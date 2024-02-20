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تجنبوا تناول فيتامين بي 3

2/20/2024 10:24:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعتبر النياسين، والمعروف أيضاً باسم فيتامين "بي 3"، عنصرا غذائيا مهما إذ يحتاجه كل جزء من جسمنا ليعمل بشكل صحيح، إلا أن دراسة جديدة كشفت أن الإكثار من هذا الفيتامين قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق التسبب في الالتهابات وإتلاف الأوعية الدموية. فقد كشف تقرير نشر في مجلة Nature Medicine، عن خطر لم يكن معروفا من قبل عن تناول كميات مفرطة من الفيتامين، الموجود في العديد من الأطعمة، بما في ذلك اللحوم والأسماك، والمكسرات، والحبوب المدعمة والخبز.
وللبحث عن عوامل خطر غير معروفة لأمراض القلب والأوعية الدموية، صمم القائمون على الدراسة تحليل عينات دم لأكثر من 1162 مريضاً، حيث كان الباحثون يبحثون عن علامات أو علامات مشتركة في دم المرضى قد تكشف عن عوامل خطر جديدة.
وأسفر البحث عن اكتشاف مادة في بعض عينات الدم لا تتكون إلا عند وجود فائض من النياسين.
نوبات قلبية وسكتات دماغية
أدت هذه النتيجة إلى دراستين إضافيتين للتحقق من النتائج، والتي تضمنت بيانات من إجمالي 3163 شخصا بالغا يعانون من أمراض القلب أو يشتبه في إصابتهم بها.
كذلك أظهر التحقيقان، أحدهما في الولايات المتحدة والآخر في أوروبا، أن منتج تحلل النياسين، 4PY، تنبأ بخطر إصابة المشاركين بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة في المستقبل.
والجزء الأخير من الدراسة، تضمن تجارب على الفئران وعندما تم حقن القوارض بـ 4PY، زاد الالتهاب في الأوعية الدموية.
يشار إلى أن الجرعة اليومية الموصى بها من النياسين للرجال هي 16 ملليغرام يومياً وللنساء غير الحوامل 14 ملليغرام يومياً.
فيما، لا يعرف الباحثون حالياً أين يمكن رسم الخط الفاصل بين الكميات الصحية وغير الصحية من النياسين، على الرغم من أنه يمكن تحديد ذلك من خلال الأبحاث المستقبلية.
تجنب مكملات النياسين
بدوره قال الدكتور ستانلي هازن، رئيس قسم علوم القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي في معهد ليرنر للأبحاث التابع لكليفلاند كلينك والرئيس المشارك لقسم أمراض القلب الوقائية في معهد القلب والأوعية الدموية والصدر: "إنه يجب على الشخص العادي تجنب مكملات النياسين الآن بعد أن أصبح لدينا سبب للاعتقاد بأن تناول الكثير من النياسين يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
من جانبها، قالت الدكتورة أماندا دوران، الأستاذة المساعدة في الطب في قسم طب القلب والأوعية الدموية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت: "إن العلماء عرفوا منذ عقود أن مستوى الكولسترول لدى الشخص يمكن أن يكون محركا رئيسيا لأمراض القلب".
وأضافت أنه حتى عندما انخفضت مستويات الكولسترول لدى المرضى، ظل البعض معرضاً لخطر كبير للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، مضيفة أن تجربة أجريت في العام 2017، تشير إلى أن الخطر المتزايد يكون مرتبطا بالتهاب الأوعية الدموية. -(العربية نت)

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