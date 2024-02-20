تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

MENAFN - Alghad Newspaper) ‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ألوف بن‏* - (فورين أفيرز) 2024/2/7

في أحد الأيام المشرقة من شهر نيسان (أبريل) 1956، استقل موشيه ديان، رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الأعور، سيارته واتجه جنوبًا إلى "ناحال عوز"، وهو "كيبوتس" كان قد أنشئ حديثًا بالقرب من حدود قطاع غزة. جاء ديان لحضور جنازة روي روتبرغ (21 عامًا)، الذي كان قد قُتل في صباح اليوم السابق على يد فلسطينيين بينما يقوم بدورية في الحقول على ظهر حصان. وكان القتلة قد سحبوا جثة روتبرغ إلى الجانب الآخر من الحدود، حيث تم العثور عليها مشوهة، وعيناها مقتلعتان. وكانت النتيجة صدمة وعذابًا على المستوى الوطني.‏

‏ولو كان ديان يتحدث في إسرائيل الحديثة، لكان قد استغل تأبينه إلى حد كبير للهجوم على القسوة الرهيبة لقتلة روتبرغ. لكنّ خطابه، كما كان مؤطرًا في خمسينيات القرن العشرين، كان متعاطفًا بشكل ملحوظ مع الجناة. قال ديان: "دعونا لا نلقي باللوم على القتلة. منذ ثماني سنوات، كانوا يجلسون في مخيمات اللاجئين في غزة، وأمام أعينهم كنا نقوم بتحويل الأراضي والقرى التي سكنوا فيها هم وآباؤهم إلى ممتلكات لنا". كان ديان يلمح إلى ‏‏النكبة‏‏، عندما تم طرد الغالبية العظمى من العرب الفلسطينيين إلى المنفى بسبب انتصار إسرائيل في "حرب الاستقلال" في العام 1948. وتم طرد العديد منهم قسرًا إلى غزة، بمن فيهم سكان المجتمعات التي أصبحت في نهاية المطاف بلدات وقرى يهودية على طول الحدود.‏

ولم يكن ديان مؤيدًا للقضية الفلسطينية. في العام 1950، بعد انتهاء الأعمال العدائية، قام هو نفسه بتنظيم تهجير المجتمع الفلسطيني المتبقي في بلدة المجدل الحدودية، التي أصبحت الآن مدينة عسقلان الإسرائيلية. ومع ذلك، أدرك ديان في ذلك الحين ما يرفض العديد من اليهود الإسرائيليين قبوله: لن ينسى الفلسطينيون أبدًا ‏‏النكبة،‏‏ أو يتوقفوا عن الحلم بالعودة إلى ديارهم. وأعلن ديان في تأبينه: "دعونا لا نردع أنفسنا عن رؤية الكراهية التي تُشعل وتملأ حياة مئات الآلاف من العرب الذين يعيشون حولنا. هذا هو خيار حياتنا -أن نكون مستعدين ومسلحين، أقوياء ومصممين، لئلا يُسقَط السيف من قبضتنا وتنقطع حياتنا".‏‏

‏في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تحقق تحذير ديان القديم بأكثر الطرق الممكنة دموية. وفق خطة دبرها يحيى السنوار، أحد قادة "حماس" المولود لعائلة أُجبرت على الخروج من المجدل، قام مسلحون فلسطينيون بغزو إسرائيل في حوالي 30 نقطة على طول حدود غزة. وبتحقيق مفاجأة كاملة، اجتاحوا دفاعات إسرائيل غير الكثيفة وشرعوا في مهاجمة مهرجان موسيقيّ وبلدات صغيرة وأكثر من 20 كيبوتسًا. وقتلوا في الهجوم حوالي 1.200 مدني وجندي واختطفوا أكثر من 200 رهينة. واغتصبوا ونهبوا وأحرقوا وسرقوا**. لقد عاد أحفاد سكان مخيمات اللاجئين الذين تحدث عنهم ديان -والذين تغذيهم نفس الكراهية التي وصفها، لكنهم الآن أفضل تسليحًا وتدريباً وتنظيمًا- للانتقام.

