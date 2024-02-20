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نتنياهو يصطدم بقطر كي يضغط على حماس

2/20/2024 10:23:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: يونتان ليس 20/2/2024

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دخل في الأسابيع الأخيرة إلى مواجهة متواصلة مع قيادة قطر، التي تتوسط بين إسرائيل وحماس في المفاوضات حول صفقة جديدة لتبادل المخطوفين. مرة تلو الأخرى هاجم نتنياهو علنا الإمارة الخليجية، لأنها بحسبه لا تفعل بما فيه الكفاية للدفع قدما بإطلاق سراح الـ134 مخطوفا اسرائيليا المحتجزين في قطاع غزة. في الخطاب الذي ألقاه أول من أمس، في القدس بمشاركة رؤساء الجاليات اليهودية في أميركا، الأعضاء في لجنة الرؤساء. أعطى نتنياهو إيماءات بأن طاقم المفاوضات القطري، يمكنه أن يفعل أكثر مما يفعل من أجل الضغط على حماس، وحتى أنه يتحمل المسؤولية عن تأخير اطلاق سراح المخطوفين.
سواء كان الحديث يدور عن تقديرات حقيقية أو عن محاولة تكتيكية لزيادة الضغط على حماس، فإن أقوال نتنياهو أغضبت القائمين على قناة المفاوضات الأكثر أهمية مع المنظمة الإرهابية في غزة. المتحدث بلسان وزارة الخارجية في قطر، ماجد النسري، اتهم أمس نتنياهو بمحاولة "إطالة الحرب" عن طريق المماطلة في المفاوضات، وقبل بضعة أسابيع قدر بأن نتنياهو يعمل على إفشال الصفقة لأسباب سياسية.
نتنياهو، الذي لا يكثر من إلقاء الخطابات في أحداث علنية منذ 7 من تشرين الأول (أكتوبر)، وقف أول من أمس، في متحف التسامح في القدس من أجل تقديم الاحترام لأعضاء لجنة الرؤساء. وقد توجه للحضور في القاعة وطلب منهم زيادة الضغط على قطر كي تستخدم تأثيرها على حماس، والدفع قدما لإطلاق سراح المخطوفين. "استخدام الضغط لا يجب أن يكون فقط على حماس، بل على الذين يمكنهم الضغط على حماس، وقطر في المقام الأول"، قال نتنياهو. "توجد لدى قطر إمكانية الضغط على حماس أكثر من الآخرين. فهي تستضيف قادة حماس والمنظمة تعتمد عليهم اقتصاديا".
في الرد على الخطاب الذي ألقاه نتنياهو في المؤتمر قال المتحدث بلسان وزارة خارجية قطر: "أنا أرفض بشدة الاتهامات الفارغة لرئيس حكومة إسرائيل التي تفيد بأن جهود قطر لإعادة إعمار القطاع ومساعدته تستهدف تمويل حماس". النسري أكد أن نتنياهو يعرف جيدا أن هذه الجهود "تم تنسيقها بشكل كامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والامم المتحدة، والأطراف ذات الصلة بهذا الأمر". وأضاف، "دعوة نتنياهو الموجهة لقطر من أجل الضغط على حماس لإطلاق سراح المخطوفين هي محاولة لإطالة زمن القتال لأسباب واضحة للجميع".
حسب أقوال النسري، فإنهم في الدوحة يدعون نتنياهو إلى "التركيز على المفاوضات التي تخدم الدفع قدما بالأمن في المنطقة وإنهاء المأساة المتواصلة للحرب، بدلا من الانشغال بمثل هذه التصريحات في كل مرة تتسق فيها هذه التصريحات مع أجندته السياسية الضيقة".

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