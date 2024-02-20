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الانتخابات قريبة.. والعنف في المجتمع العربي يتصاعد

2/20/2024 10:23:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: ضياء حاج يحيى 20/2/2024

في الشرطة يلاحظون ارتفاعا واحدا في أعمال العنف تجاه منتخبي الجمهور والذين يعملون في السلطات المحلية في المجتمع العربي في الأشهر الاخيرة كلما اقترب موعد الانتخابات للسلطات المحلية، قال للصحيفة مصدر في الشرطة. ارتفاع مشابه سجل أيضا في شهري آب (أغسطس) – أيلول (سبتمبر) 2023، قبل اندلاع الحرب وتأجيل إجراء الانتخابات المحلية.
حسب أقوال نفس المصدر، الذي يشارك في التحقيق في الجريمة الخطيرة، فانه توجد صعوبة في توفير الأمن الكامل للأشخاص الذين يتعرضون للتهديد في المجتمع العربية على خلفية الانتخابات القريبة. "هناك أشخاص دخلوا إلى فئة المهددين، ضمن ذلك رؤساء السلطات المحلية ومرشحون لمناصب مختلفة، لكن يوجد لدى الشرطة الكثير من الأعمال الأخرى في المجتمع العربي، بدءا بالانتخابات ومرورا بالجريمة الاقتصادية وانتهاء بافشال عمليات القتل لمنظمات الجريمة وحماية الشهود في ملفات كبيرة، كل ذلك يثقل على الشرطة بشكل كبير".
المصدر أضاف بأنه في كل ما يتعلق بالانتخابات المحلية في الوسط العربي فإن عمل الوحدة الخاصة لمكافحة الجريمة يتركز على الحفاظ على طهارة الانتخابات. "عدد غير قليل من محاولات منظمات الجريمة والزعران للتأثير على نتائج الانتخابات للسلطات المحلية تم منعها في السابق بسبب العمل المهني للمحققين ورجال الشرطة الذين يعملون صبح مساء"، قال المصدر واشار الى عمليات الاعتقال التي تم تنفيذها قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) في طمرة والناصرة وكفر كنا وكفر ياسيف واللقية. "هذه الفترة هي تحد كبير"، قال. "بعد الأحداث الأخيرة وفي ظل التآكل الاقتصادي هناك محاولة للسيطرة على مصادر التمويل عن طريق السلطات، والتخوفات فقط تزداد".
في الشهر الماضي كانت هناك عملية قتل وحادثان لاطلاق النار. قبل أسبوعين قتل ادهم حمود، وهو المهندس في المجلس المحلي في الجديدة – المكر. في الشرطة حتى الآن هم غير متأكدين من أن خلفية عملية القتل هي عمله أو أنه كان ضحية للصراع على السيطرة بين منظمات إجرامية فقط لأنه من أبناء عائلة أحدها. على أي حال لم يتم اعتقال حتى الآن أي شخص مشتبه به في هذه الحادثة. في الأسبوع الماضي تم إطلاق النار على مبنى المجلس المحلي في النقب للمرة الثانية في غضون بضعة اشهر. في نفس الوقت، بدون أي صلة، أطلق مجهولون النار على بيت المهندس في اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة، ولم يصب أحد. أيضا في هذه الأحداث الشرطة لم تعتقل أي مشتبه فيهم. في يوم الجمعة الماضي قدم رئيس بلدية الطيبة، شعاع منصور، شكوى تهديد بالقتل في الشبكات الاجتماعية والشرطة بدأت في التحقيق.
