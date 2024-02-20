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19 لاعبا يمثلون منتخب الكراتيه في الدوري العالمي للناشئين

2/20/2024 10:24:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادر يوم أمس المنتخب الوطني للكراتيه للشباب والناشئين إلى الإمارات، للمشاركه في بطولة الدوري العالمي تنطلق منافساتها بعد غد، في إمارة الفجيرة.
ويمثل المنتخب الوطني في البطولة 19 لاعبا ولاعبة هم: معين النجار، عبدالرحمن حيمور، أوس سيف، محمد النجار، ابراهيم كنعان، وليد قطامش، سعد الفاعوري، أحمد السعود، هاني رشيد، حاتم الحراسيس، عمر العملة، قاسم العمري، عمر دويك، فارس العمري، بشرى نوفل، سرين النجار، بلسم السعايده، ليال الجراح ويارا ناصر.
ويترأس الوفد رئيسة اتحاد الكراتيه منار شعث، ويضم كلا من: مصطفى الفاعوري إداريا والمدير الفني محمد إبراهيم والمدربين محمد فتيان ومحمود السجان والمعالجة هلا محارمة، والحكام إبراهيم الدقس وعبد الحفيظ عالية وهنادي البنا ورمضان عبد المقصود.

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