‏كان ‏‏7 تشرين الأول (أكتوبر)‏‏ أسوأ كارثة في تاريخ إسرائيل. وهو نقطة تحول وطنية وشخصية لأي شخص يعيش في البلد أو يرتبط به. وبعد فشله في وقف هجوم "حماس"، رد الجيش الإسرائيلي بقوة ساحقة، فقتل آلاف الفلسطينيين ودمر أحياء كاملة في غزة. ولكن، حتى بينما يُسقط الطيارون القنابل ويقوم جنود الكوماندوز بإغراق أنفاق "حماس"، لم تفكر الحكومة الإسرائيلية في العداوة التي أنتجت الهجوم -أو ما هي السياسات التي قد تحول دون التعرض لهجوم آخر. ويأتي صمتها بناء على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي رفض وضع رؤية أو نظام لما بعد الحرب. وقد وعد نتنياهو بـ"تدمير حماس"، لكنه لا يعرض -أبعد من القوة العسكرية- أي استراتيجية للقضاء على الحركة، ولا خطة واضحة لما يمكن أن يحل محلها كحكومة فعلية في غزة ما بعد الحرب.

ولم يكن فشله في وضع استراتيجية من قبيل الصدفة، ولا هو عمل من أعمال النفعية السياسية المصممة للحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني. لكي تعيش إسرائيل في سلام، سيتعين عليها أخيرًا أن تتصالح مع الفلسطينيين، وهو شيء عارضه نتنياهو طوال حياته المهنية. وقد كرس فترة ولايته كرئيس للوزراء، وهي الأطول في تاريخ إسرائيل، لتقويض وتهميش الحركة الوطنية الفلسطينية. ووعد شعبه بأن يتمكنوا من الازدهار من دون سلام. وباع البلاد كل الوقت فكرة أنها يمكن أن تستمر في احتلال الأراضي الفلسطينية إلى الأبد، بتكلفة محلية أو دولية زهيدة. وحتى في الوقت الراهن، في أعقاب 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لم يغير هذه الرسالة. وكان الشيء الوحيد الذي قال ‏‏نتنياهو‏‏ إن إسرائيل ستفعله بعد الحرب هو الحفاظ على "محيط أمني" عازل حول غزة -وهو تعبير ملطف مبطن عن الاحتلال طويل الأمد، بما في ذلك فرض طوق يمتد على طول الحدود، والذي سيلتهم شريحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية الشحيحة أصلًا.‏

‏ولكن، لم يعد من الممكن أن تظل إسرائيل ضيقة الأفق إلى هذا الحد. وقد أثبتت هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) أن وعد نتنياهو كان أجوف. على الرغم من عملية السلام الميتة وتراجع الاهتمام بهم من البلدان الأخرى، أبقى الفلسطينيون قضيتهم حية. وفي لقطات الكاميرات المثبَّتة على الأجساد التي التقطتها "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أمكن سماع الغزاة وهم يصرخون: "هذه أرضنا" أثناء عبورهم الحدود لمهاجمة أحد الكيبوتسات. وقد أطّر السنوار العملية على الملأ بأنها عمل من أعمال المقاومة، وكان مدفوعًا شخصيا، جزئيا على الأقل، ‏‏بالنكبة الفلسطينية‏‏. وكان قائد "حماس" قد أمضى 22 عامًا في السجون الإسرائيلية، ويقال إنه دأب على إخبار زملائه في الزنزانة بضرورة هزيمة إسرائيل حتى تتمكن أسرته من العودة إلى قريتها.‏

‏أجبرت صدمة 7 تشرين الأول (أكتوبر) الإسرائيليين، مرة أخرى، على إدراك أن الصراع مع الفلسطينيين هو شأن أساسي لهويتهم الوطنية وتهديد لرفاههم، وأنه لا يمكن التغاضي عنه أو الالتفاف عليه. وأن استمرار الاحتلال، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفرض الحصار على غزة، ورفض التوصل إلى أي تسوية إقليمية (أو حتى الاعتراف بالحقوق الفلسطينية) لن يجلب الأمن الدائم للبلاد. ومع ذلك، فإن التعافي من هذه الحرب وتغيير المسار لا بد أن يكون شأنًا بالغ الصعوبة -وليس فقط لأن نتنياهو لا يريد حل الصراع الفلسطيني. لقد أمسكت الحرب بإسرائيل في أكثر لحظاتها انقسامًا في التاريخ. في السنوات التي سبقت هجوم "حماس"، انقسمت البلاد بسبب جهود نتنياهو لتقويض مؤسساتها الديمقراطية وتحويلها إلى حكم استبدادي ثيوقراطي قومي. وأثارت مشاريع قوانينه وإصلاحاته احتجاجات واسعة النطاق، وشقاقًا هدد بتمزيق البلاد قبل الحرب، والذي سيعود ليطاردها بمجرد انتهاء الصراع. في الواقع، سوف يصبح الصراع على البقاء السياسي لنتنياهو أكثر حدة مما كان عليه قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، مما يجعل من الأصعب على البلد السعي إلى تحقيق السلام.

