما يتعلق برفد الفريق الأول باللاعبين.

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