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مبعوث أميركي يزور مصر وإسرائيل

2/20/2024 10:23:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال موقع "والا" الإسرائيلي إن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط سيزور مصر وإسرائيل غدا الأربعاء، وتستمر الزيارة لمدة يومين.
وأفاد الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بأن زيارة ماكغورك تأتي لبحث عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح وصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

MENAFN20022024000072011014ID1107877679

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