عاصفة رمضان

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

من آنا برسكي وآخرين: 20/2/2024

أثارت مداولات أول من أمس عن الاستعداد لرمضان عاصفة في الساحة السياسية. وما لم يساعد في تهدئة الخواطر هو حقيقة أن التقارير عن المداولات كانت متضاربة وغامضة.

في اثناء المداولات أعطى رئيس الوزراء نتنياهو الانطباع بأنه يميل إلى قبول موقف الشرطة التي أوصت بتقييد حجيج عرب إسرائيل الى الحرم لابناء 40 فما فوق. وهذا بخلاف توصية الجيش والشباك اللذين عارضا فرض أي قيود.

ومع ذلك حرص نتنياهو بالتوازي أيضا على أن يشدد بأن القرار سيتخذ لاحقا، وذلك على أساس توصيات الجهات المختصة. وفي خلاصة المداولات، وجه نتنياهو المستوى المهني لفحص كل التوصيات المطروحة، من حيث التداعيات والمخاطر ورفع ورقة موقف له لاجل اتخاذ القرارات في موضوع الحرم في فترة رمضان.

أما موقف وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الداعي للسماح باقتحام قوات الأمن للحرم في كل حالة يدعو فيها المؤذن إلى التمرد أو إذا رفعت اعلام حماس أو منظمة التحرير الفلسطينية، فقد رفضه رئيس الوزراء. على أي حال، يفترض بالقرار أن يلقى الإقرار من الكابينت السياسي الأمني، وبعد ذلك تجرى مداولات خاصة تتقرر في نهايتها القيود المتعلقة بمدى العمر وبالطبع بعدد الزوار.

اما بن غفير من جهته فسارع قبل يومين لنشر بيان وكأن موقفه الذي يتبنى فرض قيود على عرب إسرائيل قد أقرمما اعطى الإشارة لردود أفعال حادة من المعارضة.

وواصل أول من أمس خطه الحازم في جلسة كتلة عظمة يهودية وقال ضمن أمور أخرى انه "في السنوات الأخيرة حاولت حكومات إسرائيل على امتدادها بكل القوة أن تكون لطيفة لحماس وان تحتويها، وأدخلت عشرات آلاف النشطاء وحولت الحقائب مع ملايين الدولارات، وتدلل سجناء حماس في السجون في زنازينهم كما يشاؤون مع سياسة كله مشمول. وحتى عندما اطلقوا علينا الصواريخ كانت هناك جهات تقول دوما ان هذا مطر أو عطل كهربائي.

ورغم كل هذا، في 7 تشرين الأول (أكتوبر) تحطم هذا الوهم الصبياني. والتفكير في أننا فقط إذا كنا لطفاء لحماس وفقط إذا احتويناهم – أصبح وهما عظيما تحطم لنا جميعا في الوجه. اعداؤنا يفحصوننا حتى في هذه الدقائق ويريدون أن يروا إذا كنا مصممين واقوياء أم اننا خائفون وخانعون".

وإلى ذلك في الليكود قرروا أول من أمس الا يرفعوا إلى التصويت الإعلان ضد خطوة أحادية الجانب للاعتراف بدولة فلسطينية مثلما أعلنت عن ذلك الولايات المتحدة بل فقط تسليم بيان في الهيئة العامة للكنيست وإجراء التصويت (اليوم). وهذا بعد أن طلبت كتلة إسرائيل بيتنا ان ترفع الى التصويت في إطار المداولات صيغة أخرى للقرار ترفض تماما إقامة دولة فلسطينية وليس فقط الخطوة أحادية الجانب مثلما في الصيغة التي اقرت في الحكومة.

في أعقاب ذلك نشر رئيس الوزراء بيانا فقط دون إمكانية طرح اقتراحات أخرى وهكذا سيسد الطريق على اقتراح إسرائيل بيتنا.

في تصريحه قال ضمن أمور أخرى اننا "جمعينا متحدون في الموقف بانه محظور على إسرائيل الاستسلام لاملاء دولي في موضوع على هذا القدر من الوجودية. ارحب بهذا. بالتأكيد سيفوز الاقتراح بأغلبية جارفة. هذا سيوضح للعالم بانه توجد وحدة واسعة جدا في داخل إسرائيل ضد المحاولة الدولية لفرض دولة فلسطينية علينا".