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الوحدات والفيصلي يتطلعان للتعويض على حساب الرمثا ومغير السرحان

2/20/2024 10:24:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس يتطلع فريقا الوحدات والفيصلي لتعويض إخفاقهما مطلع الأسبوع الحالي، ومحاولة استعادة توازنهما في آخر مباريات مرحلة الذهاب، من خلال خوض مباراتين مؤجلتين من الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم.
ويستقبل الوحدات نظيره الرمثا على ستاد عمان الدولي، عند الساعة الخامسة مساء، في مواجهة منتظرة يتطلع من خلالها "الأخضر" بالعودة لسكة الانتصارات بعد تعادل وخسارة في آخر مباراتين على الصعيد المحلي.
في المقابل، ينتقل الفيصلي إلى مدينة الزرقاء من أجل مواجهة مغير السرحان عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد.
وأنهى فريق الحسين إربد مبارياته بمرحلة الذهاب متصدرا للترتيب وبرصيد 31 نقطة من 10 انتصارات وتعادل وحيد، فيما يتواجد الوحدات بالمركز الثاني برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز الثالث وبرصيده 21 نقطة، ويحل الرمثا رابعا برصيد 16 نقطة، شباب العقبة خامسا بـ15 نقطة، ثم معان وشباب الأردن بـ13 نقطة، ومغير السرحان بـ11 نقطة، السلط 10 نقاط، والجليل والأهلي وسحاب بـ8 نقاط.
الوحدات - الرمثا
يعد لقاء اليوم الرابع والثمانين بين الفريقين على مستوى بطولة الدوري، حيث التقيا في 83 مناسبة سابقة منذ المواجهة الأولى بينهما في الموسم 1978، إذ يفرض الوحدات سيطرته على تاريخ المواجهات بين الطرفين بالفوز في 37 مباراة، والتعادل في 28 مناسبة، فيما فاز الرمثا في 18 مواجهة.
ويعاني الوحدات من غيابات عدة، في مواجهة اليوم، لأنه لن يسمح له بإشراك اللاعبين الذين تم استقطابهم مؤخرا، فيما يغيب للإيقاف أحمد سمير وسيدريك هنري، وأنس العوضات وبهاء فيصل وطارق خطاب بسبب الإصابة.
ويسعى الوحدات إلى تغيير الصورة التي ظهر عليها بالمباراة الماضية، من خلال تجاوز الخسارة أمام الحسين إربد بهدفين لهدف، والعودة إلى سكة الانتصارات، وتقليص الفارق النقطي مع الحسين بهدف البقاء على مقربة من صدارة الترتيب.
ويعلم المدير الفني لفريق الوحدات أمجد أبو طعيمة، أن الرمثا لا يلعب تحت الضغوطات كما هو الحال لدى فريقه، ما يجعله مطالبا في التقدم بالنتيجة بأوقات مبكرة خشية من التأخر بالتسجيل، وهو ما قد يعقد المهمة عليه لاحقا.
ويعتمد أبو طعيمة في تشكيلته الأساسية على كل من: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، محمود شوكت، أحمد سريوة، مهند أبو طه، صالح راتب، محمد عبد المطلب "بوغبا" ومالك علان.
وعلى الطرف المقابل، ينظر الرمثا إلى المواجهة ببالغ الأهمية، من أجل مواصلة حضوره الطيب والبقاء في المربع الذهبي، رغم الظروف الصعبة التي مر بها خلال الموسم الحالي، من غيابات عديدة بسبب الإصابة، إلى جانب حرمانه من التسجيل.
وكان الرمثا بقيادة المدير الفني وسيم البزور، حقق 7 نقاط في آخر 3 مواجهات، ما يعطي انطباعا أن الفريق قادر على تقديم مستويات قوية، إضافة إلى أن جميع الخسائر وعددها 4، لم تكن بأكثر من فارق هدف.
ويعتمد البزور في قائمته الأساسية على كل من: مالك شلبية، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن الدرايسة، حسين الرشدان، خالد أبو عاقولة، مجد الزعبي، المعتصم بالله الزعبي، بشار الذيابات، علي العزايزة، أحمد السلمان وهاشم الخالدي.
مغير السرحان - الفيصلي
يمني فريق مغير السرحان النفس بالتقدم 3 مراكز دفعة واحدة، في حال تحقيقه الفوز التاريخي الأول على الفيصلي، واستغلال حالة التراجع لدى منافسه على صعيد المستوى.
وتنتظر المدير الفني لفريق مغير السرحان خالد الدبوبي، مهمة صعبة أمام الفيصلي الجريح، في مواجهة لن تكون سهلة عليه، علما بأن الفريق عانى مؤخرا من قلة التدريبات خلال فترة التوقف الدولية، ما قد يساهم في عدم تقديم المستوى المطلوب داخل المستطيل الأخضر.
ومن المتوقع، أن يبدأ الدبوبي بتشكيلة مكونة من: محمد الحايك، غيث العثامنة، زيد أبو الريش، قصي طنوس، سبيع الحموي، أحمد أبو انجيلة، معتز عبيدات، حمزة الشمالي، كريم سليمان، محمد الجوهري وسامر خانكان.
من جهته، يسعى الفيصلي إلى استعادة توازنه والعودة بالنقاط كاملة من أرضية تعتبر صعبة على الفرق القادمة من عمان، فيما تعد المباراة فرصة ثمينة لمصالحة جماهيره قبل دخول مرحلة الإياب، بعد تعزيزات جيدة يراها جمهور الفريق بأكثر من مركز.
ويجد المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، مواجهة اليوم هي الأهم من أجل استعادة ثقة الجماهير به وبلاعبي الفريق، بعد أن ارتفعت سقف الطموحات بالمجموعة عقب الأداء والنتائج في آخر مباريات دوري أبطال آسيا، قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب في آخر المحطات المحلية.
ويبرز من الفيصلي كل من: نور الدين بني عطية، براء مرعي، مهند خير الله، سالم العجالين، إحسان حداد، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، حاتم الروشدي، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، عارف الحاج ورزق بني هاني.

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