‏ولكن، مهما يكُن ما يحدث لرئيس الوزراء، فإن من غير المرجح أن تُجري إسرائيل نقاشًا جادًّا حول تسوية مع الفلسطينيين. لقد تحول الرأي العام الإسرائيلي ككل إلى اليمين. وتنشغل ‏‏الولايات المتحدة‏‏ باطراد بانتخابات رئاسية حاسمة. ولن يكون هناك سوى القليل من الطاقة أو الدافع لإعادة إحياء عملية سلام ذات معنى في المستقبل القريب.‏

يظل 7 تشرين الأول (أكتوبر) نقطة تحول مركزية، لكن الأمر متروك للإسرائيليين ليقرروا أي نوع من التحول هي التي سيكونها. إذا استجابوا أخيرا للتحذير الذي أطلقه ديان، فيمكن للبلد أن يتحد وأن يرسم طريقًا للسلام والتعايش الكريم مع الفلسطينيين. لكن المؤشرات حتى الآن تشير إلى أن الإسرائيليين سيواصلون، بدلاً من ذلك، الاقتتال فيما بينهم والإبقاء على احتلالهم إلى أجل غير مسمى. وهو ما يمكن أن يجعل من 7 تشرين الأول (أكتوبر) بداية عصر مظلم في تاريخ إسرائيل -عصر يتسم بمزيد من العنف المتزايد. ولن يكون الهجوم في تشرين الأول (أكتوبر) حدثًا لمرة واحدة، وإنما نذيرًا بما سيأتي فحسب.

وعد لم يتحقق‏

‏في تسعينيات القرن العشرين، كان نتنياهو نجمًا صاعدًا في المشهد اليميني في إسرائيل. وبعد أن صنع اسمه كسفير لإسرائيل لدى الأمم المتحدة من العام 1984 إلى العام 1988، أصبح مشهورًا على نطاق واسع من خلال قيادة المعارضة لاتفاقيات أوسلو -خطة العام 1993 للمصالحة الإسرائيلية الفلسطينية التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وبعد اغتيال رئيس الوزراء، إسحاق رابين، في تشرين الثاني (نوفمبر) 1995 على يد متعصب إسرائيلي يميني متطرف، وموجة من الهجمات (الإرهابية) الفلسطينية في المدن الإسرائيلية، تمكن نتنياهو من هزيمة شمعون بيريز، المهندس الرئيسي لاتفاقية أوسلو للسلام، بهامش ضئيل للغاية في السباق على منصب رئيس الوزراء في العام 1996. وبمجرد توليه المنصب، وعد بإبطاء عملية السلام وإصلاح المجتمع الإسرائيلي من خلال "استبدال النخب"، التي اعتبرها ناعمة وميالة إلى تقليد الليبراليين الغربيين، بمجموعة من المحافظين الدينيين والاجتماعيين.

‏مع ذلك، قوبلت طموحات نتنياهو المتطرفة بمعارضة مشتركة من النخب القديمة ومن إدارة الرئيس كلينتون. كما أن المجتمع الإسرائيلي الذي كان ما يزال في ذلك الحين يدعم بشكل عام اتفاقية السلام، سرعان ما وضع العراقيل أمام تحقيق أجندة رئيس الوزراء المتطرف. وبعد ثلاث سنوات، أطاح به السياسي الليبرالي إيهود باراك، الذي تعهد بمواصلة عملية أوسلو وحل القضية الفلسطينية بشكل كامل.‏

