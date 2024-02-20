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دراسة: الغزيات لا يحصلن إلا على %0.09 من تمويل النداءات العاجلة

2/20/2024 10:24:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان– أظهرت دراسة منهجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن 0.09 % فقط من التمويل للنداءات العاجلة الإنسانية، قد وجهت للمنظمات المحلية لحقوق المرأة منذ الــ 7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأن هناك نمطا متغيرا في الخسائر بالأرواح بين الفلسطينيين خلال الأعوام 2008 حتى7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث شكلت الضحايا من النساء والفتيات 14 % قبل 7 تشرين الأول، مقابل 70 % من النساء والأطفال بعد هذا التاريخ.
وأشارت الدراسة التي صدرت خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بعنوان "الأثر المتعلق بالنوع الاجتماعي منذ الأزمة في غزة"، إلى تضاعف عدد الضحايا من الفلسطينيين خلال الـ15 سنة الماضية وبواقع 3 مرات قبل 7 تشرين الأول، وإلى نزوح نحو مليون امرأة قسرا في غزة بعد هذا التاريخ، وأن هناك ما لا يقل عن 3 آلاف امرأة أصبحن أرامل ويرأسن أسرهن في القطاع، كما قدرت الدراسة، فيما فقد ما لا يقل عن 10 آلاف طفل وطفلة آباءهم.
كما يسبب الاكتظاظ في الملاجئ وفقدان الخصوصية للنساء والفتيات إلى تولد نزاعات وعنف مبني على النوع الاجتماعي، وفقا للدراسة، كما أن صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية للفتيات ونقص اللوازم النسائية يهدد كرامتهن وصحتهن النفسية والجسدية.
وأوصت الدراسة بضرورة توجيه تمويل النداءات الإنسانية وخطط الاستجابة بما يراعي النوع الاجتماعي، وتشكيل لجان استجابة تقودها النساء في الملاجئ المؤقتة وفي المجتمعات المضيفة.
وتحرم النساء والفتيات أنفسهن من أولوية الحصول على غذاء في غزة، حيث يقللن من استهلاكهن عندما تصبح أوضاع الأسر غير آمنة غذائيا، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات، والنساء اللواتي يرأسن أسرا، ويصبحن أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.
في الأثناء، كشف تقرير صدر أول من أمس عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن تفاقم الحاجة في قطاع غزة إلى المستلزمات الأساسية الصحية للنساء في سن الحيض، والمقدرة أعدادهن بأكثر من 690 ألف امرأة وفتاة، مؤكدا أن هذه المستلزمات لا تتوفر لهن، بالإضافة إلى عدم كفاية المياه ومستلزمات النظافة والمراحيض.
وأشار التقرير، إلى أن ذلك يعرض مئات آلاف الفتيات والنساء لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التناسلي والمسالك البولية، فضلا عن الاستغلال والانتهاكات بسبب نقص المواد الأساسية في الأسواق المحلية وارتفاع الأسعار.
وبين التقرير أن هناك نقصا كبيرا في مراكز الإيواء العاملة فعليا، حيث إن جمعية تدعى جمعية الثقافة والفكر الحر تدير بالشراكة مع الصندوق، مركز إيواء في منطقة المواصي، على بعد حوالي 10 كلم إلى الشمال من رفح و6 كلم غرب خان يونس، بالإضافة إلى عدد آخر من مراكز الإيواء بين خان يونس ورفح، لكن ثلاثة منها فقط تعمل حاليا.
وتؤوي تلك المراكز وفقا للتقرير، ما يقدر بنحو 1000 أسرة، وعبر الجمعية قدم الصندوق مساعدة نقدية إلى ما بين 400 و500 امرأة، و2000 مجموعة من المستلزمات الصحية للنساء.
ومنذ بدء الأعمال العدائية الحالية في غزة، قام الصندوق بتوزيع الآلاف من المستلزمات الضرورية الصحية للنساء والنظافة الأسرية، ومستلزمات الكرامة للمراهقات، بالإضافة إلى التحويلات النقدية للنساء المستضعفات، بمن فيهن الحوامل والمرضعات.
ويواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان توعية آلاف النساء المعرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحة والحماية والنظافة في الملاجئ، بالإضافة إلى تسهيل الإسعافات الأولية والدعم النفسي الاجتماعي عبر متطوعين شباب.
وشدد التقرير، على أن هذه الاستجابات ليست سوى قطرة في محيط، مؤكدا الحاجة إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار لوقف المعاناة وتمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.

MENAFN20022024000072011014ID1107877683

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