من بيانات مركز الطوارئ لمكافحة الجريمة والعنف التابع للجنة رؤساء السلطات المحلية يظهر أنه منذ أيار(مايو) 2023 كان هناك 18 حادثة اطلاق نار وتهديد وأعمال تخريب واعتداء متعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بمنتخبين أو موظفين في السلطات المحلية العربية. في آب الماضي تم قتل المدير العام في بلدية الطيرة عبد الرحمن قشوع قرب مركز الشرطة في المدينة. وقبل بضعة أشهر قتل أدير غانم، الحارس الشخصي لرئيس بلدية الطيبة، باطلاق نار على بيت الاخير. في أيلول (سبتمبر) الماضي أصيب مصعب دخان، رئيس لجنة التدقيق في بلدية الناصر باطلاق نار على مدخل بيته بعد يوم على ترشيح نفسه لمنصب رئيس البلدية. في أعقاب إطلاق النار هذا أعلن عن سحب ترشحه.
سامية (اسم مستعار)، التي تعمل مستشارة في إحدى السلطات المحلية في الشمال، تعرضت للتهديد اثناء الانتخابات المحلية عندما تم إطلاق النار على سيارتها في شهر أيلول (سبتمبر). "هذا الأمر كان صادما، أنا أصبت بالصدمة"، قالت للصحيفة. "لا يوجد أي سبب كي أتعرض لحادث كهذا. هذا العنف يحدث ليس فقط اثناء الليل، الآن لا يترددون في المس بالموظفين العامين حتى اثناء العمل في وضح النهار، حتى لو كانوا في مناصب رفيعة، لا يوجد أي أحد محصن. عمليا، الموظفون العرب في السلطات المحلية يضطرون إلى الاختيار بين طريقين. الاولى هي الطريق الخطرة، البقاء في المنصب والتقدم. الثانية هي طريق الانسحاب والخسارة، التنازل عن المنصب من شأنه أن يبني لك حياة مهنية ويحقق حلمك ويحقق مصالح المجتمع. لو أن الوزارات الحكومية تعمل كما هو مطلوب، وكانت تقوم بحل المشكلات الصغيرة قبل تحولها إلى مشكلات كبيرة لما كنا نوجد في هذه الفوضى. يوجد هنا تخلي عن الناس وتركهم لمصيرهم. كل ما يحدث حول السياسة المحلية، تهديد الموظفين العامين وما شابه، ينعكس على المواطن بشكل سيئ جدا لأن العمل الجماهيري اليومي تضرر بشكل كبير".
حسب رئيسة مركز الطوارئ، المحامية راوية حندقلو، فإن أعمال عنف كثيرة ترتبط بالانتخابات المحلية لا يتم أبدا الإبلاغ عنها. "الناس لا يسارعون إلى الإبلاغ عن التهديد بسبب عدم الثقة بجهاز الشرطة ومن أجل حماية حياتهم وحياة أبناء عائلاتهم"، وأضافت "عندما يدور الحديث عن النساء فإن الضرر يكون مزدوجا. فالنساء في المجتمع العربي يمشين طريقا طويلة للوصول إلى المنصب ويناضلن من أجل مكانتهن في كل الساحات. المس بالنساء يتسبب بالضرر الكبير، حتى بقدرتهن على التأثير على جدول الأعمال اليومي".
حندقلو أشارت أيضا إلى أن الخطة الخمسية للحكومة في الحقيقة أدت إلى تغيير للأفضل. ولكن السلطات المحلية العربية بقيت منظومة فقيرة وضعيفة، تواجه الكثير من التحديات، كمؤسسة ديمقراطية وكمقدمة للخدمات المدنية للسكان. وقد قالت "بدلا من محاربة منظمات الجريمة فإن الدولة تحارب السلطات المحلية وتعطي هدية للمنظمات وتمكنها من توسيع سيطرتها وإملاء نظام جديد من الخضوع والعنف".
"كل شخص لديه موقف يختلف عن موقف المجلس، وكل شخص يوجد من لا يروق له في البلدية يقرر إطلاق النار على المجلس المحلي. هذا عمل حقير جميع المواطنين يشمئزون منه، ايضا الذين لا يؤيدون خطي السياسي"، قال رئيس المجلس المحلي في اللقية، احمد الاسد، في أعقاب عمليات إطلاق النار هناك. "حتى الآن نحن لا نعرف الخلفية. في الشرطة يقولون بأنه توجد لديهم اتجاهات تحقيق وأنه تم نقل الملف الى الوحدة المركزية، لكني لا اتوقع أن يتم اعتقال أي مشتبه فيهم. بسبب الانتخابات فإن الأجواء الآن هي أجواء متوترة".

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