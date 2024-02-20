مبعوث أميركي يزور مصر وإسرائيل

مبعوث أميركي يزور مصر وإسرائيل
التاريخ
2/20/2024 10:23:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال موقع "والا" الإسرائيلي إن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط سيزور مصر وإسرائيل غدا الأربعاء، وتستمر الزيارة لمدة يومين.
وأفاد الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بأن زيارة ماكغورك تأتي لبحث عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح وصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
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