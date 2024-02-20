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حسابات تروج لخطاب الكراهية.. ودعوات لتفعيل الجرائم الإلكترونية

2/20/2024 10:24:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - فيما تشهد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الأسابيع الماضية ظهور حسابات تروّج للفوضى بين مستخدمي الإنترنت، ومحاولات لإشعال الفتنة،
أكد مختصون لـ"الغد"، أن قانون الجرائم الإلكترونية موجود ومُفعّل لمثل هذه الغايات، مشددين على أن هناك قضايا منظورة أمام القضاء بحق مسيئين يبثون خطاب الكراهية.
وفي هذا الصدد، قال نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني، إن هنالك العديد من القضايا المنظورة أمام القضاء تم رفعها بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية "لكنها ربما ليست بالحجم الكبير، نظرا لوعي الجمهور بمخاطر تطبيق القانون، وبحجم المبالغ المالية والغرامات الكبيرة التي تُفرض على من تثبت إدانته بارتكاب مخالفات للقانون، خصوصًا في مسألة حُسن وسوء النية في ما يُكتب ويُنشر التي ربما تُفسّر بطريقة خاطئة ويصعب إثباتها".
وأضاف المومني: "كما يعود السبب إلى حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، والتي تركز عليها وسائل الإعلام، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتها المختلفة، وهذه ربما حدّت من حجم المخالفات والجرائم الإلكترونية التي تُرتكب".
وفيما يخص الذباب الإلكتروني، فبرز في الصراعات والنزاعات السياسية، وهو لم يكن جديدًا بل كان منذ عقود ويسمى الفيروسات التي تطورت إلى أشكال وأنماط مختلفة، وأصبحت من أكبر المخاطر في العصر الحاضر، وفق المومني.
وأشار إلى أن مسألة مكافحته تحتاج أولاً إلى أن يتولى القائمون على منصات التواصل الاجتماعي حذف الحسابات الوهمية والمشبوهة وغير الحقيقيّة التي يتم الإبلاغ عنها، فضلًا عن وضع برامج حماية وتحديثها باستمرار، ووضع كلمات مرور يصعب اختراقها إلى جانب عدم فتح روابط الحسابات غير المعروفة والوهمية وحظر تلك الحسابات وعدم الانجرار وراء أصحابها بالحوار والنقاش.
وأكد أن أصحاب هذه الحسابات "لا يعنيهم مدى الصدق من عدمه في ما ينشرون، ذلك أن قضية إنشاء حسابات وهمية تحتاج إلى جهد ووقت وبالتالي يصعب انتشارها".
وشدد على أن حجم الذباب الإلكتروني يصعب تقديره، ذلك أنه يعتمد على حجم المهمة التي يتم توكيلها للمعنيين بمطاردته، مضيفا: "إذ أظهر هذا الذباب تأثيرًا في بعض النزاعات والصراعات السياسية، وحتى في قضايا محلية داخل الدولة الواحدة نفسها".
بدوره، قال المحامي المتخصص في قضايا الإعلام والمطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية خالد خليفات: "فكرة أن قانون الجرائم الإلكترونية غير مطبق أو غير فعال أو أنه تم اجتزاء بعض نصوصه والعمل فيها وتعطيل باقي النصوص فإن هذا كلام غير دقيق وعار عن الصحة تماما".
وأضاف خليفات أن "كل من يرتكب فعلا مخالفا لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد يلاحق بموجبه"، مبينا أن "الأدلة كثيرة خصوصا وأن هنالك قضايا منظورة أمام المحاكم لوحق بها مرتكبو الجرائم سواء كان على مستوى جرائم الذم والقدح ذات العلاقة بحرية التعبير أو الجرائم القولية، أو إذا كانت جرائم مالية لها علاقة بالاحتيال أو جرائم جنسية لها علاقة بالاستغلال الجنسي أو الدعارة، أو جرائم الابتزاز أو جرائم التهديد، وكل هذه الأفعال في حال تمت مخالفتها تجري ملاحقة مرتكبيها".
