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النشميات يهدف لبلوغ نصف نهائي غرب آسيا من بوابة غوام

2/20/2024 10:24:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس يلتقي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم نظيره منتخب غوام اليوم عند الساعة الخامسة مساء، في المباراة التي سيحتضنها ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة.
ويتطلع المنتخب الوطني لحسم مسألة الصعود للدور نصف النهائي حال تحقيقه نتيجة الفوز، وانتظار نتيجة المواجهة الثانية للمجموعة ذاتها، والتي ستجمع المنتخب السعودي بنظيره اللبناني عند الساعة الثامنة مساء.
وتقام البطولة بنظام المجموعات، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي، إذ تضم المجموعة الثانية كلا من فلسطين، العراق، سورية ونيبال.
وقدم "النشميات" أداء مميزا في الظهور الأول بالبطولة أمام المنتخب السعودي أول من أمس، وحصد 3 نقاط في طريقه للحفاظ على اللقب، بالفوز بثلاثة أهداف لهدف، تناوب على تسجيلها كل من مي سويلم، ميساء جبارة وآية المجالي. ولن تكون مواجهة اليوم سهلة على المنتخب الوطني، بعد المباراة المميزة والأداء القوي الذي أظهره منتخب غوام بمواجهة المنتخب اللبناني، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بشق الأنفس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
ويسعى المنتخب لتأكيد تفوقه في البطولة التي تشهد مشاركة منتخبين من خارج منطقة غرب آسيا للمرة الأولى في التاريخ، في إطار بحثه عن تعزيز عدد ألقابه بالبطولة التي يسيطر عليها، من خلال التتويج بخمسة نسخ من أصل 7 سابقة.
وأظهر "النشميات" كعادته في البطولات الإقليمية، قوة هجومية ضاربة من كافة المحاور والمناطق، إلا أن سوء اللمسة الأخيرة عند غالبية اللاعبات، يحرم الفريق من تسجيل نتائج كبيرة، في نقطة يجب على الجهاز الفني النظر لها بإمعان، والعمل على إيجاد حلول لها.
ومن المتوقع أن يواصل المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش، اعتماده على الأسماء ذاتها التي شاركت في المباراة الماضية، مع إجراء تعديلات طفيفة لمنح الفرصة لوجوه جديدة بالمشاركة.
ومن المتوقع أن تبدأ المباراة كل من روند كساب، رند أبو حسين، لانا فراس، آية المجالي، نور زوقش، زينة حازم، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، مي سويلم، ميساء جبارة وبانة البيطار.
وعلى الطرف المقابل، يسعى منتخب غوام تعويض خسارته ومحاولة البقاء على حظوظه بالمنافسة على التأهل، حيث تعتمد مدربة المنتخب كريستين تومسون على عدد من اللاعبات البارزات، ومنهن ميهايلا بيريز، جاسمين لوبيز، ريبيكا برتوش، مايلي شارجوالاف، أريانا سانشيز وجيناي بيريز.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 74 عالميا و14 آسيويا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، فيما يتواجد منتخب غوام بالمركز 93 عالميا و18 آسيويا.
ويلتقي منتخب السيدات في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات المنتخب اللبناني، عند الساعة الخامسة مساء من يوم بعد غد الجمعة، في مواجهة ستجمع بطل ووصيف النسخة الماضية والتي أقيمت في عمان.

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