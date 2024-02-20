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عيرا يخسر أمام دار كليب البحريني في افتتاح طائرة الأندية العربية

2/20/2024 10:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو تعرض فريق عيرا أمس، إلى الخسارة أمام دار كليب البحريني بنتيجة 0-3، بواقع 15-25، 19-25، و20-25، في مستهل مشواره بمنافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بنسختها الثانية والأربعين.
ويبحث عيرا عن التعويض أمام مصافي الشمال العراقي عند الساعة 7 في صالة قصر الرياضة اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما استمر لقاء شباب الحسين مع الأهلي بنغازي، في صالة الأميرة سمية حتى ساعة متأخرة من أمس، وسيخوض لقاءه الثاني أمام النجمة البحريني اليوم، عند الساعة 7 في صالة الأميرة سمية.
ورحبت رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل، بالوفود العربية المشاركة في البطولة، في كلمتها عبر منصات التواصل الاجتماعي للاتحاد، متمنية مساهمة البطولة في رفع المستوى الفني للمشاركين، وطيب الاقامة للوفود العربية في الأردن، كما شكرت الاتحاد العربي للكرة الطائرة على ثقته باتحاد اللعبة المحلي، مقدرة جهود مجلس إدارته واللجان العاملة لانجاح استضافة البطولة.
افتتاح معبر
 وجاءت فقرات حفل افتتاح البطولة الذي حضرته الأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد، بسيطة ومعبرة، حيث وقف الحضور دقيقة صمت على أرواح شهداء القوات المسلحة الأردنية وشهداء عدوان الاحتلال الغاشم على قطاع غزة، وتم عزف السلام الملكي من قبل موسيقات القوات المسلحة، فور وصول راعي الافتتاح القنصل الأردني في هنجاريا زيد نفاع.
وقدم رئيس اللجنة المنظة العليا د. يوسف داوود، التهنئة بمناسبة اليوبيل الفضي على تسلم جلالة الملك عبدلله الثاني سلطاته الدستورية، وأكد على أهمية استضافة البطولة في عمان، مرحبا بالضيوف في بلدهم الثاني ومتمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة، ومشيدا بتطور الكرة الطائرة المحلية وفق جهود رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية، ونائبها جهاد قطيشات.
وقدم قائد شباب الحسين خالد أبو مشرف قسم البطولة نيابة عن لاعبي الفرق المشاركة، وأعلن راعي البطولة م. زيد نفاع افتتاح البطولة رسميا، وقدمت موسيقي القوات.
عيرا 0 دار كليب 3
 احتاج فريق عيرا بعضا من الوقت للدخول في أجواء المباراة، فيما كثف دار كليب هجومه مركزا على الطرفين، ما منحه التقدم 6-3، في الوقت الذي عمد معد فريق عيرا يعقوب القهوجي إلى استنهاض همم رفاقه، منوعا بالهجوم نحو أيادي المحترفين الكوبي يوندري والروسي ماكوف وراشد العلون، والعودة إلى محمد جمال من منتصف الشبكة، إلا أن دار كليب تميز بحوائط صده القوية، وترابط خطوطه تحت الشبكة، حتى أنهى الشوط الأول لصالحه 25-15.
وارتفع مؤشر أداء عيرا في الشوط الثاني، معلنا التكافؤ الذي فرض الحوار نقطة بنقطة، والتعادل 8-8، خصوصا مع تفعيل المحترف الروسي يوندري في الهجوم بالمركز 6، وقابله أحمد العواملة والكوبي يوندري من الأطراف، إلا أن دار كليب سرعان ما أعاد تنظيم أوراقه، وعاد بالهجوم الساحق والسريع موسعا الفارق 18-12، وأنهى الشوط الثاني لصالحه بنتيحة 25-19.
وتأثر عيرا بفقدان خدمات محترفه الكوبي يوندري بسب الإصابة في بداية الشوط الثالث، وأشرك بدلا منه عبادة فخري، وغاب التركيز عن لاعبي عيرا، وفقد توازنه رغم اجتهادات المعد القهوجي، واللاعبين عبادة فخري وراشد العلوان ومحمد جمال والروسي ماكوف وخالد هلال، إلا أن دار كليب واصل تماسكه وهجومه السريع والخاطف، وكشف حوائط صد والملعب الخلفي لعيرا، وتقدم 11-5، ورغم محاولات التقليص من عيرا 13-17، إلا أن دار كليب أنهى الشوط الثالث بنتيجة 25-20 والمباراة بنتيجة 3-0.
وشهدت مباريات اليوم الأول، فوز السيب العُماني على النجمة البحريني بنتيجة 3-2، بواقع 25-22، 25-15، 21-15، 23-25، و15-12، والشرطة القطري على برقان الكويتي بنتيجة 3-0، بواقع 25-18، 25-21، و25-16.
وتتجدد المنافسة اليوم بإقامة 6 مباريات، حيث يلتقي دار كليب البحريني مع برقان الكويتي عند الساعة 1 في صالة قصر الرياضة، وبالتوقيت ذاته يلتقي السيب العُماني مع قطر القطري في صالة الأميرة سمية، والأهلي بنغازي مع كاظمة الكويتي عند الساعة 4 في صالة قصر الرياضة، وبالتوقيت ذاته يلتقي الشرطة القطري مع السويحلي في صالة الأميرة سمية، ويلعب عيرا مع مصافي الشمال العراقي عند الساعة 7 في صالة قصر الرياضة، وبالتوقيت ذاته يلعب شباب الحسين مع النجمة البحريني في صالة الأميرة سمية.

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