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321 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التحول الرقمي للخدمات العامة

2/20/2024 10:24:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان - شرع البنك الدولي بتمويل مشروع جديد في الأردن يدعم "التحول الرقمي للخدمات العامة التي تركز على المستخدم"، وهو مشروع يهدف إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال الرقمنة.
المشروع الذي تبلغ تكلفته الكلية حوالي 549 مليون دولار، يمول البنك منها 321 مليون دولار، فيما تتكفل الحكومة بتمويل 145 مليون دولار من المشروع، كما سيتم تقديم 54 مليون دولار كتمويل "متعدد الأطراف"، و29 مليون دولار من "صناديق استئمانيّة".
ويدعم المشروع وفقا لوثيقة نشرها البنك "تنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام وإستراتيجية التحول الرقمي، ويساهم في تحقيق الأهداف ذات الصلة برؤية التحديث الاقتصادي".
ويركز على إصلاحات الحوكمة التي تستفيد من الحكومة الرقمية وتؤثر على تفاعل الحكومة مع الناس من خلال تعزيز تقديم الخدمات وفعالية الحكومة والشفافية والمساءلة.
ويتكون المشروع من ثلاثة مجالات؛ 1) تقديم الخدمة؛ 2) فعالية الحكومة؛ 3) الشفافية والمساءلة، ويركز على أهداف قطاعية محددة في التعليم والصحة، كما يهدف إلى إفادة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.
وقال البنك إنّ الحكومة في العامين الماضيين تبنت برنامجا واسع النطاق من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية بهدف "تعزيز العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين"، وذلك في إطار مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني.
وتعد أبعاد الإصلاحات الثلاثة مرتبطة ارتباطا وثيقا برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي (2023-2025)، وخريطة طريق تحديث القطاع العام، وإستراتيجية التحول الرقمي.
وتهدف رؤية التحديث الاقتصادي إلى مضاعفة معدل النمو في الأردن وتحسين الرفاهية والاستدامة البيئية على مدى السنوات العشر المقبلة، ويعتمد تنفيذها على التحول الرقمي الحكومي، وتعزيز تقديم الخدمات وإطار قوي للرصد والتقييم.
وتهدف الرؤية خلال السنوات العشر المقبلة إلى مضاعفة معدل النمو السنوي إلى 5.6 % للتمكن من استيعاب مليون شاب أردني في سوق العمل، من خلال تعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتهدف أيضا إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية الحيوية مثل النقل العام والخدمات الصحية والتعليم، و"تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص" بما في ذلك الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتحسين الوصول إلى الخدمات وجودتها.
ووفقا للوثيقة، فإن خريطة طريق تحديث القطاع العام للفترة 2022-2025، التي وافقت عليها الحكومة في آب (أغسطس) 2022، تهدف إلى تعزيز الحكومة الرقمية من خلال تعميم الإجراءات الرقمية، والاستفادة من أنظمة تكنولوجيا المعلومات في صنع السياسات، ومعالجة نقاط ضعف محددة مثل "التدهور في تقديم الخدمات الحكومية وانخفاض مستويات الرضا بين مستخدمي الخدمة، وضعف التوثيق والتنسيق في الإجراءات الحكومية، والتعقيد والتداخل، وبطء تطوير البنية التحتية الرقمية، وضعف تنفيذ الخطط والأنظمة".
كما تهدف إلى معالجة ضعف عمليات التقييم ومراقبة الأداء وتقييم الأثر، وانخفاض مستوى الكفاءة والإنتاجية في الخدمة المدنية، وضعف تخطيط القوى العاملة، وإدارة الأداء، ومحدودية القدرة على جذب الكفاءات والاحتفاظ بها.
وتم إنشاء وحدة في رئاسة الوزراء للإشراف على تنفيذ الخطة وحدة "إدارة المشاريع وتنفيذها" (PMIO).
كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وخطة التنفيذ للأعوام 2021 إلى 2025 على دفع عملية رقمنة الحكومة، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية العامة الرقمية مثل الهوية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، وتعزيز البيانات الحكومية المفتوحة وإدارة الموارد الحكومية، إضافة إلى توسيع الخدمات الرقمية الحكومية (بهدف أتمتتها بالكامل بحلول عام 2025)، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة الإلكترونية وتعزيز التغيير.
وقالت الوثيقة إن الأردن كان قد وضع اللبنات الأساسية للبنية التحتية العامة الرقمية، ويعمل بنشاط على رقمنة الخدمات العامة، لكن اعتماد المستخدمين لا يزال محدودًا وهناك حاجة إلى نهج مرتكز على الناس لتمكين رقمنة الخدمات العامة.
ووفقا للوثيقة فإن أكثر من 800 ألف مستخدم (أي حوالي 7 % من السكان) فقط قاموا بتنشيط معلوماتهم الرقمية حتى 30 كانون الثاني (يناير) 2024، فيما تهدف الحكومة إلى زيادة هذا الرقم إلى 3.5 مليون بحلول عام 2025، من خلال تسهيل تنشيط حساب المستخدم في فروع البنوك والشركات ومراكز الخدمة الحكومية.
ومع ذلك، "كان التقدم بطيئًا، بسبب انخفاض أهميته بالنسبة للعديد من الأفراد ومقدمي الخدمات".
ووفقا للبنك، فإنّ الأردن يحتل باستمرار مرتبة أعلى من المتوسط بين البلدان متوسطة الدخل من حيث فعالية الحكومة، وسيادة القانون، والجودة التنظيمية، ومكافحة الفساد، في حين يحتل مرتبة أقل من المتوسط من حيث المساءلة والتعبير عن الرأي، وفقا لمؤشرات الحوكمة العالمية، لذا فإنّ التقدم في مجال تكنولوجيا الحكومة، يعطي فرصة لتحسين المساءلة والوصول إلى الخدمات ورفع جودتها.

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