‏لكن باراك فشل أيضًا، وكذلك فعل الذين خلفوه. عندما أكملت إسرائيل انسحابها أحادي الجانب من جنوب لبنان في ربيع العام 2000، أصبحت تتعرض لهجمات عبر الحدود ومهدَّدة من حشد عسكري هائل لـ"حزب الله". ثم انهارت عملية السلام عندما أطلق الفلسطينيون "الانتفاضة الثانية" في خريف ذلك العام. وبعد خمس سنوات، مهد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة الطريق أمام ‏‏"حماس"‏‏ لتولي المسؤولية هناك. والجمهور الإسرائيلي، الذي كان ذات مرة مؤيدًا لصنع السلام، فقد شهيته بسبب المخاطر الأمنية التي جاءت معها. وانتشرت فكرة شائعة تقول: "عرضنا عليهم القمر والنجوم وحصلنا على انتحاريين وصواريخ في المقابل". (الحجة المضادة -أن إسرائيل عرضت القليل جدا وأنها لن توافق أبدًا على قيام دولة فلسطينية قابلة للديمومة- لم تجد صدى يذكر). ثم، في العام 2009، عاد نتنياهو إلى السلطة، شاعرًا بأن العودة أضفت الصلاحية على مواقفه. ففي نهاية المطاف، تحققت تحذيراته ضد التنازلات في الأراضي لجيران إسرائيل.‏

بعد العودة إلى منصبه، عرض نتنياهو على الإسرائيليين بديلاً مناسبًا لصيغة "الأرض مقابل السلام" التي فقدت مصداقيتها الآن. إن إسرائيل، كما قال، يمكن أن تزدهر كدولة على النمط الغربي -بل وأن تمد يدها إلى العالم العربي ككل- بينما تدفع الفلسطينيين إلى الخطوط الجانبية. كان المفتاح هو سياسة فرق تسد. في الضفة الغربية، حافظ نتنياهو على التعاون الأمني مع "السلطة الفلسطينية"، التي أصبحت المقاول من الباطن للشرطة والخدمات الاجتماعية في إسرائيل، وشجَّع ‏‏قطر‏‏ على تمويل حكومة "حماس" في غزة. وقال نتنياهو للكتلة البرلمانية لحزبه في العام 2019: "على من يعارض إقامة دولة فلسطينية أن يدعم تسليم الأموال إلى غزة، لأن الحفاظ على الفصل بين 'السلطة الفلسطينية' في الضفة الغربية و'حماس' في غزة سيمنع إقامة دولة فلسطينية". وهو بيان عاد الآن ليطارده.

‏اعتقَد نتنياهو أن بإمكانه إبقاء قدرات "حماس" تحت السيطرة من خلال فرض حصار بحري واقتصادي، وأنظمة دفاع صاروخي وحدودي تم نشرها حديثًا، وشن غارات عسكرية دورية على مقاتلي الحركة وبنيتها التحتية. وقد أصبح هذا التكتيك الأخير، الذي أُطلق عليه اسم "جز العشب"، جزءًا لا يتجزأ من العقيدة الأمنية الإسرائيلية، إلى جانب نهج "إدارة الصراع" والحفاظ على الوضع الراهن. واعتقد نتنياهو أن النظام السائد أصبح دائمًا. ومن وجهة نظره، كان ذلك الوضع أيضًا هو الوضع الأمثل: كان الحفاظ على صراع منخفض المستوى للغاية أقل خطورة من الناحية السياسية من إبرام اتفاق سلام، وأقل تكلفة من خوض حرب كبرى.‏

‏على مدار أكثر من عقد من الزمن، بدت استراتيجية نتنياهو ناجحة. غرق ‏‏الشرق الأوسط‏‏ وشمال أفريقيا في الثورات والحروب الأهلية التي صاحبت "الربيع العربي"، مما جعل القضية الفلسطينية أقل بروزا بكثير. وانخفضت ما توصف بالهجمات الإرهابية إلى مستويات متدنية جديدة، وعادة ما تم اعتراض الصواريخ التي تُطلَق من غزة بين فينة وأخرى. وباستثناء حرب قصيرة ضد "حماس" في العام 2014، نادرًا ما احتاج الإسرائيليون إلى خوض مواجهة مع المسلحين الفلسطينيين. وبالنسبة لمعظم الناس، في معظم الأحيان، كان الصراع بعيدًا عن الأنظار، وبعيدًا عن الذهن أيضًا.‏

