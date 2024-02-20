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لا تكتفوا بإسقاط نتنياهو وطالبوا بسلطة تعيد الأمل

2/20/2024 10:23:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: نوعا ليمونا 20/2/2024

بعد صدمة 7 تشرين الأول (أكتوبر)، في الأسابيع الأخيرة، يبدو أن نتنياهو قد استيقظ. اللون عاد الى وجهه، ليس فقط بفضل طبقة الماكياج، وعادت بلاغته المعتادة أيضا، سياسة الخوف والوهم: الآلية قديمة ومعروفة، نفس السيدة مع تغيير تجميلي فقط.
في المرحلة الأولى يلاحظون تهديدا وجوديا خارجيا ويبدأون في تكرار التخويف منه. ذات يوم كان ذلك القنبلة الإيرانية، الآن "القتلة". "ليس فقط الذين يأتون من غزة"، كما قال نتنياهو في المؤتمر الصحفي في منتهى السبت الماضي، بل "كل البلاد هي جبهة"، "هم يريدون قتلنا جميعا". يضاف الى التهديد الخارجي التهديد الداخلي الذي يعرض وجودنا للخطر. هل تذكرون اليساريين الخونة؟ العرب الذين يتدفقون الى صناديق الاقتراع؟، ها هم يظهرون مرة أخرى، هذه المرة على شكل عائلات المخطوفين التي تتجرأ على التظاهر ضد رئيس الحكومة، وفي المقابل تحصل على حملة مثيرة للاشمئزاز تصفهم بأنهم "خونة". زوجته تقوم بنصيحتهم بحميمية كي يصمتوا، وهو يكرر مرة تلو الأخرى الكذبة ذاتها، وهي أن صفقة التبادل الآن تساوي الهزيمة أمام حماس.
كالعادة، في خطابه الأخير، المقسم الرئيسي، قلب الواقع على رأسه عندما شبه معارضيه بالمقسمين ورسم خطا فاصلا وهميا بينهم وبين المقاتلين الأبطال، مع قصة جريح تعرض للانتقاد لأنه تجرأ على الالتقاء مع رئيس الحكومة. هل فهمتم؟ من يعارض نتنياهو هو سيئ للدولة. يساريون، مواطنو إسرائيل العرب وعائلات المخطوفين.
هذه آلية ناجعة؛ ليس عبثا أنه يعمل هنا منذ سنوات كثيرة. أولا، لأنه من غير الصعب التخويف هنا، في بلادنا الصغيرة المحاطة بالأعداء. ثانيا، لأن التخويف يخلق الشلل والخضوع، الأمر الذي يعني تقليصا شبه مطلق للمعارضة. أيضا التقسيم، فرق تسد، معروف، هو يتسبب بالشلل والإسكات. الجمهور منشغل في الشجارات الداخلية حول نتنياهو بدلا من النظر مباشرة الى الواقع. هكذا فعل نتنياهو دائما، وهكذا يفعل الآن أيضا.
بعد تحديد الأعداء الخارجيين والأعداء في الداخل وزرع الخوف والذعر والانقسام، سننتقل الى مرحلة بيع الأوهام. العيش في خوف بشكل دائم يبعث على اليأس. لذلك، نحن ملزمون برمي للجمهور عظمة، شيء وهمي ليتمسك به. قبل 7 تشرين الأول (اكتوبر) كان هذا وهم الأمن المطلق. الآن عندما تبين أن هذه حيلة لم تساعد، تم استبداله بـ"النصر المطلق"، المدحوض بدرجة لا تقل عن ذلك. ولكن هذه الأوهام كالعادة تقوم على نفي الواقع. وهم أن حماس خائفة وأنه يمكن "إدارة النزاع" وتركيز الأمن فقط على الجدران والتوقيع على اتفاقات سلام لا يكون الفلسطينيون جزءا فيها، ارتكز على نفي وجود الشعب الفلسطيني وطموحاته القومية.
هذه الأوهام تحطمت بشكل فظيع في 7 تشرين الأول (اكتوبر). فقد تبين أن المشكلة التي قمنا بإبعادها لم تختف، بل تطورت الى أبعاد كارثة. أيضا الجدران التي أقمناها حولها كي لا تتسرب الى وعينا لم تساعد. يبدو أنه إذا تجمدت في مكانك وأغلقت عينيك، فإن هذا لا يعد حلا جيدا في الوقت الذي يكون فيه قطار سريع ينطلق نحوك. ولكن بدلا من استخلاص الدرس المطلوب، نحن مرة أخرى استسلمنا لآلية نتنياهو. الاحتجاج ضده يراوح في المكان، وكذلك احتجاج المخطوفين، والاهتمام العام ما يزال يتهرب من الأفكار الجدية حول اليوم التالي. اقتراح الرئيس الأميركي لحل سياسي يسقط على أذن صماء.
لقد حان الوقت للتنازل عن خطاب الخوف والوهم، واستبداله بسياسة من الشجاعة والأمل. الاحتجاج القادم سيكون ملزما بأن يكون أكثر جرأة، وعليه أن يطالب ليس فقط بإسقاط نتنياهو، بل بقيادة تعرض على الجمهور مستقبلا أفضل من العيش على حد السيد الى الأبد. هذه القيادة ستوافق على اقتراح بايدن وستبث في الإسرائيليين أملا واقعيا بحل سياسي.

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