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بعد خامس للغزوي.. صور فوتوغرافية على هيئة لوحات فنية

2/20/2024 10:24:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدر مؤخراً للأديبِ والإعلامي الزميل رمزي الغزوي، وبطبعة ملونة، كتاب "بعد خامس/ نغمات مستلة من سيمفونية الأرض" يضم صورا فوتوغرافية على هيئة لوحات فنية اقتنصت من الأزهار والأشجار والحجارة والماء والنار وعموم مفردات الطبيعة، تتوسط الكتاب قصيدة "المايسترو" الكاشفة عن جوانب روحانية عميقة لاندغام واندماج الكاتب بؤمه الأرض.
ويقول الغزوي: "إنه استعار مصطلح "بعد خامس" من عمته الفيزياء، تخصصه الأكاديمي الأول، قبل جنوحه إلى عوالم الأدب وضفاف الإعلام الحديث والصحافة، ليشير إلى الزمن التخيلي المتحرك في كل الجهات، عكس الزمن الواقعي السائر مستقيما من الحاضر إلى المستقبل، إعلاء منه لثيمة الخيال وقيمته، إذ يراه موازيا للمعرفة في تذوق الحياة واقتناص ألوانها".
ويضيف الغزوي، أنه استل بعين القلب نغمات من سيمفونية الأرض؛ لتقرأ كما يريدها الرائي بعينه وخياله، فالزهرة الغافية في صخرة، والحجر المنحدر من شجرة، والغيمة السادرة مع نبعة، والجمرة الذارفة دمعة، كلها أغان تخصب ذائقة جمالية توسع مساحة حياتنا وتعمقها.
ويأتي الإصدار ضمن مشروع الكاتب "ثقافة الزهرة"، الذي أطلقه منذ أكثر من عقد، وتمخض عنه في البداية "كيس الراعي" الموسوعة التي لفتت مخيلة الناس وقلوبهم إلى الطبيعة وسحرها وقدرتها على دفق الطاقة فيهم.
في الألبوم، ستجد وجها باسما على ساق شجرة لزاب، أو تتحسس شجرة نائمة على جذع صخرة، أو في ورق ماء الوادي، أو ستقرأ واحة صغيرة تبثها جمرة تخبو على تخوم الرماد، أو لربما تجد أنك تستطيع اقتراح نغمات أكثر رحابة تستلها بقلبك من مفردات اعتدنا ألا نراها وهي معنا.
ويقول الغزوي في مقطع من قصيدة "المايسترو": " أنا قارئُ التَّوقِ/ أتلمَّسُ وجهاً يتفلَّتُ من صخرِ الجوابِ/ ويفيضُ دحنوناً في ظمأِ الموانئ/ فيهطل قراراً للثغةِ المقامات/ نحلةٌ تمرَّغتْ في شهوةِ الرحيقِ أنا/ قصيدةٌ يحرقُها نبضُ الماءِ/
صهدةُ شمسٍ تذبلُ مع حنينِ القبرات".
يشار إلى أن الغزوي، الذي يكتب عمودا يوميا في جريدة الدستور الأردنية، حاصل على ماجستير الصحافة والإعلام الحديث، وعمل مستشارا ثقافياً لدى جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وعضو هيئة تدريس في جامعة فيلادلفيا ومحاضرا غير متفرغ في الجامعة الأردنية، ومعدا ومقدما للبرامج في إذاعتها، ومديرا لمشروع مؤسسة محمد بن راشد لعروض الكتب، ومحررا في مركز الدراسات الاستراتيجية. وله 24 مؤلفاً في شتى ضروب الأدب، ونال 10 جوائز أدبية وإعلامية ومجتمعية أبرزها، جائزة الحسين للإبداع الصحفي، وجائزة أحسن مقالة صحفية عربية لعام 2012، وجائزة شومان العالمية لرواية اليافعين العام 2014، وجائزة أفضل كاتب مقال عن رابطة الكتاب الأردنيين العام 2008، وجائزة التمكين الديمقراطي العام 2015 من صندوق الملك عبدالله للتنمية، عن مشروع صالون وادي الطواحين، وجائزة مدينة الثقافة الأردنية لأدب الأطفال للعام 2007، وجائزة تيسير السبول للقصة القصيرة العام 2000، وجائزة شاعر الطلبة العرب ببغداد العام 1994.
والغزوي، عضو رابطة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ونقابة الصحفيين الأردنيين، ومؤسس لمشروع بشاير للمواهب الشابة في مهرجان جرش للثقافة والفنون، اختيرت مؤلفاته لمشروع الذخيرة في جامعة الدول العربية، وهو ناشط ثقافي اجتماعي بيئي، أسس صالون وادي الطواحين وأطلق الحملة الإنسانية لحماية ما تبقى من غاباتنا، العام 2014 وصاحب مبادرة "ثقافة الزهرة".

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