وبدلاً من القلق بشأن الفلسطينيين، شرع الإسرائيليون في التركيز على عيش الحلم الغربي بالازدهار والهدوء. في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) 2010 وكانون الأول (ديسمبر) 2022، ارتفعت أسعار العقارات بأكثر من الضعف في إسرائيل، وامتلأ أفق تل أبيب بأبراج الشقق السكنية ومجمعات المكاتب الشاهقة. وتوسعت المدن الأصغر لاستيعاب الطفرة الاقتصادية. ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 60 في المائة، حيث أسس رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا أعمالاً ومؤسسات ناجحة، وعثرت شركات الطاقة على رواسب بحرية من الغاز الطبيعي في المياه الإسرائيلية. وأحدثت اتفاقيات الأجواء المفتوحة مع الحكومات الأخرى انتقالة واسعة في السفر إلى الخارج، وهو جانب رئيسي من نمط الحياة الإسرائيلي، وحولته إلى سلعة رخيصة. وبدا المستقبل مشرقًا. بدا أن البلد قد تجاوز الفلسطينيين، وفعل ذلك من دون التضحية بأي شيء -لا أرض، ولا موارد ولا أموال- من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. لقد حصل الإسرائيليون على كعكتهم، وأكلوها أيضًا.‏

‏وعلى الصعيد الدولي، كان البلد مزدهرًا أيضًا. صمد نتنياهو أمام ضغوط الرئيس الأميركي ‏‏باراك أوباما‏‏ لإحياء حل الدولتين وتجميد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، جزئيا من خلال إقامة تحالف مع الجمهوريين. وعلى الرغم من فشل نتنياهو في منع أوباما من إبرام اتفاق نووي مع إيران، فقد انسحبت واشنطن من الاتفاق بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة. كما نقل ترامب السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، واعترفت إدارته بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان من سورية. وفي عهد ترامب، ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على إبرام "اتفاقيات إبراهيم"، وتطبيع علاقاتها مع البحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة -وهو احتمال بدا مستحيلًا في السابق من دون التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني. وبدأت الطائرات المحملة بالمسؤولين الإسرائيليين والقادة العسكريين والسياح في التردد على الفنادق الفاخرة لمشيخات الخليج وأسواق مراكش.‏

‏بينما همَّش القضية الفلسطينية، عمل نتنياهو أيضًا على إعادة تشكيل المجتمع المحلي في إسرائيل. بعد فوزه في إعادة انتخابه بشكل مفاجئ في العام 2015، شكل نتنياهو ائتلافًا يمينيًا لإحياء حلمه القديم بإحداث ثورة محافظة. مرة أخرى، شرع رئيس الوزراء في انتقاد "النخب"، وشنّ حربًا ثقافية ضد المؤسسة السابقة التي اعتبرها معادية له شخصيًا وليبرالية للغاية بالنسبة لمؤيديه. وفي العام 2018، فاز بتمرير قانون رئيسي مثير للجدل يعرِّف إسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأعلن أن لليهود الحق "الفريد" في "ممارسة حق تقرير المصير" على أراضيها. وأعطى الأغلبية اليهودية في البلاد الأسبقية، وأخضع الشعب غير اليهودي فيها.

وفي العام نفسه، انهار ائتلاف نتنياهو. وعندئذٍ غرقت إسرائيل في أزمة سياسية طويلة، حيث عبرت البلاد خمسة انتخابات بين العامين 2019 و2022 -شكلت كل منها استفتاء على حكم نتنياهو. وزادت حدة المعركة السياسية بسبب قضية فساد رُفعت ضد رئيس الوزراء، وأفضت إلى اتهامه جنائيًا في العام 2020 وإلى محاكمته التي ما تزال مستمرة. وانقسمت إسرائيل بين "البيبيين" والذين "ليسوا بيبيين". ("بيبي" هو لقب نتنياهو). وفي الانتخابات الرابعة التي أجريت في العام 2021، تمكن منافسو نتنياهو أخيرًا من استبداله بما وصفت بأنها "حكومة تغيير" بقيادة اليميني نفتالي بينيت، والوسطي يائير لابيد. وللمرة الأولى، ضم الائتلاف الحكومي حزبا عربيا.

