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هل تحتاج اللغة العربية للحماية؟

2/20/2024 10:24:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي
لا نكون مبالغين عندما نتحدث عن أن الاهتمام باللغة الأم جزء حيوي جدا من الأمن الوطني، والقومي لأي بلد، فهي أساس الهوية التي تشكل ثقافة وحضارة أي أمة، وبالتوازي مع ذلك فهي تعطي ميزات عديدة لأي شعب، ويتعدى تأثيرها اللسان، بل تنعكس على الثقافة بشكل عام، وطريقة تكوين الشخصية، والعقل الجمعي للشعب، فكيف الحال باللغة العربية؟
يحق لنا أن نفخر بلغتنا العربية، فهي الأكثر ثراء في العالم، ولديها ميزات تجعلها قادرة على مواكبة العصر، والصمود في ظل متغيرات رقمية خطيرة، وعلى مر السنوات الطويلة السابقة، أثبتت أنها قادرة على التأقلم، والعيش في ظل ظروف مضطربة، ولكن.. هل يمكن لنا نحن محبي اللغة العربية أن نركن إلى هذه الحقائق التاريخية، ونقول إنها ستصمد أمام المد الرقمي الناتج عن الإنترنت، ونضع رؤوسنا على وسائدنا ونرتاح؟
الإجابة بلا شك لا. يعيش العالم في ظل تسيد غير مسبوق للغة الواحدة، وهي اللغة الإنجليزية، وباتت لغات كانت تعد من اللغات المحصنة أو المحمية جزءا من اللغات المهددة بالانقراض، أو على الأقل فقدان هويتها الحقيقية، واستعارتها لأكثر المفردات الدراجة بين الناس من الإنجليزية، ولن نلتفت كثيرا إلى من يقلل من شأن هذا الخطر على اعتبار أن الإنسان في ظل الرقمية وتطبيقاتها ليس بحاجة إلى تعلم أخرى، لأن الأجهزة تستطيع أن تترجم أي كلام مكتوب، أو مسموع، والسبب أن التفاعل مع التطبيقات، وكثرة استخدام اللغة، يجعلها أكثر شيوعا في الاستعمال من اللغة الأصيلة للشخص.
لذلك لا بد من وجود خطط حماية للغة العربية، لأن الوقت الذي يمر ليس في صالحنا، صحيح أن هناك مشاعر قوية من غالبية العرب اتجاه لغتهم، وحب كبير لها، ولكنه لا يتعدى المشاعر، ولا ينعكس على شكل اهتمام حقيقي بها، أو دراستها، وإتقانها.
اعتقد أن أول وسيلة لدعم اللغة العربية وحمايتها، هي دراسة تغيير طريقة تدريسها في الـمدارس والجامعات، حتى تكون مخرجاتها أقوى، وأفضل، وبمراجعة طريقة التدريس يجب أن نعرف لماذا باتت نسبة من الطلبة يعتقدون اعتقادا جازما أن العربية لغة صعبة، فليس من الـمعقول أن يأخذ الطالب أربع أو خمس أو ست حصص أسبوعيا، لمدة 12 سنة، ثم يتخرج من التوجيهية لا يفرق بين الفعل والفاعل، ولا يعرف ماذا نعني بالجر، فيمكن لوزارة التربية والتعليم أن تقيم طلبتها، ومعرفة نسبة من يتقنون منهم المهارات المطلوبة فيها ولماذا؟ ومهما كانت النتائج فهي لا تقلل من الجهود المبذولة في الميدان لتطوير التعليم، والوصول به إلى حالة أفضل، بل الهدف هو وضع اليد على مكان الألم، لمعالجته بأسرع وقت ممكن، والوقت ليس في صالح لغتنا للأسف.
الوسيلة الثانية لدعم اللغة العربية وحمايتها هي دعم الـمحتوى الرقمي الصديق للغة العربية في منصات التواصل الاجتماعي من أجل تعويد الناس على سماع اللغة العربية بشكل صحيح، وإضافة إلى ذلك، يمكن تشجيع طلبة الـمدارس على مشاهدة الأفلام الوثائقية التي تقرأ فيها النصوص بشكل صحيح، وبذلك نضرب عصفورين بحجر واحد، تتعود أذن الطلبة على اللغة العربية الصحيحة، وفي الوقت نفسه يكتسبون ثقافة واسعة من خلال الـمعلومات التي تطرح عن طريق هذه الأفلام، ويجب أن تكون هذه المشاهدة بمعدل ساعتين على الأقل أسبوعيًا، وهو جزء من العملية التربوية التي تفيد الطلبة، وتثقفهم، وتوعيهم، وتكسبهم أساليب لغوية جديدة.
الوسيلة الثالثة هي ضرورة الـمحافظة على قراءة نشرات الأخبار بالعربية الفصحى، فلا ندري ماذا تخبئ لنا الأيام القادمة، ومع انتشار الفضائيات الخاصة، فلن نتفاجأ عندما نرى بعض هذه الفضائيات تبث الأخبار – وهي الملجأ الأخير الذي نستمع من خلاله للغة العربية باللهجات العامية – كما يحصل الآن في إحدى الدول العربية-، وفي قنوات عربية تبث النشرات الفنية باللهجات العامية، ومن الضروري تشجيع بث البرامج الدينية، والثقافية باللغة العربية الفصحى، كما أن إعادة إنتاج المسلسلات التاريخية، والحفاظ على الدبلجة بالعربية الفصحى يساهم في تحقيق هذا الهدف النبيل.
أخيرًا لا بد من الإشارة إلى أن القدرة على الابتكار، والاختراع، والدخول في عصر الابتكارية يساهم في دعم لغتنا، فمن المعلوم أن قدرة أي أمة على الاختراع تجعلها قادرة على تسمية الأشياء بلغتها، بل وجعلها جزءا من هذا الاستعمال، وعلى سبيل المثال فإن اختراع الحاسوب من أصحاب اللغة الإنجليزية جعل برمجته محصورة في هذه اللغة، وأعطاها السبق، والقوة فيه، وأجبر أي شخص في العالم يعمل في الترجمة على تعلمها، وإتقانها بشكل أو بآخر.
اللغة العربية جزء مهم من هويتنا، والأمة التي لا تدافع وتحمي هويتها أمة خاسرة بلا شك.

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