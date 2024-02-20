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الاحتلال يسعى لنسخ منطقة ب بالضفة في غزة بعد العدوان

2/20/2024 10:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - يريد الاحتلال نسخ وضع المنطقة "ب" بالضفة الغربية ليتماثل مع مشهد غزة في مرحلة ما بعد الحرب، لدى احتفاظه بالسيطرة الأمنية الشاملة على القطاع مقابل إبقاء الصلاحيات الإدارية والمدنية بيد الفلسطينيين الموكولين بإدارته، بينما يواصل تهديده باجتياح رفح رغم التحذيرات الدولية ومطالبة الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار فوراً.
ويبدو أنه لا مكان للدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة وفق حدود 1967 في منظور الاحتلال للكيان الفلسطيني المستقبلي، والذي لا يخرج بالنسبة إليه عن حكم ذاتي محدود معني بالشؤون الحياتية للسكان، باستثناء الأمن والسيادة المرتبطين بالاحتلال، بوصفه المخطط البديل عند فشل مساعيه الدؤوبة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
أما حديث أوساط سياسية وأمنية صهيونية عن احتلال القطاع بالكامل أسوة بالفترة من عام 1967 حتى 2005 حينما انسحب منه مجبراً إثر ضربات المقاومة الموجعة، لا يجد ترحيباً واسعاً من داخل الكيان المُحتل إزاء الخشيّة من أن تكون عودة الاحتلال إليه محفوفة بمخاطر تعزيزها مجدداً وحدوث الانقسامات الداخلية بالاحتلال على خلفية التكلفة العالية المرجح أن يتحملها حال توليه إدارة القطاع.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن تصريحات رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، حول "السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة"، تحد للشرعية الدولية وللمبادرة العربية، واستخفاف بالموقف الدولي والأميركي، خاصة أن العالم بأسره يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى للاعتراف بها.
وأكد أبو ردينة، أن السياسة الصهيونية مرفوضة، فهي لا تجلب الأمن والاستقرار إلى أحد هنا أو في المنطقة، محذرا من استمرار هذا النهج المدمر الذي سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل.
وشدد، على أنه دون وقف عدوان الاحتلال المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، فإن الموقف الفلسطيني المدعوم عربياً ودولياً، يرفض هذه السياسة الإسرائيلية التي تتحدى العالم وتبقي المنطقة على حافة الهاوية وفوق برميل بارود متفجر.
وقال أبو ردينة، إن على الإدارة الأميركية أن تكون حازمة في تعاملها مع حكومة الاحتلال، وأن تجبرها على وقف الحرب أولا، لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو خط أحمر تماماً كالقدس ومقدساتها.
في حين اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إطلاق الاحتلال لعنف المستوطنين وتطرفهم في الضفة الغربية يشكل سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة، بما فيها القدس المحتلة، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين على الأرض.
وقالت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إن المنظمات الاستعمارية المسلحة تصعد هجماتها لتفجير ساحة الصراع، ولتحدي العقوبات التي تفرضها بعض الدول على عدد من عناصرها، بما يجعلها غير كافية ويجب تعميمها لتشمل زعماءها ومن يقف خلفهم من الوزراء الصهاينة، وكذلك وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب لدى الدول.
وأشارت إلى هجوم المستعمرين أمس على برقة، شمال غرب نابلس، ومنازل الفلسطينيين وأراضيهم، أسوة بالاعتداء على سنجل، وضد الفلسطينيين في مسافر يطا والأغوار والقدس وعموم المنطقة المصنفة (ج)، والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية.
وحذرت من مخاطر آلاف العناصر والمنظمات الاستيطانية المسلحة والمنتشرة في عموم الضفة الغربية المحتلة، والمدعومة رسمياً من حكومة اليمين المتطرف بالكيان المحتل.
ويزيد من خطورة الوضع، وفق "الخارجية الفلسطينية"، تبعات الحماية السياسية والقانونية التي تتمتع بها المنظمات الاستيطانية في ممارسة انتهاكاتها وجرائمها ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، عبر استخدام القوة المسلحة تحت حماية جيش الاحتلال، بهدف تعميق الاستعمار الإحلالي في أرض دولة فلسطين.
ويأتي تهديد الاحتلال باجتياح رفح جزءاً من مخطط "التهجير" ومن محاولات الضغط على حركة "حماس" للقبول بالهدنة المؤقتة وفق إطار باريس بدون إجراء أي تعديل، في الوقت الذي يجري فيه وفد الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، مباحثات في القاهرة حول الوضع في قطاع غزة ومفاوضات "صفقة" تبادل الأسرى، التي ما تزال متعثرة حتى الآن.
وفي تغير ملحوظ لمواقف أشد الدول نصرة للكيان المحتّل، فقد حذرت 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي (البالغ عددها 27) الاحتلال الإسرائيلي من شن أي هجوم على رفح، جنوباً، سيكون غير معقول ويمثل كارثة لنحو 1.5 مليون لاجئ نزحوا إليها من مختلف مناطق القطاع.
وبعد انتهاء المحادثات، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل"، إن البيان الصادر يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية".
وشدد "بوريل" على أن تجنب الخسائر في صفوف المدنيين كما تدعي حكومة الاحتلال حال هجومها على رفح "سيكون مستحيلا"، قائلا: "علينا أن نواصل الضغط على الجانب الإسرائيلي لجعله يفهم أن هناك الكثير من الناس في شوارع رفح، وسيكون من المستحيل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وهذا سيكون مخالفاً لاحترام القانون الإنساني".
كما دعت وزيرة الخارجية الألمانية، "أنالينا بيربوك"، الجانب الصهيوني لاحترام القانون الإنساني، وإلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية" للسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم.
في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن ارتقاء 29195 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 69170 جريحاً، عدا آلاف الضحايا المدنيين المفقودين تحت الركام، منذ بدء عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ونتيجة القصف الجوي والمدفعي الكثيف للاحتلال واستهداف ما تبقى من الأبنية السكنية المتهالكة، فقد أدى إلى استشهاد 103 فلسطينيين وإصابة 142 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

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