ولكن، حتى مع ذلك لم تكن المعارضة لنتنياهو تتحدى أبدًا الفرضية الأساسية لحكمه: أن إسرائيل يمكن أن تزدهر من دون العمل على معالجة القضية الفلسطينية. وأصبح الجدل حول السلام والحرب، وهو موضوع سياسي حاسم تقليديا بالنسبة لإسرائيل، مجرد خبر جانبي في الصفحات الخلفية. وقد ساوى بينيت، الذي بدأ حياته المهنية كمساعد لنتنياهو، الصراع الفلسطيني بـ"شظية في المؤخرة" يمكن أن تتعايش معها البلاد. وسعى هو ولابيد إلى الحفاظ على الوضع الراهن تجاه الفلسطينيين والتركيز ببساطة على إبقاء نتنياهو بعيدًا عن المنصب.

ولكن، ثبت طبيعة الحال أن هذه الصفقة مستحيلة. انهارت "حكومة التغيير" في العام 2022 بعد أن فشلت في إطالة أمد الأحكام القانونية الغامضة التي سمحت للمستوطنين في الضفة الغربية بالتمتع بالحقوق المدنية التي يُحرَم منها جيرانهم غير‏ الإسرائيليين. وبالنسبة لبعض أعضاء التحالف العربي، كان التوقيع على أحكام الفصل العنصري هذه تنازلًا أكثر من اللازم.‏

‏بالنسبة لنتنياهو، الذي ما يزال يواجه المحاكمة، كان انهيار الحكومة هو بالضبط ما يأمل فيه. وبينما نظم البلد انتخابات أخرى إضافية، قام نتنياهو مرة أخرى بتحصين قاعدته من اليمينيين واليهود الأرثوذكس المتطرفين واليهود المحافظين اجتماعيًا. ولاستعادة السلطة، تواصل بشكل خاص مع مستوطني الضفة الغربية، وهم شريحة ديموغرافية ما تزال ترى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أنه سبب وجودها نفسه. وقد ظل هؤلاء الصهاينة المتدينون ملتزمين بحلمهم بتهويد الأراضي المحتلة وجعلها جزءًا رسميا من إسرائيل. وكانوا يأملون أنه إذا أتيحت لهم الفرصة، فسيكون بوسعهم طرد السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وقد فشلوا في منع إجلاء المستوطنين اليهود من غزة في العام 2005 عندما كان أرييل شارون رئيسًا للوزراء، لكنهم استولوا في السنوات التي تلت ذلك تدريجيًا على مناصب رئيسية في الجيش الإسرائيلي وجهاز الخدمة المدنية ووسائل الإعلام، حيث حول أعضاء المؤسسة العلمانية تركيزهم إلى كسب المال في القطاع الخاص.

كان لدى المتطرفين مطلبان رئيسيان من نتنياهو. الأول، والأكثر وضوحًا، هو زيادة توسيع المستوطنات اليهودية. والثاني هو تأسيس وجود يهودي أقوى في الحرم القدسي، الموقع التاريخي لكل من الهيكل اليهودي والمسجد الأقصى الإسلامي في البلدة القديمة في القدس. (يُتبع)



‏*ألوف بن Aluf Benn: ‏‏صحفي‏‏ إسرائيلي ومؤلف ورئيس تحرير صحيفة ‏‏"هآرتس"‏‏ اليومية الإسرائيلية الليبرالية. بدأ العمل في صحيفة "هائير" ‏‏Ha'ir‏‏ في العام 1986. وانتقل إلى صحيفة "هآرتس" في العام 1989، حيث شغل مناصب مختلفة، بما في ذلك محرر ليلي وصحفي استقصائي ورئيس قسم الأخبار، وكتب عن المسائل الأمنية. نشرت مقالاته في مجموعة متنوعة من الصحف الدولية، بما في ذلك "‏‏نيويورك تايمز"‏‏.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israel's Self-Destruction: Netanyahu, the Palestinians, and the Price of Neglect

**يصرّ بعض كتاب الكيان ومناصروه على تأكيد الرواية الرسمية لحكومة الاحتلال عن أعمال لم تثبت صحتها تنسبها إلى المقاومين في غزة. ولا ينتبه هؤلاء الكُتاب إلى التحقيقات التي تنشرها حتى صحفهم نفسها، وتشكك صراحة في هذه الرواية.