وحول كيفية مكافحة الذباب الإلكتروني، قال خليفات إنه يجب معرفة من يُحدد أن هذا الحساب يعود للذباب الإلكتروني أم لغيره، معتبرا أنه "لا يوجد شيء اسمه حسابات وهمية من الناحية القانونية، لكن قد يكون الحساب مسجلا باسم مختلف".
وأضاف: "بالنتيجة، فإن الحساب مرتبط إما ببريد إلكتروني أو رقم هاتف، ويعني ذلك أنه سيكون معروفا".
وشدد على أن الذباب الإلكتروني هم فعليا "أشخاص يديرون حسابات حقيقية فعلاً، بصفات أو بأسماء غير أسمائهم الحقيقية".
وفيما يخص كيفية مكافحة الذباب الإلكتروني، قال خليفات: "ما قد تعتبره ذبابا إلكترونيا، قد يعتبره آخرون ليس كذلك"، مبينا أن فكرة الذباب الإلكتروني جاءت من أنه إذا كانت هناك قضية ما قيد البحث فقد يكون هناك مؤيدون ومعارضون لها.
ولفت إلى أن فكرة محاربة الذباب الإلكتروني ليست منطقية، لكن يجب قبل كل شيء الاتفاق على تعريف للذباب الإلكتروني بالقانون أو بالعرف أو فنيا، وبعدها يمكن محاربته.
من جانبه، قال أستاذ القانون الجزائي والخبير في التشريعات الإلكترونية والإعلامية الدكتور أشرف الراعي إنه "لا بد من تطبيق نصوص قانون الجرائم الإلكترونية وأن تقف الجهات المسؤولة عند مسؤولياتها في تتبع الجرائم التي تقع على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والتطبيقات الذكية والتواصل بكافة أشكالها، سواء الإلكترونية أو العادية".
وأضاف الراعي: "مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية الذكية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الهواتف الذكية التي تنقل المعلومة بسرعة وموثوقية، أصبحنا اليوم إزاء شكل جديد من أشكال الإعلام، التي يمكن من خلالها التعبير عن الآراء بحرية، ودونما اعتبار للحدود".
ولفت إلى أن ذلك دفع العديد من الدول ومن بينها الأردن إلى إقرار قانون الجرائم الإلكترونية لضبط أي انتهاكات للجرائم التي يُمكن ممارستها من خلال شبكة الإنترنت إلى جانب القوانين الأخرى سواء الناظمة للعمل الإعلامي أو من خلال قانون العقوبات الذي يعدّ الشريعة العامة.
وتابع الراعي: "لكن المعضلة الأساسية التي تواجه المجتمع بشكل مستمر هو وجود حسابات وهمية أو مزيفة، وهنا فإن ذلك قد يصعّب من عملية الإثبات استناداً إلى قاعدة البيّنة على من ادعى".
وأكد أنه "لذلك، جاء تأسيس وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام التي مهمّتها تتبع هذه الجرائم ومرتكبيها والتوصل إليهم وإحالتهم إلى القضاء لتطبيق المقتضى القانوني بحقّهم".
ودعا إلى ضرورة مراجعة القانون بشكل مستمر، على الأقل كل عامين، نظراً للتطورات الهائلة التي يشهدها القطاع التقني، ولأن التشريع لا بدّ وأن يكون مواكباً لهذا التقدم وبالتالي ضبط هذه الممارسات غير القانونية، فضلاً عن ضرورة مراجعة التعريفات القانونية للمفاهيم الواردة ضمن ثنايا النصوص القانونية وتضمينها في المادة الثانية منه، لأن هذه المراجعة ستضمن تطبيقاً أفضل للقانون وعدم الخروج على نصوصه، ومواكبة التطورات التقنية.

MENAFN20022024000072011014ID1107877682

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