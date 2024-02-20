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الحلواني وأبو الرب يلتحقان بمعسكر منتخب التايكواندو في جدة

2/20/2024 10:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب التحق لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني وراما أبو الرب بمعسكر المنتخب في مدينة جدة السعودية، بعد اختتام مشاركتهما في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين)، التي أقيمت في إيران والتي حقق فيها المنتخب المركز الثالث للرجال في الترتيب العام للبطولة، بعد أن فاز زيد الحلواني بالميدالية الذهبية في حين، نالت راما أبو الرب الميدالية البرونزية.
ويضم المنتخب الوطني المشارك في معسكر جدة كلا من: المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، المدرب يزن الصادق، المعالجة لانا جوردان، اختصاصي التدليك محمد شكله واللاعب زيد مصطفى.
وتنتظر المنتخب الوطني بعد التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مشاركات مهمة كبطولة مصر (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان(أبريل)، وبطولة آيا التي ستقام في شهر أيار (مايو) المقبلين.
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ"الغد": "إن المعسكر التدريبي يشارك فيه أيضا منتخبات السعودية وتونس وأوزبكستان، مؤكدا على العلاقات المتينة مع الاتحاد السعودي للتايكواندو والتي تقود إلى تبادل إقامة المعسكرات بين البلدين". وأضاف، اهتمامنا الآن موجه نحو لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب في المعسكر التدريبي، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، كما سنقوم بإعداد اللاعبة من خلال معسكر تدريبي في الصين، يتوافق مع مشاركتها في التصفيات الآسيوية التي ستقام في البلد نفسه الشهر المقبل، وينتظرها للتأهل إحراز ميدالية ذهبية أو فضية في التصفيات.
وأشار العساف: "اكتسبت التايكواندو الأردنية شهرة ومكانة، جراء النتائج التي حققها المنتخب الوطني في البطولات العربية والإقليمية والعالمية، وحصلت على إشادة كبيرة من الاتحادات الدولي والآسيوي والعربي، وسنوفر بعد التصفيات الآسيوية للمنتخب الوطني مشاركات في بطولات عالمية تصنيفية خفيفة تساهم برفع رصيد اللاعبين من النقاط كبطولات النجمة والنجمتين.
من جهة أخرى، تنطلق يوم الجمعة المقبل، تصفية المنتخب الوطني للناشئين والناشئات للتايكواندو وتستمر حتى يوم السبت المقبل، وتقام منافساتها في صالة الأمير فيصل في القويسمة.

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